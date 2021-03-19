Байден запропонує кандидатуру 78-річного колишнього сенатора і астронавта Нельсона на пост глави NASA, - Politico
Колишній сенатор від штату Флорида Білл Нельсон буде запропонований президентом Джо Байденом як керівник НАСА
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Politico.
Співробітник сенату та ще одне обізнане джерело розповіли виданню, що адміністрація Байдена вибрала Нельсона і що оголошення про висунення його кандидатури буде зроблено в п'ятницю.
Кандидатура Нельсона має пройти затвердження в сенаті.
78-річний Нельсон, який сам провів шість днів на орбіті, коли здійснив політ у космос у 1986 році на шатлі "Коламбія", був у сенатському комітеті з торгівлі, науки і транспорту протягом 18 років перебування в Конгресі, де він зіграв важливу роль у встановленні багатьох поточних пріоритетів НАСА.
Після того як він не був переобраний до сенату, Нельсона призначили в консультативну раду НАСА в 2019 році для надання консультацій за основними програмами і політики агентства.
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2019-03-28 13:30:00: Теперь можно зарегистрировать ООО онлайн за пару минут
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2019-01-22 23:00:58: 97апускается единый счет для таможенных платежей
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2018-12-03 17:20:48: Чтобы открыть счет, больше не нужно идти в банк
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2018-10-06 16:18:51: Бизнесу больше не нужно хранить копии чеков
2018-10-06 16:11:42: Упрощено лицензирование малых виноделен и отменена лицензия на продажу алкоголя для них
2018-10-06 16:08:37: Ужесточены наказания за незаконные вырубку и экспорт леса
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2018-09-05 15:04:47: Отменено госрегулирование производства и цен на сахар
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2018-08-23 15:39:59: Открыт онлайн-реестр получателей субсидий
2018-08-19 17:11:47: Более эффективное использование земель, предотвращение рейдерства
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2018-07-18 17:38:55: Принят ряд дерегуляционных упрощений для бизнеса - для прокладывания кабелей выскороскоростного интернета, найма иностранцев и др.
2018-07-07 13:39:12: Теперь при ремонте или создании новых улиц запрещено устанавливать рекламу и МАФы на тротуарах
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2018-06-26 16:01:50: Теперь при ремонте или создании новых улиц будет обязательным создание велодорожек
2018-06-25 20:57:34: Земельные торги переведены на платформу Prozorro
2018-06-22 16:20:00: Валютная либерализация
2018-06-20 18:43:47: Добавлены возможности контрактной службы в армии
2018-06-13 17:54:57: Введены электронные кассовые чеки и возможность использовать смартфон вместо кассового аппарата
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2018-05-16 16:47:32: Упрощена процедура покупки валюты для бизнеса
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2018-05-16 16:21:31: Села и поселки отныне могут присоединяться к большим городам
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2018-03-01 18:57:32: Упрощена процедура оформления разрешительной документации для добычи нефти и газа
2018-02-27 23:24:58: Отменено требование предоставлять экологический сертификат при импорте автомобилей
2018-02-07 11:40:11: Создаётся реестр заёмщиков банков
2018-01-18 16:29:41: Розблокована та спрощена приватизація держпідприємств
2017-12-28 09:52:10: Упрощены условия торговли валютой для банков и МФО
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2017-10-03 18:49:05: Пенсионная реформа
2017-09-26 21:04:47: Стало возможно заказать справку о несудимости онлайн
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2017-07-13 18:10:01: Введен конкурсный отбор судей КСУ и возможность простым гражданам подать конституционную жалобу
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2017-01-17 15:03:27:
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2017-01-07 11:38:10: Ліки в Україну ввозитимуть за спрощеною системою реєстрації
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2016-11-03 19:45:54: Либерализована система госконтроля, уменьшено количество проверок бизнеса
2016-11-03 19:21:55: Теперь можно заключать зарубежные договоры по email и инвойсу
2016-10-13 23:30:16: Зареєструвати земельну ділянку тепер можна онлайн
2016-10-13 23:29:12: Значительно сокращено время регистрации и снятия с учета автомобилей
2016-10-08 11:35:43: Заключенным частично разрешено пользоваться интернетом
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2016-10-05 10:22:38: Отменена экологическая экспертиза и введена оценка влияния производства на окружающую среду
2016-09-23 12:03:12: Експеримент з відміни держрегулювання цін на продукти харчування
2016-09-22 10:50:00: Скасовані ліцензії на продаж алкоголю для невеликіх там місцевих виробників
2016-09-05 11:42:59: Узаконена система BankID
2016-08-29 09:17:56: Упрощены правила установки счетчиков электроэнергии
2016-08-22 15:42:47: Ряд послаблений в начальной школе
2016-08-19 12:00:23: Упрощена оплата импорта услуг
2016-08-04 10:44:57: Все запороговые закупки теперь только через ProZorro
2016-08-04 09:01:51: НБУ разрешил выдавать гуманитарную помощь электронными
2016-07-31 15:01:12: Онлайн-запис на весілля та зменшення сроків очикування реєстрації шлюбу
2016-07-27 16:42:01: "Єдине вікно" на митниці
2016-07-27 16:39:52: Cформовані Сили спеціальних операцій ЗСУ
2016-07-25 13:53:42: Резко повышено наказание на вождение авто в нетрезвом виде
2016-07-16 22:24:03: Теперь регистрация договора покупки б/у автомобиля возможна в автосалоне
2016-07-06 22:45:23: Лицензию на осуществление хоздеятельности в строительстве теперь можно получить удаленно, в электронном виде
2016-07-01 19:39:01: Создаются сервисные центры МВД
2016-06-23 10:19:27: Упрощён порядок привлечения иностранных инвестиций
2016-06-17 14:57:07: Надано можливість банкам застосовувати електронні форми документів під час здійснення контролю за експортно-імпортними операціями
2016-06-07 20:48:48: Судебная реформа
2016-06-07 19:33:19: Перестроена система корпоративного управления и поднят уровень прозрачности госкомпаний
2016-06-07 13:44:44: Запущен поезд "Интерсити" сообщением Киев - Херсон
2016-06-07 13:38:32: Введен институт частных судебных исполнителей
2016-06-07 12:36:56: Упрощена процедура регистрации лекарств из ЕС, США, Японии
2016-05-14 16:34:53: Снижен НДС и разрешена торговля в салонах подержанными автомобилями
2016-04-22 13:31:56: Отменена регистрация контрактов на экспорт металлолома в минэкономики
2016-04-21 12:00:43: В Україні тепер в інтернеті можна реєструвати СПД та юридичні особи
2016-04-21 11:48:39: Кабмин отменил сертификацию лекарств с ЕС и США
2016-04-21 11:22:32: Реєстрацію бізнесу та нерухомості передали місцевим органам влади
2016-03-17 11:16:04: Запущен сайт для получения административных услуг в электронном виде
2016-03-17 11:00:11: Создана система электронного декларирования для чиновников и уголовная ответственность за сокрытие имущества
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2016-03-12 13:44:51: Назначены пенсии инвалидам Евромайдана
2016-03-10 16:57:01: Упрощена процедура получения украинских виз для граждан 27 стран
2016-03-10 16:48:21: Предоставление спецразрешений на пользование недрами теперь осуществляется через проведение аукционов
2016-03-04 23:41:55: В украинских аэропортах упростили паспортный контроль
2016-03-04 23:26:55: Упрощена процедура приватизации гос. активов и сняты ряд ограничений
2016-03-03 00:43:37: Спрощення процедури підключення до електромереж
2016-02-16 15:00:50: Уряд затвердив створення відкритих реєстрів по відшкодуванню ПДВ
2016-02-14 11:25:56: Нацбанк дозволив українцям отримувати електронні платежі з-за кордону
2016-01-22 21:16:45: Відтепер медогляд водії можуть пройти в усіх медзакладах
2016-01-17 18:51:21: Між Україною і США запрацювало "відкрите небо"
2016-01-17 18:28:29: Тепер повірка/ремонт лічиників буде відбуватись за рахунок коммунальників, а не споживачів
2016-01-16 13:40:25: В армії впровадили 65 стандартів НАТО
2015-12-31 17:46:48: Книгу обліку доходів для платників єдиного податку тепер можна вести в електронному вигляді
2015-12-31 17:40:04: Ліквідовано держкомпанію "Автомобільні дороги України", повноваження передані облавтодорам
2015-12-31 17:30:25: Скорочення в НБУ , закриття регіональних відділень
2015-12-31 17:19:10: Держоргани позбавили права вимагати довідки
2015-12-31 16:24:53: Розширено принцип мовчазної згоди при реєстрації бізнесу
2015-12-31 15:55:58: У рамках дерегуляції скасують 177 регуляторних обмежень
2015-12-30 10:13:45: Україна почала друк ID-карт замість паспортів
2015-12-30 00:42:14: Скасовано ввізне мито на електромобілі
2015-12-30 00:39:47: Єдиний соціальний внесок знижено з 36% до 22%: детінізація ринку праці завдяки зниженню ставок
2015-12-30 00:36:50: Система технічного регулювання частково гармонізована з європейською
2015-12-30 00:35:33: Посилено відповідальність власників банків
2015-12-30 00:32:22: Посадовець, який не може пояснити своє майно, буде віддавати його державі та може сісти
2015-12-30 00:29:50: Рада ліквідувала УБОЗ, транспортну і ветеринарну міліцію
2015-12-30 00:28:35: Новий Закон «Про прокуратуру» обмежує її права, проте захищає прокурорів від тиску «згори»
2015-12-25 14:16:48: Мінінфраструктури та ДФС скоротили час митного оформлення вантажів у портах
2015-12-25 14:05:04: Скасовано спец. пенсії
2015-12-25 13:59:00: Держава провела конкурс на 3 ліцензії 3G
2015-12-25 13:44:33: Ліквідовано Національну комісію з питань захисту моралі
2015-12-25 13:42:57: Парламент ухвалив закон про бюджетну децентралізацію
2015-12-25 10:16:24: Рада підтримала публічні закупівлі
2015-12-24 21:28:55: "Укрзалізниця" офіційно стала акціонерним товариством
2015-12-24 21:25:48: Кабмін ввів знижку на портові збори для транзитних вантажів
2015-12-24 21:24:34: Мінприроди розкрило дані про власників родовищ
2015-12-24 21:23:38: Відкрито реєстр власників транспортних засобів
2015-12-24 21:22:56: Вибори мерів великих міст тепер будуть проходити в два тури
2015-12-24 21:20:16: В Україні спростили процедуру погодження проекту землеустрою
2015-12-21 16:10:27: Платежі за опалення в будинках без теплолічильників тепер прив'язані до фактичної погоди
2015-12-17 15:45:21: Впроваджено систему електронних запорогових закупівель в міноборони
2015-12-17 12:53:24: Почали видавати закордонні біометричні паспорти
2015-12-17 12:38:51: ДП Укрекоресурси перестало збирати гроші з імпорту в тарі
2015-12-17 12:28:26: Скасовано аналіз ізольованих баластних вод
2015-12-17 10:11:59: Знижено ставку страхування пасажирів поїздів з 1,5% до 0,2%
2015-12-17 10:10:52: Скасовано 14 дозвільних документів в сфері АПК
2015-12-12 17:43:29: Мінінфраструктури "відкрило небо" в аеропорту Львова
2015-12-12 17:42:52: В Україні вступив в силу закон про спрощення ведення бізнесу
2015-12-12 17:40:13: Мін'юст запустив ряд електронних сервісів
2015-12-12 17:36:34: «Укрпошта» запустила швидку доставку з китайських інтернет-магазинів
2015-12-12 17:35:51: В Україні скоротили строк реєстрації нерухомості
2015-12-10 14:47:59: Порошенко підписав закони про енергосервісні компанії
2015-12-10 14:46:00: Ліквідовано штучний дефіцит порожніх вагонів під завантаження
2015-12-09 17:01:06: Скасували геологічний сертифікат буріння , обов'язковий карантинний сертифікат і фітосанітарний
2015-12-09 13:59:54: Покращено забезпечення військових
2015-12-09 13:58:23: Створено офіційний механізм електронних петицій
2015-12-09 13:56:29: Створена національна поліція
2015-12-09 13:55:03: Скасовано дозволи Мінекології на транскордонне перевезення більшості видів товарів
2015-12-09 13:52:36: Скасовано договори і акти при експорті послуг фрілансерів, програмістів, стокерів, копірайтерів
2015-12-09 13:51:04: Проведена істотна дерегуляція в морських портах
2015-12-09 13:48:39: Стимуляція розвитку альтернативної енергетики
2015-12-09 13:44:31: Скасовано податки для неприбуткових організацій
2015-12-09 12:52:17: Тепер ЗМІ можуть приходити на засідання комітетів ВР без запрошень
2015-12-09 10:52:04: Скасовано ліцензії, обмеження і 22 дозвільні процедури у сфері АПК
2015-12-07 14:35:19: Створено онлайн - кабінет громадян на сайті пенсійного фонду
2015-12-07 14:34:17: Прийнято закон про онлайн - комерцію
2015-12-07 14:29:41: ДФС запровадить єдиний стандарт і ціну розмитнення товарів
2015-12-07 14:28:25: Всі ЗМІ зобов'язані розкрити імена своїх власників
2015-12-07 14:27:37: Скасовано обов'язкову сертифікацію для 80 груп продукції
2015-12-07 14:25:24: Рада прийняла закон про прозорість держзакупівель
2015-12-07 14:06:05: Кабмін скасував ліцензії на експорт кольорового металу
2015-12-07 14:01:55: Відкрито доступ до інформації про майно
2015-12-07 14:00:44: Чиновники більше не мають права вимагати паперові довідки з реєстру майна чи бізнесу
2015-12-07 13:59:54: З ринку виведені банки-зомбі і банки-мийки
2015-12-07 13:58:50: Мін'юст обіцяє реєстрацію бізнесу за один день
2015-12-07 13:56:54: Мін'юст запроваджує новий сервіс - електронний апостиль
2015-12-07 13:01:06: Ряд змін в освіті
2015-12-07 12:57:42: Експортерам спростили процедури оформлення товарів
2015-12-07 12:56:49: Мінінфраструктури покаже дані по ремонту доріг на сайті
2015-12-07 12:55:01: Заборонено дискримінацію в трудових відношеннях за сексуальною орієнтацією
2015-12-07 12:51:51: Україна приєдналася до угоди СОТ про державні закупівлі
2015-12-07 12:49:55: Скасування довідки-рахунку: зареєструвати авто можна буде за 500 грн
2015-12-07 12:47:57: Парламент запровадив поіменне голосування у місцевих радах
2015-12-07 12:46:40: Реєстрації юр. і фіз.осіб передана місцевим органам влади, банкам і нотаріусам
2015-12-07 12:40:31: НБУ спростив порядок відкриття банками рахунків суб'єктів господарювання
2015-12-07 12:39:12: Україна вводить технічні фітосанітарні стандарти ЄС з 1 січня
2015-12-07 12:37:59: Скорочено 5270 співробітників НБУ, економія 490 млн. грн
2015-03-26 13:06:25: Відкрито онлайн реєстр власності
Треба було вдень приходити.
Ти щось знаєш про типи війн? Про так звані оборонні та наступаючі і відповідне міжнародне законодавство?
Твої дії є в інтересах рф.
Чого в них усі цивілізовані країни звинувачують рф і тільки росіяни звинувачують владу України?
Розумієш ви з такою позицією або рашисти або корисні ідіоти. Чого ти очікував від армії із озброєнням батальйонів поліції? Чого ти очікував від генералів які можуть максимум дачі будувати? Чого ти очікував від добробатів та призовників які були перенасичені засланими? Невже тебе приклад Савченко яка російська гнида що завела пацанів в пастку нічому не навчив... Невже ти не бачив відео від журналістів які були в котлах і зазняли все... Є ж такий чувачок із Дорожного контролю здається що виїхав в сша, чувак який сам був в котлі - так він прямим текстом каже хто винен і показує в доказ свої багато годинні відео записи.
Пенсию теперь можно оформить онлайн - ага оформи, я на тебя посмотрю, где ты свой стаж до 2004 года искать будешь.
Отменена минимальная цена на услуги нотариусов - ну а что все разбогатели, давай оплачивай по-богатому.
Отменена обязательная школьная форма - я хоть и учился давно, в форме ходил наверное первые три класса
Разрешено строить перехватывающие парковки в городах - и ЧТО построили, типа без разрешения НЕЛЬЗЯ было строить
Короче 99% воды налито.
Ну а что, сидят такие в Раде старички за 80 а рядом возле них сиделки, с капельницами и памперсами.
Правда есть одна загвоздка, 90% там будет бывших комуняк, которые ну очень любят Расею.
Невозможно требовать от пожилого человека что-то нового, он будет все "как раньше".
А кого і куди призначати американцям точно видніше.
Кстате, а почему этот мощный СССР чуть с голоду не подох в свой расцвет ?
Тепер такі і в наса будуть.
И работает на ответственной должности с кучей док-тов. Так что не надо обобщать.
И Шмайсер в саду маслом поливает. А бандеровец он ещё тот !!!
Есть знакомый, работал главбухом на крупном предприятии. Ему сейчас 98 лет.