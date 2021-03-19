Байден запропонує кандидатуру 78-річного колишнього сенатора і астронавта Нельсона на пост глави NASA, - Politico

Колишній сенатор від штату Флорида Білл Нельсон буде запропонований президентом Джо Байденом як керівник НАСА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Politico.

Співробітник сенату та ще одне обізнане джерело розповіли виданню, що адміністрація Байдена вибрала Нельсона і що оголошення про висунення його кандидатури буде зроблено в п'ятницю.

Кандидатура Нельсона має пройти затвердження в сенаті.

78-річний Нельсон, який сам провів шість днів на орбіті, коли здійснив політ у космос у 1986 році на шатлі "Коламбія", був у сенатському комітеті з торгівлі, науки і транспорту протягом 18 років перебування в Конгресі, де він зіграв важливу роль у встановленні багатьох поточних пріоритетів НАСА.

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Після того як він не був переобраний до сенату, Нельсона призначили в консультативну раду НАСА в 2019 році для надання консультацій за основними програмами і політики агентства.