У Євросоюзі домовилися ухвалювати рішення про санкції проти Білорусі спільно, - глава МЗС Німеччини Маас

Німеччина самостійно не запроваджує санкції проти режиму Лукашенка, оскільки в Євросоюзі домовилися ухвалювати рішення про штрафні заходи, зокрема і щодо офіційного Мінська, спільно, на європейському рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю DW в четвер, 18 березня.

За його словами, всі санкції щодо Білорусі були ухвалені в ЄС одноголосно. Визначаючи жорсткість штрафних заходів, потрібно прагнути до того, щоб вони уражали винних, а не все громадянське суспільство в цілому, сказав Маас.

Коли мова заходить про санкції, то потрібно враховувати їхні економічні наслідки, підкреслив міністр. Тому в ЄС було вирішено в разі Білорусі створити список відповідальних за те, що відбувається в країні. І це стосується не тільки особисто Лукашенка, але і всього його апарату, зазначив глава МЗС Німеччини. За його словами, "правитель" Білорусі "чіпляється за владу, використовуючи диктаторські методи, і нехтує нашими ліберальними цінностями".

Масові протести проти фальсифікації результатів голосування спалахнули в Білорусі відразу після президентських виборів 9 серпня, коли ЦВК знову оголосив переможцем Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

У ході протестів фізично постраждали, були арештовані та затримані тисячі осіб, зокрема десятки журналістів. Вісім людей загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер.

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Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, однак у підсумку всі члени президії КС або були заарештовані, або опинилися за кордоном. Євросоюз запровадив санкції щодо Лукашенка і його оточення. Світлана Тіхановська, яку багато хто в Білорусі вважає справжньою переможницею виборів, під тиском влади була змушена покинути країну. Сьогодні вона веде активну роботу з підтримки демократичного руху в Білорусі на світовій політичній арені.