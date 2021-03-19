У Євросоюзі домовилися ухвалювати рішення про санкції проти Білорусі спільно, - глава МЗС Німеччини Маас
Німеччина самостійно не запроваджує санкції проти режиму Лукашенка, оскільки в Євросоюзі домовилися ухвалювати рішення про штрафні заходи, зокрема і щодо офіційного Мінська, спільно, на європейському рівні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю DW в четвер, 18 березня.
За його словами, всі санкції щодо Білорусі були ухвалені в ЄС одноголосно. Визначаючи жорсткість штрафних заходів, потрібно прагнути до того, щоб вони уражали винних, а не все громадянське суспільство в цілому, сказав Маас.
Коли мова заходить про санкції, то потрібно враховувати їхні економічні наслідки, підкреслив міністр. Тому в ЄС було вирішено в разі Білорусі створити список відповідальних за те, що відбувається в країні. І це стосується не тільки особисто Лукашенка, але і всього його апарату, зазначив глава МЗС Німеччини. За його словами, "правитель" Білорусі "чіпляється за владу, використовуючи диктаторські методи, і нехтує нашими ліберальними цінностями".
Масові протести проти фальсифікації результатів голосування спалахнули в Білорусі відразу після президентських виборів 9 серпня, коли ЦВК знову оголосив переможцем Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.
У ході протестів фізично постраждали, були арештовані та затримані тисячі осіб, зокрема десятки журналістів. Вісім людей загинули. Останнім часом протестні акції мають локальний характер.
Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, однак у підсумку всі члени президії КС або були заарештовані, або опинилися за кордоном. Євросоюз запровадив санкції щодо Лукашенка і його оточення. Світлана Тіхановська, яку багато хто в Білорусі вважає справжньою переможницею виборів, під тиском влади була змушена покинути країну. Сьогодні вона веде активну роботу з підтримки демократичного руху в Білорусі на світовій політичній арені.
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