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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій ЗСУ. За минулу добу, 18 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав кульового поранення, не сумісного з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-мм калібру та гранатомети різних систем, а в передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в штабі.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО. Зокрема, окупанти продовжили практику здійснення прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим "тиша". Разом з тим, у декількох випадках для припинення обстрілів у районах Південне та Водяне українською стороною СЦКК вводилося декілька запитів на тишу поспіль, і лише після цього вдавалося припинити провокації. Основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей з боку російсько-окупаційних військ є провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

У штабі також підкреслили, що Збройні Сил України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Станом на 7 ранку 19 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

"Наші воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму тиші, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму тиші, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28378) Донбас (22354) втрати (4394) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7857

співчуття батькам і побратимам...
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19.03.2021 07:48
+8
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.
Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 293

Горіть у пеклі russische schweine!
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19.03.2021 07:55
+5
Квартал-95 про це ще не пожартував?
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19.03.2021 08:24
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Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7857

співчуття батькам і побратимам...
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19.03.2021 07:48 Відповісти
Слуги народа на марше. Только почему-то гибнут другие.
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19.03.2021 07:53 Відповісти
Вот и еще один Герой погиб. А на его месте должен был быть Зеленский.
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19.03.2021 10:44 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.
Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. За сутки - шесть нарушений режима "тишины", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 293

Горіть у пеклі russische schweine!
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19.03.2021 07:55 Відповісти
Квартал-95 про це ще не пожартував?
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19.03.2021 08:24 Відповісти
Щоб ви здохли кацапські виродки!
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19.03.2021 08:35 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1548

Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5135
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19.03.2021 09:39 Відповісти
Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9745

Вчера, 18 марта, от вражеской пули под Горловкой трагически погиб 56-летний защитник Пасека Виктор Степанович.
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19.03.2021 09:50 Відповісти
Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7200
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19.03.2021 10:18 Відповісти
Царство Небесне полеглому воїну.
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19.03.2021 10:01 Відповісти
This is amazing, Like heaven. Last time https://sportsdio.com/ sportsdio is the sponsor of this.
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19.03.2021 10:20 Відповісти
Відпочивай з миром,Брате ...Дякуємо за захист України ! Герої не вмирають-це ротація на небо.
Смерть російським окупантам !!!
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19.03.2021 11:20 Відповісти
 
 