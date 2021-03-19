Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - шість порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій ЗСУ. За минулу добу, 18 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав кульового поранення, не сумісного з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників, використовуючи міномети 120-мм калібру та гранатомети різних систем, а в передмісті Богданівки - автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в штабі.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО. Зокрема, окупанти продовжили практику здійснення прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим "тиша". Разом з тим, у декількох випадках для припинення обстрілів у районах Південне та Водяне українською стороною СЦКК вводилося декілька запитів на тишу поспіль, і лише після цього вдавалося припинити провокації. Основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей з боку російсько-окупаційних військ є провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

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У штабі також підкреслили, що Збройні Сил України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей про припинення вогню і послідовні у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Станом на 7 ранку 19 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

"Наші воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



