США запроваджуватимуть заходи на кожен вид зловмисної діяльності РФ. Деякі будуть помітними, а деякі - "невидимими", - Псакі
Протягом наступних тижнів США запровадять "кроки у відповідь" на зловмисну діяльність Росії, які міститимуть санкції та інші заходи, зокрема "невидимі".
Про це заявила в четвер на брифінгу у Вашингтоні прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми вже запровадили санкції у відповідь на отруєння Олексія Навального. Крім того, був випущений звіт про їхнє втручання у вибори 2020 року. І ми запроваджуватимемо заходи у відповідь на кожний вид зловмисної діяльності (Росії. - Ред.), щодо яких ми висловлювали занепокоєння", - зауважила Псакі.
"Отже, залишаються тижні – не місяці – до того, як буде застосована ця політика (у відповідь – ред.)", - підкреслила речниця Білого дому.
Вона додала, що деякі з кроків реагування будуть помітними, деякі – невидимими.
"Звісно, президент (Байден. – Ред.) залишає за собою право обрати, якою і коли буде ця відповідь, як і будь-який інший президент. Однак він чітко заявив, що російський уряд заплатить по рахунках", - підкреслила Джен Псакі.
Як повідомлялося, адміністрація Джо Байдена готує пакет санкцій щонайменше проти трьох іноземних держав, які здійснювали спроби втрутитися у вибори президента й частини Конгресу Сполучених Штатів.
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Трьох! Бубочка! трьох! перші два - касапи і китай. Ти - третім будеш?
У вас там все такие или только избранные?
1.Заборонити своїм горомадянам користуватися інтернетом, щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
2.Заборонити своїм громадянам виїзжати за кордон,щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
3.Дозволити гавкати пенсіонерам і депутатам "Байден чмо" і приклеювати такі наліпки на авто;
4.Заплатити кошти із бюджету раші талібам та іншим терористам, щоб вони вбивали американців;
5.Здійснювати теракти в Європі і особливо на окупованих теріторіях;
6.Активізувати бойові дії на Донбасі і заборонити американцям ходити в їх туалети. Ось і всьо.
Ще правда є один гадосний варіант - пускати лучики сонця від дзеркала в вікно дипломатів США у тих країнах, які контролюють кацапи.