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Новини Санкції проти Росії
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США запроваджуватимуть заходи на кожен вид зловмисної діяльності РФ. Деякі будуть помітними, а деякі - "невидимими", - Псакі

США запроваджуватимуть заходи на кожен вид зловмисної діяльності РФ. Деякі будуть помітними, а деякі -

Протягом наступних тижнів США запровадять "кроки у відповідь" на зловмисну ​​діяльність Росії, які міститимуть санкції та інші заходи, зокрема "невидимі".

Про це заявила в четвер на брифінгу у Вашингтоні прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вже запровадили санкції у відповідь на отруєння Олексія Навального. Крім того, був випущений звіт про їхнє втручання у вибори 2020 року. І ми запроваджуватимемо заходи у відповідь на кожний вид зловмисної діяльності (Росії. - Ред.), щодо яких ми висловлювали занепокоєння", - зауважила Псакі.

Вона нагадала, що президент Байден на початку своєї каденції віддав відповідне розпорядження розвідувальній спільноті вивчити, яку шкоду заподіяла Росія та підготувати відповідну доповідь.

"Отже, залишаються тижні – не місяці – до того, як буде застосована ця політика (у відповідь – ред.)", - підкреслила речниця Білого дому.

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Вона додала, що деякі з кроків реагування будуть помітними, деякі – невидимими.

"Звісно, президент (Байден. – Ред.) залишає за собою право обрати, якою і коли буде ця відповідь, як і будь-який інший президент. Однак він чітко заявив, що російський уряд заплатить по рахунках", - підкреслила Джен Псакі.

Як повідомлялося, адміністрація Джо Байдена готує пакет санкцій щонайменше проти трьох іноземних держав, які здійснювали спроби втрутитися у вибори президента й частини Конгресу Сполучених Штатів.

Автор: 

Байден Джо (2886) росія (65073) санкції (11810) США (22713) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+12
Слава Байдену ! Всем злобным клоунам приготовиться и вас достанут
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19.03.2021 08:10
+8
Наш **********, даже не заикается о введении визового режима с агрессором. Дружбаны, ****...
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19.03.2021 07:59
+8
А що можуть кацапи? У них цілий спект діяльності:
1.Заборонити своїм горомадянам користуватися інтернетом, щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
2.Заборонити своїм громадянам виїзжати за кордон,щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
3.Дозволити гавкати пенсіонерам і депутатам "Байден чмо" і приклеювати такі наліпки на авто;
4.Заплатити кошти із бюджету раші талібам та іншим терористам, щоб вони вбивали американців;
5.Здійснювати теракти в Європі і особливо на окупованих теріторіях;
6.Активізувати бойові дії на Донбасі і заборонити американцям ходити в їх туалети. Ось і всьо.
Ще правда є один гадосний варіант - пускати лучики сонця від дзеркала в вікно дипломатів США у тих країнах, які контролюють кацапи.
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19.03.2021 08:41
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Наш **********, даже не заикается о введении визового режима с агрессором. Дружбаны, ****...
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19.03.2021 07:59 Відповісти
До слова, і Порох також не вводив візи (лише ужерсточення при перетині кордону).
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19.03.2021 08:25 Відповісти
О каких визах Вы говорите? Сопля успешно втюхивает лапотникам свои гнусные, низкосортные сериалы и кварталовский юмор для дебилов... Торговля с врагом процветает...
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19.03.2021 08:30 Відповісти
Володька ГУЛАГович опустит доллар ниже погреба,бедная Омерика...
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19.03.2021 08:03 Відповісти
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19.03.2021 08:04 Відповісти
Директор ЦРУ Уильям Бернс будет действовать открыто...хрясь по харе типа вычислять Штирлицов Путлера в Киеве... огент Козырь попался с Вагнерами...,а прочее дерьмо раскрутят по полному тарифу...
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19.03.2021 08:09 Відповісти
Слава Байдену ! Всем злобным клоунам приготовиться и вас достанут
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19.03.2021 08:10 Відповісти
"администрация Джо Байдена готовит пакет санкций минимум против трех иностранных государств, которые предпринимали попытки вмешаться в выборы президента и части Конгресса Соединенных Штатов"
Трьох! Бубочка! трьох! перші два - касапи і китай. Ти - третім будеш?
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19.03.2021 08:19 Відповісти
Я фигею от тебя. Ты если не подрыстал зеленкой день пропал зря?
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19.03.2021 08:29 Відповісти
подляк, скотина - перелогінься. Дристиш ти, падлюка
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19.03.2021 08:44 Відповісти
А ты не родня х22йлу ? Прямо по его цитатам отвечаешь .
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19.03.2021 08:47 Відповісти
В твоих ответах (которых я не удалял) но они были, твой интеллект зашкаливает.
У вас там все такие или только избранные?
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19.03.2021 09:41 Відповісти
swift nado raske otkliucit,kak nevydymije sankciji
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19.03.2021 08:19 Відповісти
Вчера был в гостях у Александра Кушнаря,известный украинский блогер пригласил на интервью бывшего КГБиста Геннадия Гудкова. Интересную инфу сообщил Гудков...,чтобы догнать США в экономике надо построить 21 РАБссию..., я думаю что 22...,тогда точно Мавзолейные Шариковы догонят и перегонят США...Стахановцы долбанные
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19.03.2021 08:19 Відповісти
У кацапов аврал-все их помойки вопят,что пуйло не обосралось и весь Мир считает Байдена психбольным...жалкое зрелище со свинособак)
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19.03.2021 08:32 Відповісти
""Украина должна готовиться к войне. Это реальность, а все, кто обманывает страну обещаниями скорого мира - просто циничные и лживые политиканы, всегда готовые предать и свалить """ - цитата из статьи Ю. Бутусова . Как говориться не в бровь , а в глаз ! Эти слова должны стать руководством к действию всей страны.
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19.03.2021 08:36 Відповісти
Бажаєш миру, готуйся до війни. В очі заглядати жінці, дружині.
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19.03.2021 09:22 Відповісти
А що можуть кацапи? У них цілий спект діяльності:
1.Заборонити своїм горомадянам користуватися інтернетом, щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
2.Заборонити своїм громадянам виїзжати за кордон,щоб пробити сльозу дяді Сема і щоб він змилувався;
3.Дозволити гавкати пенсіонерам і депутатам "Байден чмо" і приклеювати такі наліпки на авто;
4.Заплатити кошти із бюджету раші талібам та іншим терористам, щоб вони вбивали американців;
5.Здійснювати теракти в Європі і особливо на окупованих теріторіях;
6.Активізувати бойові дії на Донбасі і заборонити американцям ходити в їх туалети. Ось і всьо.
Ще правда є один гадосний варіант - пускати лучики сонця від дзеркала в вікно дипломатів США у тих країнах, які контролюють кацапи.
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19.03.2021 08:41 Відповісти
тем временем клоаан купил у разумкова рейтинг и тихо поживляется с бакановым ...
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19.03.2021 09:31 Відповісти
США запроваджуватимуть заходи на кожен вид зловмисної діяльності РФ. Деякі будуть помітними, а деякі - "невидимими", - Псакі - Цензор.НЕТ 2008
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19.03.2021 09:43 Відповісти
Так вот почему эти санкции никто не видит.
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19.03.2021 11:02 Відповісти
Наконец то амереканцы проснулись!
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19.03.2021 13:16 Відповісти
 
 