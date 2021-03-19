США запроваджуватимуть заходи на кожен вид зловмисної діяльності РФ. Деякі будуть помітними, а деякі - "невидимими", - Псакі

Протягом наступних тижнів США запровадять "кроки у відповідь" на зловмисну ​​діяльність Росії, які міститимуть санкції та інші заходи, зокрема "невидимі".

Про це заявила в четвер на брифінгу у Вашингтоні прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вже запровадили санкції у відповідь на отруєння Олексія Навального. Крім того, був випущений звіт про їхнє втручання у вибори 2020 року. І ми запроваджуватимемо заходи у відповідь на кожний вид зловмисної діяльності (Росії. - Ред.), щодо яких ми висловлювали занепокоєння", - зауважила Псакі.

Вона нагадала, що президент Байден на початку своєї каденції віддав відповідне розпорядження розвідувальній спільноті вивчити, яку шкоду заподіяла Росія та підготувати відповідну доповідь.

"Отже, залишаються тижні – не місяці – до того, як буде застосована ця політика (у відповідь – ред.)", - підкреслила речниця Білого дому.

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Вона додала, що деякі з кроків реагування будуть помітними, деякі – невидимими.

"Звісно, президент (Байден. – Ред.) залишає за собою право обрати, якою і коли буде ця відповідь, як і будь-який інший президент. Однак він чітко заявив, що російський уряд заплатить по рахунках", - підкреслила Джен Псакі.

Як повідомлялося, адміністрація Джо Байдена готує пакет санкцій щонайменше проти трьох іноземних держав, які здійснювали спроби втрутитися у вибори президента й частини Конгресу Сполучених Штатів.