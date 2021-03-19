В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи

За минулу добу в Україні виявлено 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 444 особи;

летальних випадків – 262;

одужало – 4 592 особи;

здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 519 926 осіб;

одужало – 1 248 782 особи;

летальних випадків – 29 515;

проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях", - розповів Степанов.









