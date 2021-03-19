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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи

За минулу добу в Україні виявлено 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 02госпіталізовано – 4 444 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 02летальних випадків – 262;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 02одужало – 4 592 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 02здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 07захворіло – 1 519 926 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 07одужало – 1 248 782 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 07летальних випадків – 29 515;

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 07проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Привіт із Буковєля, чувакі!))))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека, зафиксированы 15 850 случаев заражения, выздоровели 4 592 человека - Цензор.НЕТ 6723
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19.03.2021 08:15 Відповісти
Перемога майстра боротьби з ковідом.
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19.03.2021 08:16 Відповісти
Столько же было в ноябре -
24.11 - 647976 - новых 12287
25.11 - 661858 - новых 13882
26.11 - 677189 - новых 15331
27.11 - 693407 - новых 16218
28.11 - 709701 - новых 16294
29.11 - 722679 - новых 12978
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19.03.2021 09:00 Відповісти
Закривайте школи !
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19.03.2021 09:27 Відповісти
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Тестирование - ПРОВАЛЕНО Эпидемическое зонирование - ПРОВАЛЕНО Вакцинация - ПРОВАЛЕНА Врачи покидают страну
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19.03.2021 09:52 Відповісти
Капец просто. Больше года уже мир не может справиться с этой заразной.
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19.03.2021 10:05 Відповісти
Сегодня утром был в больнице и стал невольным свидетелем разговора двух солидных врачей, проходящих по коридору мимо меня: "Ты вакцинироваться будешь?" - "Нет, не буду!"
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19.03.2021 16:08 Відповісти
 
 