В Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи
За минулу добу в Україні виявлено 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 444 особи;
летальних випадків – 262;
одужало – 4 592 особи;
здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 519 926 осіб;
одужало – 1 248 782 особи;
летальних випадків – 29 515;
проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях", - розповів Степанов.
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