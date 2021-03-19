"Потрібно було це робити вчора": лікарка-інфекціоністка Голубовська виступила за негайне запровадження локдауну по всій країні

В Україні слід негайно запроваджувати загальнонаціональний локдаун, не чекаючи, поки "загоряться" інші області: скасовувати всі розважальні заходи, запасатися киснем і розгортати нові ліжка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила в інтерв'ю "Обозревателю".

За її словами, зараз вже марно працювати в осередках, а потрібно запасатися киснем, відкривати нові стаціонари, грамотно проводити політику вакцинації. І найголовніше - кожна людина має захистити сама себе.

Лікарка також розкритикувала дозвіл на проведення в Україні розважальних заходів, зокрема концертів.

"Я вважаю, що на сьогодні у тих містах, які повністю згоряють, горять, догоряють, де всі перебувають просто в колапсі, потрібно запроваджувати локдаун. Усі розважальні заходи скасувати. На ці концерти дивитися неможливо.

Коли я дивлюся на якийсь натовп на концертах, я відразу уявляю, скільки людей може захворіти, і відразу ж думаю, яка кількість кисню знадобиться і де його взяти", - сказала Голубовська.

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Вона підкреслила, що потрібні обмежувальні заходи: "Це хоча б зменшить кількість нових випадків. Навантаження ще залишиться, тому що зараз лежать важкі, але ще будуть підходити хворі, які ставатимуть більш тяжкими якийсь час".

"Я вважаю, що (локдаун. - Ред.) треба запровадити по всій країні, раз така справа. Тому що, якщо ми не введемо по всій країні, то значить, що регіони, які зараз спокійні, спалахнуть пізніше. Так було з кором. Луганська, Донецька область загорілися останніми", - зазначила Голубовська.

Щодо того, коли саме слід запровадити такі обмеження, Голубовська відповіла: "Уже вчора треба було це робити".

Як повідомлялося раніше, в Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи.