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Новини Коронавірус і карантин
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"Потрібно було це робити вчора": лікарка-інфекціоністка Голубовська виступила за негайне запровадження локдауну по всій країні

В Україні слід негайно запроваджувати загальнонаціональний локдаун, не чекаючи, поки "загоряться" інші області: скасовувати всі розважальні заходи, запасатися киснем і розгортати нові ліжка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила в інтерв'ю "Обозревателю".

За її словами, зараз вже марно працювати в осередках, а потрібно запасатися киснем, відкривати нові стаціонари, грамотно проводити політику вакцинації. І найголовніше - кожна людина має захистити сама себе.

Лікарка також розкритикувала дозвіл на проведення в Україні розважальних заходів, зокрема концертів.

"Я вважаю, що на сьогодні у тих містах, які повністю згоряють, горять, догоряють, де всі перебувають просто в колапсі, потрібно запроваджувати локдаун. Усі розважальні заходи скасувати. На ці концерти дивитися неможливо.

Коли я дивлюся на якийсь натовп на концертах, я відразу уявляю, скільки людей може захворіти, і відразу ж думаю, яка кількість кисню знадобиться і де його взяти", - сказала Голубовська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ослаблення пандемії відбудеться не раніше 2022 року, - Голубовська

Вона підкреслила, що потрібні обмежувальні заходи: "Це хоча б зменшить кількість нових випадків. Навантаження ще залишиться, тому що зараз лежать важкі, але ще будуть підходити хворі, які ставатимуть більш тяжкими якийсь час".

"Я вважаю, що (локдаун. - Ред.) треба запровадити по всій країні, раз така справа. Тому що, якщо ми не введемо по всій країні, то значить, що регіони, які зараз спокійні, спалахнуть пізніше. Так було з кором. Луганська, Донецька область загорілися останніми", - зазначила Голубовська.

Щодо того, коли саме слід запровадити такі обмеження, Голубовська відповіла: "Уже вчора треба було це робити".

Як повідомлялося раніше, в Україні за добу від COVID-19 померли 262 людини, зафіксовано 15 850 випадків зараження, одужали 4592 особи.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71) локдаун (339)


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Топ коментарі
+19
Я лично считаю, что не нужно никаких лох даунов! Зачем гробить экономику? Хотя как экономика может развиваться в стране где президент зеленских это вопрос риторический!
Собственно Буковель показал, что ********** ложил хер на Украину и на украинцев как на клавиши рояля. По этому я предлагаю просто перестать болеть!!!
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19.03.2021 08:22
+11
Голубовская это та, которая говорила, что пережила страшнейшую пандемию свинно \ птичего гриппа, когда вымерло пол планеты? Тогда все ясно
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19.03.2021 08:19
+8
Tвоя бесполезная шкура до сих пор жива потому что Порох и Пастор сохранили государство.
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19.03.2021 09:14
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Санітар Степашка краще знає. Він проффесор в цьому.
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19.03.2021 08:19 Відповісти
Я лично считаю, что не нужно никаких лох даунов! Зачем гробить экономику? Хотя как экономика может развиваться в стране где президент зеленских это вопрос риторический!
Собственно Буковель показал, что ********** ложил хер на Украину и на украинцев как на клавиши рояля. По этому я предлагаю просто перестать болеть!!!
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19.03.2021 08:22 Відповісти
Экономики без людей не существует! Но это так тяжело понять.
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19.03.2021 09:19 Відповісти
и медик из вас так себе, и на философа не тянете. Посмотрите статистику по заболеваемости, уже маленькие дети болеют, а если вы строите свою "экономику" на больных и умерших, то скорее всего вам подходят ритуальные услуги.
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19.03.2021 09:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/447490 А ты с работы пишешь, или болеешь?))
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19.03.2021 09:39 Відповісти
Голубовская это та, которая говорила, что пережила страшнейшую пандемию свинно \ птичего гриппа, когда вымерло пол планеты? Тогда все ясно
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19.03.2021 08:19 Відповісти
Лахта все знає...все їй ясно.."Потрібно було це робити вчора": лікарка-інфекціоністка Голубовська виступила за негайне запровадження локдауну по всій країні - Цензор.НЕТ 8283
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19.03.2021 09:01 Відповісти
А, че , уютный у тебя офис
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19.03.2021 09:26 Відповісти
Во даёт !!!

А как же лыжи в Буковели ????
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19.03.2021 08:21 Відповісти
Бархатый сезон в Буковеле до 30 апреля будет, так шо еще можно успеть покататься на лыжах, пока ковид не скушал тяжелые
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19.03.2021 08:27 Відповісти
Закрыла уже власть по требованию предпринимателей Ивано Франковска
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19.03.2021 08:30 Відповісти
А в Буковеле об этом знают?
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19.03.2021 08:32 Відповісти
Не соблюдение дисциплины - характерная черта совка
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19.03.2021 08:41 Відповісти
Тут можно поспорить. Дисцыплина была: с помощью вертухая и собаки. Иначе бы не выкопали беломор канал и другие объекты бы не построили
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19.03.2021 08:45 Відповісти
То есть не в сознании людей , а из под палки
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19.03.2021 08:49 Відповісти
По другому кацапа звісно змусити працювати неможливо. До речі це самі кацапи так і кажуть.
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19.03.2021 08:51 Відповісти
Другой дисциплины не бывает и не будет. Кнут и пряник вечен.
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19.03.2021 09:22 Відповісти
Какие вы все-таки темные - молодое поколение. При совке, было время, сажали за опоздание на работу. И за взятку давали 10 лет минимум.
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19.03.2021 09:21 Відповісти
Кошмар
Проще наказывать деньгами - так делают в ЕС . Я нарушила ОДИН РАЗ НА ДОРОГЕ - заплатила 120 евро , на всю жизнь запомнила - жалко евро 😭
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19.03.2021 09:24 Відповісти
Для этого нужно, чтобы полицейский не боялся остановить Майбах с одними нулями в номерах! Поэтому у нас можно только мышей штрафовать и наказывать безбоязненно - ничьего кума или папика не обидишь...
Говорю же - темные. Вы видите замечаете только одну каку-то деталь, не замечая других, а тем более системы в комплексе. Председатель суда центрального района г. Лодзи в Польше ездит на Фиесте, которую купила в кредит...
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19.03.2021 09:29 Відповісти
А у нас судья, в зависимости от места сидения, только официальной зарплаты в месяц берет на сумму от четверти до целой Фиесты...
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19.03.2021 11:43 Відповісти
гугл в допомогу!
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19.03.2021 09:02 Відповісти
Зеля вернет Ковид бало из асфальта 66 миллиардов и будет полный ЛОХдаун
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19.03.2021 08:25 Відповісти
Была эпоха Застоя Брежнева,пришла Эпоха Ковидного дебилизма....,типа Ацтой
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19.03.2021 08:27 Відповісти
Эпоха Ковидного дебилизма.


ОСОБЛИВО НАГЛИМ ДУРАНТИНОФІЛАМ.
ВИ ЙО..НУЛИСЬ,ПАНОВЕ

Пандемі́я (також рідше панде́мія; від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. παν «пан» - увесь + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. δήμος https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81 «демос» - народ) - найвища інтенсивність розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F епідемічного процесу , що характеризується прогресуючим поширенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інфекційного захворювання з надзвичайно високим ураженням населення на значних територіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA материків або всієї Земліhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2]
Характеризується часто відсутністю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 колективного імунітету в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE людства , і, зазвичай, ефективних засобів профілактики (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 вакцини ) й лікування. Серед інфекційних захворювань, які сягали масштабу пандемії: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0 чума , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0 холера , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF грип , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%86%D0%9B/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94 ВІЛ-інфекція/СНІД , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_2019 коронавірусна хвороба 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-4 [4] .
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19.03.2021 09:07 Відповісти
Опять выпустили дурноватый рупор от власти
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19.03.2021 08:30 Відповісти
Даешь большую стройку 2.0 !!
распилим оставшееся бабло!
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19.03.2021 08:32 Відповісти
буба ж анонсировал в этом году Вэлыку Рэконструкцию.
Но боюсь, пролетит - все бабло слуги сп...или уже в проршлом году...
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19.03.2021 08:52 Відповісти
Блин, впечатление, шо нами управляют абортмахеры. Так-о-о-о-ое несут (цензура)
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19.03.2021 08:37 Відповісти
А падение экономики компенсировать из денег таких "Голубовских".
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19.03.2021 08:40 Відповісти
Идиоты! Закройте детсады и школы - там сейчас эпицентр заразы, главный разсадник ковида!
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19.03.2021 08:43 Відповісти
От чего закрывать, от какой заразы, в голове у вас зараза. От простуды? Вам в команду голубовской тогда
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19.03.2021 08:49 Відповісти
Мы переболели всей семьёй и поверь это далеко не простуда.
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19.03.2021 09:12 Відповісти
Верю, Грипп. Одевайтесь как положено и болеть не будете
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19.03.2021 09:23 Відповісти
Таких недоумков как ты ,необходимо отправлять на опыты вместо приматов,они боятся болеть! Или помощниками санитаров в ковидные больницы.
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19.03.2021 09:36 Відповісти
Весь этот бред про "простуду" и "обычный грипп" заканчивается под дверью реанимации,когда уставший врач говорит шансов на ИВЛ 5-7%, молитесь и надейтесь на чудо.
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19.03.2021 09:24 Відповісти
ага, расскажешь как там лечат. Врачи без масок в инфекционке - по твоему они тупее чем ты
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19.03.2021 09:35 Відповісти
Реально на фоне этой пришибленной даже Комаровский выглядит академиком.
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19.03.2021 08:44 Відповісти
Пріоритети зараз в ОП не ті. Їх більше переймає падіння рейтингів, що робити з Бенею і коли позвонить Джо.... А вірус то таке, він для влади вже не цікавий, там вже вкрадено все що можна.
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19.03.2021 08:45 Відповісти
А что людям жрать, эта инфекционистка не рассказала?
Или ее зележопые кормят и она уверена в завтрашнем дне?
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19.03.2021 08:50 Відповісти
під ШВЛ ДУМКИ -ЩО ПОЖРАТЬ ПРОПАДАЮТЬ
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19.03.2021 09:03 Відповісти
Лечат тромбоемболию легочной артерии биовеном по ПРОТОКОЛУ ковида, убивают иммунитет и кладут под швл, рассказуешь тут про пожрать
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19.03.2021 09:34 Відповісти
Под ШВЛ пока что попало аж 0,001 % населения.
Остальным 99,999 % подыхать из-за 0,001 %?
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19.03.2021 10:18 Відповісти
Щось знову шапіто збудилося. Якусь пакасть зробити хочуть. Ну закон про землю це зрозуміло, а ще що?
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19.03.2021 08:54 Відповісти
Коли я дивлюся на якийсь натовп на концертах, я відразу уявляю, скільки людей може захворіти, і відразу ж думаю, яка кількість кисню знадобиться і де його взяти"
КИЇВ.
"Потрібно було це робити вчора": лікарка-інфекціоністка Голубовська виступила за негайне запровадження локдауну по всій країні - Цензор.НЕТ 1489

коли я дивлюсь на львівські маршрутки..
Сьогодні, 19 березня у Львові набуває чинності жорсткий карантин. Місцева влада ухвалила рішення про введення обмежень локдауна через критичне епідеміологічне положення.
"Потрібно було це робити вчора": лікарка-інфекціоністка Голубовська виступила за негайне запровадження локдауну по всій країні - Цензор.НЕТ 5219
МАРШРУТОК НЕ СТОСУЄТЬСЯ.(
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19.03.2021 08:58 Відповісти
Криворожско-луганскому режиму скоро хана.
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19.03.2021 09:00 Відповісти
НЕОЧЕВИДНО.

тому що народу ОЧЕВИДНО,ЩО ПОКИ ЩО АЛЬТЕРНАТИВА КЛОУНУ БАРИГА ПЕТРО.
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19.03.2021 09:08 Відповісти
Tвоя бесполезная шкура до сих пор жива потому что Порох и Пастор сохранили государство.
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19.03.2021 09:14 Відповісти
Голубовська може дозволити собі лікувати шмарклі в приватній клініці, а бидло з інфарктом і позитивним тестом нехай помирає в інфекціЇ.
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19.03.2021 09:16 Відповісти
говорят, внесен законопроект - кто будет фальсифицировать статистику и инфографику будут гореть в Аду... а также те кто в эти фальсификации верит)
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19.03.2021 09:20 Відповісти
Не надо никаких локдаунов! Дайте природе самоочиститься!
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19.03.2021 09:24 Відповісти
У них что гендерная квота такая к степашке и страшилке еще и эту балоболку продажную присовокупили.
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19.03.2021 09:35 Відповісти
Так вчера уже был. В январе 3 недели куй жевали
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19.03.2021 09:36 Відповісти
Вимагаємо негайного локдауна. Треба зупинити поширення вірусу вже зараз.
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19.03.2021 10:26 Відповісти
Ух ты вымагатель
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19.03.2021 11:05 Відповісти
ага, то, что закроют какого-то частника - эффект ноль, когда работают продукторые и общественный транспорт (особенно метро).
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19.03.2021 15:09 Відповісти
 
 