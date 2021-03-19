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Новини Коронавірус і карантин
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Байден обіцяв 100 млн доз COVID-вакцин за перші 100 днів президентства: встиг за 58

Байден обіцяв 100 млн доз COVID-вакцин за перші 100 днів президентства: встиг за 58

Президент США Джо Байден обіцяв американцям 100 мільйонів доз вакцин протягом перших ста днів його президентства. Він заявив, що ця мета буде досягнута 19 березня, через 58 днів після початку роботи його команди.

Про це пише Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

Байден заявив, що вакцинація американців проти коронавірусу проходить зі значним випередженням.

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"Я гордий повідомити, що завтра, через 58 днів після початку роботи нашої адміністрації, ми досягнемо мети - 100 мільйонів доз вакцин будуть отримані нашими співвітчизниками-американцями", - сказав американський лідер.

Він додав, що це трапиться на кілька тижнів раніше запланованого терміну, "навіть з урахуванням проблем, з якими довелося зіткнутися під час зимових штормів".

Автор: 

Байден Джо (2886) вакцина (4419) карантин (18172) США (22713) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Сразу видно - Байден, мужик сказал - мужик сделал, не то что наша сцЫкля недомерок, аферист и хреновый актер!!!
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19.03.2021 08:42
+24
А в. зеленских нашел цикаве ришення шоб снизить тарифы вдвое, но потом его протерял, и поехал в БУовель, и всьо
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19.03.2021 08:37
+19
еще и ***** указал его место ))))
идет с немыслимым опережением всех графиков...
вот это государственный деятель а не...бубенчик )))
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19.03.2021 08:45
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Какой противный лгунишка!
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19.03.2021 08:37 Відповісти
Кто обзывается сам так называется?козломордые теперь все будут деменцию изображать,чтоб пуйло ею не сильно выделялось ))))))
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19.03.2021 08:48 Відповісти
В США та и в других странах за ложь и президента посадить могут
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19.03.2021 09:00 Відповісти
Дружно попрощаемся с мистером Б...
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19.03.2021 12:01 Відповісти
А в. зеленских нашел цикаве ришення шоб снизить тарифы вдвое, но потом его протерял, и поехал в БУовель, и всьо
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19.03.2021 08:37 Відповісти
Байден обещал 100 млн доз COVID-вакцин за первые 100 дней президентства: успел за 58 - Цензор.НЕТ 910
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19.03.2021 08:41 Відповісти
Сразу видно - Байден, мужик сказал - мужик сделал, не то что наша сцЫкля недомерок, аферист и хреновый актер!!!
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19.03.2021 08:42 Відповісти
А видосиков сколько снять успел?
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19.03.2021 08:38 Відповісти
И главное шо то 100 млн пфайзера и жонсон и жонсона, а не галимого китайско индусского шмурдяка
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19.03.2021 08:39 Відповісти
Точнее - Пфайзера и Модерны - оба производителя - американские. Не припомнишь, какие производители вакцин имеются в Украине?
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19.03.2021 09:28 Відповісти
Так ваш зекретин рекламировал нашу украинскую вакцину....снова брехал?
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19.03.2021 10:25 Відповісти
Этот, как вы выражаетесь, "зекретин" - законноизбранный президент Украины. Так что называя его "ваш" - вы тем самым объявляете, что вы - не гражданка Украины. Вы себя явно определяете, как гражданку Рошении.

"рекламировал нашу украинскую вакцину"
Ретранслировал лапшу, которую ему на уши навешали. Разобрались, что никакой вакцины и возможностей нет - и забыли.
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19.03.2021 14:01 Відповісти
А вашему зекретину вечно "лапшу вешают"- только эта дебильная отмазка пусть в суде пройдет у него сначала.
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19.03.2021 14:25 Відповісти
В суде? И какие обвинения по этому поводу вы, не-украинцы, собираетесь выдвинуть законноизбранному президенту Украины?
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19.03.2021 14:32 Відповісти
Вот почему он до сих пор не позвонил Зе 😀😀😀 президент США работает
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19.03.2021 08:40 Відповісти
А зекретин обдрыстался,т к вор -все уже умершие украинцы и кто еще умрет на свести зебобы,гореть ему в аду...
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19.03.2021 08:41 Відповісти
А все умершие украинцы с июня 2014 по апрель 2019 - на совести Рошенки по вашей логике?
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19.03.2021 14:33 Відповісти
еще и ***** указал его место ))))
идет с немыслимым опережением всех графиков...
вот это государственный деятель а не...бубенчик )))
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19.03.2021 08:45 Відповісти
А сколько палок шаурмы на заправках Байден сел под коксом?
То то же! Слабак!)
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19.03.2021 09:06 Відповісти
Байден - это вам не Бубочка или Степашка языком патякать
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19.03.2021 09:07 Відповісти
Ну у вас и сравнение? Ваш не лох может сравнится только с ху-лом! Одного роста ,оба недоразвитые,только у х-ла деменция началась недавно ,а у великого государственного деятеля с рождения.
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19.03.2021 09:23 Відповісти
А с чего вы взяли, что нелох мой? Я за него не голосовал принципиально, потому что знал что это малоросский шут, причем самолюбивый, злобный и мстительный
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19.03.2021 09:27 Відповісти
А что обещает на ПреЗедент?
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19.03.2021 09:37 Відповісти
Если бы нарид не пробежался по граблям а 19 году - то думаю барыга и мародер нашел бы нам вакцин.
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19.03.2021 10:17 Відповісти
Жаль, у криворогульного черта нет мозгов, чтобы понять чем отличается лидер великой нации и заднеприводный арлекино на очередном видисике в Фейсбуке
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19.03.2021 10:34 Відповісти
Зеля: "Дайте мне еще 100 дней лет!"
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19.03.2021 10:38 Відповісти
Бгг. Сам он даже жопу свою подтереть не в состоянии. Его возят для прессы как мумию по музеям.
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19.03.2021 11:00 Відповісти
Чтобы за 58 дней было заказано, произведено и завезено 100 млн. доз, эти вакцины должны быть заказаны еще при Трампе.
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19.03.2021 11:03 Відповісти
В США всегда были отличные презеденты (пожалуй кроме Трампа).Впрочем и народ в штатах хороший,потому и уровень жизни соответствующий.А у нас одно гнилое кацапье,их рабы или просто дрочеры на кусок дерьма,который они зовут "эх,страна которую прострали"
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19.03.2021 11:25 Відповісти
А в нас навпвки - був би Порошенко , вже б вакцінували всіх бажаючих , а ці самої вакцини привезли ... скільки там відсотків від кількості населення ?
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19.03.2021 12:13 Відповісти
Был бы Порошенко - была бы Супрун. А она дама толковая....
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19.03.2021 12:17 Відповісти
дада, особенно важно, что эту вакцину изобрели, изготовили и доставили при Трампе.
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19.03.2021 15:12 Відповісти
 
 