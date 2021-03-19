Байден обіцяв 100 млн доз COVID-вакцин за перші 100 днів президентства: встиг за 58
Президент США Джо Байден обіцяв американцям 100 мільйонів доз вакцин протягом перших ста днів його президентства. Він заявив, що ця мета буде досягнута 19 березня, через 58 днів після початку роботи його команди.
Про це пише Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.
Байден заявив, що вакцинація американців проти коронавірусу проходить зі значним випередженням.
"Я гордий повідомити, що завтра, через 58 днів після початку роботи нашої адміністрації, ми досягнемо мети - 100 мільйонів доз вакцин будуть отримані нашими співвітчизниками-американцями", - сказав американський лідер.
Він додав, що це трапиться на кілька тижнів раніше запланованого терміну, "навіть з урахуванням проблем, з якими довелося зіткнутися під час зимових штормів".
Будь ласка, зачекайте...
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"рекламировал нашу украинскую вакцину"
Ретранслировал лапшу, которую ему на уши навешали. Разобрались, что никакой вакцины и возможностей нет - и забыли.
идет с немыслимым опережением всех графиков...
вот это государственный деятель а не...бубенчик )))
То то же! Слабак!)
днейлет!"