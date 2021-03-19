У світі зафіксували вже понад 122,3 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн. Лише за останню добу померли 10,4 тис. осіб
Станом на ранок 16 березня у світі зареєстрували 546 090 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 473 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 122 392 882 випадки інфікування, з них 546 090 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 703 517 осіб, з них 10 473 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 98,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F П'ята холерна пандемія холера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Земля бл. 1 млн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1899 1899 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Шоста холерна пандемія холера Земля бл. 1 млн.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961 триває
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Сьома холерна пандемія холера Азія, Африка бл. 2 млн.
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2019-2020 рр.триває
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8_2019 Пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19)Земля Deaths:
2,703,759
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ( ОСТАТОЧНА СМЕРТНІСТЬ 1 ВІДСОТОК(ЗАРАЗ 3) ПРИ 10 ВІДСОТКАХ ІНФІКОВАНИХ)-76 МЛН...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-33
але різні довбо..би і далі будуть пи..діти,що вакцинація-це зло!