Посла США в Києві можуть призначити цієї весни: я б попросив українських друзів трохи запастися терпінням, - Волкер

Призначення посла США в Україні є надзвичайно важливим чинником для двосторонніх відносин і, з огляду на процедурні аспекти в Конгресі США, воно може відбутися наприкінці цієї весни.

Такий прогноз висловив у четвер під час онлайн-включення, організованого Американсько-українською Діловою радою колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ніщо не замінить посла, який є особистим представником президента і може говорити з владою від імені адміністрації США. Тут я би попросив українських друзів трохи запастися терпінням", - зазначив Волкер.

За його словами, команда Байдена працює в Білому домі лише два місяці. "Для нової адміністрації характерно, що спочатку затверджуються (через процедуру ухвалення в Сенаті США. – Ред.), головним чином, високопосадовці (міністри, заступники. – Ред.)", - зазначив Волкер.

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Він додав, що зараз у Держдепартаменті США на посаді офіційно затверджений Сенатом лише Ентоні Блінкен, і більше ніхто – ні його заступники, ні помічники.

"Отже, належить ще виконати багато роботи для того, щоб номінанти пройшли процедуру ухвалення в Сенаті", - зауважив Волкер. Посли зазвичай розглядаються законодавцями наступною чергою.

"Я би спрогнозував, що ми почуємо ім’я, потім буде оголошена номінація (посла США в Україні – ред.), а потім пройде процес підтвердження (цієї кандидатури. – Ред.) в Сенаті пізніше цієї весни",- зазначив Волкер.

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Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати й зараз "мають потужне представництво в Україні". У цьому зв’язку Волкер позитивно відзначив тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін, яка, за його словами, "виконує чудову роботу".