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Новини
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Посла США в Києві можуть призначити цієї весни: я б попросив українських друзів трохи запастися терпінням, - Волкер

Посла США в Києві можуть призначити цієї весни: я б попросив українських друзів трохи запастися терпінням, - Волкер

Призначення посла США в Україні є надзвичайно важливим чинником для двосторонніх відносин і, з огляду на процедурні аспекти в Конгресі США, воно може відбутися наприкінці цієї весни.

Такий прогноз висловив у четвер під час онлайн-включення, організованого Американсько-українською Діловою радою колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ніщо не замінить посла, який є особистим представником президента і може говорити з владою від імені адміністрації США. Тут я би попросив українських друзів трохи запастися терпінням", - зазначив Волкер.

За його словами, команда Байдена працює в Білому домі лише два місяці. "Для нової адміністрації характерно, що спочатку затверджуються (через процедуру ухвалення в Сенаті США. – Ред.), головним чином, високопосадовці (міністри, заступники. – Ред.)", - зазначив Волкер.

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Він додав, що зараз у Держдепартаменті США на посаді офіційно затверджений Сенатом лише Ентоні Блінкен, і більше ніхто – ні його заступники, ні помічники.

"Отже, належить ще виконати багато роботи для того, щоб номінанти пройшли процедуру ухвалення в Сенаті", - зауважив Волкер. Посли зазвичай розглядаються законодавцями наступною чергою.

"Я би спрогнозував, що ми почуємо ім’я, потім буде оголошена номінація (посла США в Україні – ред.), а потім пройде процес підтвердження (цієї кандидатури. – Ред.) в Сенаті пізніше цієї весни",- зазначив Волкер.

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Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати й зараз "мають потужне представництво в Україні". У цьому зв’язку Волкер позитивно відзначив тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін, яка, за його словами, "виконує чудову роботу".

Автор: 

Держдепартамент США (1623) призначення (2281) посол (1100) США (22713) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+8
Нормальный мужик этот Волтер.
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19.03.2021 08:59
+8
Уважаемый господин Волкер, приглашаем Вас послом !
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19.03.2021 09:00
+2
Короче, сразу после смены прыЗЕдента
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19.03.2021 09:20
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Нормальный мужик этот Волтер.
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19.03.2021 08:59 Відповісти
так його тут приженили
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19.03.2021 09:08 Відповісти
У него жена грузинка
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19.03.2021 09:30 Відповісти
К украинским друзьям просьба запастись терпением, зе-ублюдкам предателям доделывают первую партию надежных самотыков!
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19.03.2021 08:59 Відповісти
Уважаемый господин Волкер, приглашаем Вас послом !
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19.03.2021 09:00 Відповісти
нє-є...приглашаєм ілона маска...
маркарова жеж може бути послом, то й цей зможе...він осилить
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19.03.2021 09:10 Відповісти
маркарва найважливіший для України посол, нє, лох43?
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19.03.2021 09:15 Відповісти
бачу, щось хочеш запитати...сформулюй запитання
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19.03.2021 09:18 Відповісти
та осилит, но оно ему сто лет не надо
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19.03.2021 09:25 Відповісти
Короче, сразу после смены прыЗЕдента
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19.03.2021 09:20 Відповісти
Ка же Шабунин будет без своей коханки Квин?
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19.03.2021 09:20 Відповісти
пора зеленскому ехать на мацкву , там давно не слушали рояльную симпфонию
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19.03.2021 09:33 Відповісти
и разумкова для рейтинга прихватить ...
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19.03.2021 09:34 Відповісти
Американцам , - Только и известно , кто в Украине , за Украину, а кто всема фибрами за русский мир.Волкер много сделал для Украины и знает с кем иметь Дело в Украине. Удачи.
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19.03.2021 11:07 Відповісти
 
 