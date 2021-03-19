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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 959 осіб, загалом - 92 714, - МОЗ (оновлено)
Щеплення проти коронавірусу в Україні роблять 210 мобільних бригад.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"З початку кампанії щеплено 92 714 осіб, з них отримали 1 дозу - 92 713 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина. За 18 березня 2021 щеплено 10 959 осіб, з них вакциновані 1 дозою - 10 959 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 0 осіб. Щеплення проводились 210 мобільними бригадами з імунізації", - йдеться в повідомленні.
"Найбільшу кількість щеплень за 18 березня 2021 року було зроблено в м. Києві - 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії - в Донецькій області - 7 484 щеплень", - додали в ЦГЗ.
Топ коментарі
+1 Tesoro Malu
показати весь коментар19.03.2021 09:32
+1 Pavlo Dudra
показати весь коментар19.03.2021 09:48
+1 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар19.03.2021 09:58
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Просто цифра.
92714 / 24 / 210 = 18,39 щеплень на добу однiєю бригадою
45 000 000...
35 000 000 / ( 18,39 * 210 ) = 9 063.66 (24.83 роки)
тому що вакцинація все-таки посилюється..
я нарахував 5 років..
Але.
вакцинація у випадку з Ковід ефективна,якщо популяція прищеплена на 70 відсотків відповідно до часу ефективності антитіл(перехворівшого чи вакцинованого).Припустимо 6 місяців.
Ізраїль. 2 місяці. Провакциновано 90 відсотків першою дозою.
Британія .3 місяці.
Сша.....4 місяці..
Польща.Обіцяють до липня 70 відсотків.
Україна.лИШЕ ОБІЦЯЮТЬ ДО КІНЦЯ РОКУ ВСІМ БАЖАЮЧИМ(А БАЖАЮТЬ У НАС 30-ТЬ ВІДСОТКІВ((ТОБТО У ТАКОМУ ВИПАДКУ ВАКЦИНАЦІЯ В НАС ГІВНО ВАРТА)
БАЖАЮЧИМ ПРИЙДЕТЬСЯ ВАКЦИНУВАТИСЬ ЩО ПІВ РОКУ
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у нас їх недостача..
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tZE inform
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Цитата вчерашнего дня. "Человек назвавший Путина убийцей, может позволить себе не звонить Зеленскому" (с)
tZE inform
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Из серии "Степанов снова врет" "У нас ще підписано 10 млн доз вакцини Novavax. Думаємо, ми почнемо отримувати її у червні цього року" Европейская Комиссия хочет приобрести до 200 млн доз вакцины. Великобритания заказала 60 млн доз. как вы думаете, кому дадут первыми? Из серии "Степанов снова врет" "ми повинні отримати порядку 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX". Евросоюз одобрил в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения. Разрешения у вас нет.
Из серии "Степанов снова врет" "У квітні ми повинні отримати решту вакцин Sinovac, 1,2 млн доз" Вы еще первой партии не получили
Из серии "Степанов снова врет" "Є 700 тис. доз вакцини Sinovac, які ми повинні отримати теж у березні цього року. " Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года.
Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. . Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Из серии "Степанов снова врет" "У нас найближчим часом є 1,5 млн доз вакцини Covishield, які ми повинні отримати, згідно з контрактом, до 31 березня." Кто, когда и на каком основании заключил контракт ? По каким ценам и на каких условиях? Сколько точно было получено?