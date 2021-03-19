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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 959 осіб, загалом - 92 714, - МОЗ (оновлено)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 959 осіб, загалом - 92 714, - МОЗ (оновлено)

Щеплення проти коронавірусу в Україні роблять 210 мобільних бригад.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"З початку кампанії щеплено 92 714 осіб, з них отримали 1 дозу - 92 713 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина. За 18 березня 2021 щеплено 10 959 осіб, з них вакциновані 1 дозою - 10 959 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 0 осіб. Щеплення проводились 210 мобільними бригадами з імунізації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У світі зафіксували вже понад 122,3 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,7 млн. Лише за останню добу померли 10,4 тис. осіб

"Найбільшу кількість щеплень за 18 березня 2021 року  було зроблено в м. Києві - 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії - в Донецькій області - 7 484 щеплень", - додали в ЦГЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 959 осіб, загалом - 92 714, - МОЗ 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5392) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Зеленский не дотянул до Иисуса Христа ... Иисус шестью хлебами насытил 5 тысяч человек. Зеленский 82 тысячами доз вакцины вакцинировал "... более 90 тысяч человек". Но все доступно этому человеку ... Мы еще услышим о сотнях тысяч вакцинированных вовиным языком
https://twitter.com/tZEinform
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19.03.2021 09:32
+1
підрахунок неправильний.
тому що вакцинація все-таки посилюється..
я нарахував 5 років..

Але.
вакцинація у випадку з Ковід ефективна,якщо популяція прищеплена на 70 відсотків відповідно до часу ефективності антитіл(перехворівшого чи вакцинованого).Припустимо 6 місяців.
Ізраїль. 2 місяці. Провакциновано 90 відсотків першою дозою.
Британія .3 місяці.
Сша.....4 місяці..
Польща.Обіцяють до липня 70 відсотків.
Україна.лИШЕ ОБІЦЯЮТЬ ДО КІНЦЯ РОКУ ВСІМ БАЖАЮЧИМ(А БАЖАЮТЬ У НАС 30-ТЬ ВІДСОТКІВ((ТОБТО У ТАКОМУ ВИПАДКУ ВАКЦИНАЦІЯ В НАС ГІВНО ВАРТА)
БАЖАЮЧИМ ПРИЙДЕТЬСЯ ВАКЦИНУВАТИСЬ ЩО ПІВ РОКУ
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19.03.2021 09:48
+1
"Шалені" темпи вакцинації.
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19.03.2021 09:58
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Скорiш всi перехворiють, чим цi бездарi всiх вакцiнують
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19.03.2021 09:01 Відповісти
Нарисуем на асфальте белым мелом .... )))
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19.03.2021 09:02 Відповісти
В США 100 миллионов за 58 дней.
Просто цифра.
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19.03.2021 09:07 Відповісти
...початок вакцiнацiї - 25 лютого (24 доби)
92714 / 24 / 210 = 18,39 щеплень на добу однiєю бригадою
45 000 000...
35 000 000 / ( 18,39 * 210 ) = 9 063.66 (24.83 роки)
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19.03.2021 09:12 Відповісти
підрахунок неправильний.
тому що вакцинація все-таки посилюється..
я нарахував 5 років..

Але.
вакцинація у випадку з Ковід ефективна,якщо популяція прищеплена на 70 відсотків відповідно до часу ефективності антитіл(перехворівшого чи вакцинованого).Припустимо 6 місяців.
Ізраїль. 2 місяці. Провакциновано 90 відсотків першою дозою.
Британія .3 місяці.
Сша.....4 місяці..
Польща.Обіцяють до липня 70 відсотків.
Україна.лИШЕ ОБІЦЯЮТЬ ДО КІНЦЯ РОКУ ВСІМ БАЖАЮЧИМ(А БАЖАЮТЬ У НАС 30-ТЬ ВІДСОТКІВ((ТОБТО У ТАКОМУ ВИПАДКУ ВАКЦИНАЦІЯ В НАС ГІВНО ВАРТА)
БАЖАЮЧИМ ПРИЙДЕТЬСЯ ВАКЦИНУВАТИСЬ ЩО ПІВ РОКУ
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19.03.2021 09:48 Відповісти
Зеленский не дотянул до Иисуса Христа ... Иисус шестью хлебами насытил 5 тысяч человек. Зеленский 82 тысячами доз вакцины вакцинировал "... более 90 тысяч человек". Но все доступно этому человеку ... Мы еще услышим о сотнях тысяч вакцинированных вовиным языком
https://twitter.com/tZEinform
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19.03.2021 09:32 Відповісти
Україна серед країн світу займає 9 місце за кількістю нових інфікувань, але при тому не бажає вакцинувати своїх громадян. Оті 400 доз , які уряд на сьгодні не вакцинував, могли б уже сьгодні врятувати комусь життя. Чому до сих пір .люди похилого віку із груп ризику не можуть записатися до сімейного лікаря навіть на чергу на вакцинацію? Чому не дана команда до сих пір сімейним врачам записувати людей на чергу. Пенсіонери не вміють записуватись через Дію. Понятно, зараз уряду необхідно, під видом що українці не хочуть вакцинуватись , надати можливість вакцинуватись всім бажаючим місцевим чиновникам, депутатам не по віковій категорії, а по привілегіям. Учора навіть вакцинували баскетбольний клуб Сум ГУ. На позачергове вакцинування заявку до МОЗ подали уже судді. Наскільки цинічному необхідно бути уряду, знаючи, що лікарні майже повністю переповнені людьми із групи ризику і кожний день помирають сотні українців, в той час не дозволяти сімейним врачам до сих пір записувати людей навіть в чергу на вакцинацію.Списки сімейні врачі повинні були уже мати місяць назад і відображати в Дії.
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19.03.2021 09:44 Відповісти
СУДДІВ ТРЕБА БЕРЕГТИ..
у нас їх недостача..
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19.03.2021 09:49 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Цитата вчерашнего дня. "Человек назвавший Путина убийцей, может позволить себе не звонить Зеленскому" (с)
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19.03.2021 09:56 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
Из серии "Степанов снова врет" "У нас ще підписано 10 млн доз вакцини Novavax. Думаємо, ми почнемо отримувати її у червні цього року" Европейская Комиссия хочет приобрести до 200 млн доз вакцины. Великобритания заказала 60 млн доз. как вы думаете, кому дадут первыми? Из серии "Степанов снова врет" "ми повинні отримати порядку 600-700 тис. доз від ініціативи COVAX". Евросоюз одобрил в срочном порядке механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения. Разрешения у вас нет.
Из серии "Степанов снова врет" "У квітні ми повинні отримати решту вакцин Sinovac, 1,2 млн доз" Вы еще первой партии не получили
Из серии "Степанов снова врет" "Є 700 тис. доз вакцини Sinovac, які ми повинні отримати теж у березні цього року. " Согласно подписанного с "Лекхимом" договора на поставку китайской вакцины сроками поставки указаны 1 февраля 2021 года.
Договор предусматривает санкции за просрочку поставок в сумме 0,1 % за один день просрочки. . Вакцины нет. Штрафов нет. Реакции Кабмина нет. НАБУ молчит.
Из серии "Степанов снова врет" "У нас найближчим часом є 1,5 млн доз вакцини Covishield, які ми повинні отримати, згідно з контрактом, до 31 березня." Кто, когда и на каком основании заключил контракт ? По каким ценам и на каких условиях? Сколько точно было получено?
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19.03.2021 09:58 Відповісти
"Шалені" темпи вакцинації.
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19.03.2021 09:58 Відповісти
Так ми ще 10 років робитиме вакцінацію.
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19.03.2021 11:39 Відповісти
 
 