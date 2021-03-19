За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 959 осіб, загалом - 92 714, - МОЗ (оновлено)

Щеплення проти коронавірусу в Україні роблять 210 мобільних бригад.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"З початку кампанії щеплено 92 714 осіб, з них отримали 1 дозу - 92 713 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина. За 18 березня 2021 щеплено 10 959 осіб, з них вакциновані 1 дозою - 10 959 осіб, завершена вакцинація (2 дози) - 0 осіб. Щеплення проводились 210 мобільними бригадами з імунізації", - йдеться в повідомленні.

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"Найбільшу кількість щеплень за 18 березня 2021 року було зроблено в м. Києві - 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії - в Донецькій області - 7 484 щеплень", - додали в ЦГЗ.