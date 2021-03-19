Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба

Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності, і це має показати участь Меджлісу кримськотатарського народу в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Очільник МЗС зауважив, що політика України до 2014 року стосовно кримських татар була несправедливою, "і про це треба прямо говорити".

"Українська держава зараз виходить з того, що і Крим, і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності, і це має бути фундаментальний принцип... Коли ми готували Кримську платформу, розробляли цей формат, ми говорили з Меджлісом (кримськотатарського народу. – ред.), і, безумовно, ми будемо бачити Меджліс на установчому саміті Кримської платформи, тому що неможливо уявити Крим без кримських татар, без Меджлісу", - сказав Кулеба.

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Водночас він додав, що необхідно "дуже чітко" відпрацювати час від сьогодні до інавгураційного саміту, щоб зібрати на Кримській платформі максимальну кількість учасників і досягти максимально конкретного результату, аби потім на його основі рухатися далі.

Нагадаємо: Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.