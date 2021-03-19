УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10767 відвідувачів онлайн
Новини
1 351 19

Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба

Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба

Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності, і це має показати участь Меджлісу кримськотатарського народу в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Очільник МЗС зауважив, що політика України до 2014 року стосовно кримських татар була несправедливою, "і про це треба прямо говорити".

"Українська держава зараз виходить з того, що і Крим, і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності, і це має бути фундаментальний принцип... Коли ми готували Кримську платформу, розробляли цей формат, ми говорили з Меджлісом (кримськотатарського народу. – ред.), і, безумовно, ми будемо бачити Меджліс на установчому саміті Кримської платформи, тому що неможливо уявити Крим без кримських татар, без Меджлісу", - сказав Кулеба.

Читайте: Росія розгорнула "машину" з протидії Кримській платформі, - Кулеба

Водночас він додав, що необхідно "дуже чітко" відпрацювати час від сьогодні до інавгураційного саміту, щоб зібрати на Кримській платформі максимальну кількість учасників і досягти максимально конкретного результату, аби потім на його основі рухатися далі.

Нагадаємо: Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Автор: 

Крим (14138) Меджліс (329) кримські татари (2004) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
а не сами ли украинцы являются краеугольным камнем государственности Украины? снять этого дятла куляйбу с поста и выгнать с дипслужбы к едренной фене...
показати весь коментар
19.03.2021 09:23
+3
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9006
показати весь коментар
19.03.2021 09:42
+2
Для ,,мерлина''.Ты сам дятел или провокатор.
показати весь коментар
19.03.2021 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а не сами ли украинцы являются краеугольным камнем государственности Украины? снять этого дятла куляйбу с поста и выгнать с дипслужбы к едренной фене...
показати весь коментар
19.03.2021 09:23 Відповісти
Для ,,мерлина''.Ты сам дятел или провокатор.
показати весь коментар
19.03.2021 09:40 Відповісти
Крымскоукраинского народа не существует?
показати весь коментар
19.03.2021 09:29 Відповісти
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4651
показати весь коментар
19.03.2021 09:32 Відповісти
русского народа не существовало до 1932 года
показати весь коментар
19.03.2021 09:33 Відповісти
Дождались хоть один здравомыслящий в этой власти.В Крыму Украине можно по настоящему опереться только на крымскотатарские население,они никогда не примут страну где герой Сталин.Остальное население в основном вата,за малым исключением которое ненавидит па&Рашу,но пока молчат.
показати весь коментар
19.03.2021 09:37 Відповісти
Запомни, говномордое зеленое гавно
Краеугольным камнем украинской государственноести был есть и будет украинец.
И когда он будет жить нормально в своей стране - нормально будут жить здесь же и все остальные.
Пока что видим наоборот - любая тварь живет лучше украинца
показати весь коментар
19.03.2021 09:37 Відповісти
Прежде чем говно на вентилятор набрасывать - мозг включи. Он, вообще-то, говорил о государственности в разрезе Крыма. В Крыму ты на каких "украинцев" рассчитываешь? Там надежда только на татар.
показати весь коментар
19.03.2021 09:58 Відповісти
Вот и включи,если с головой дружиш.
Крым что, страна?
И вспомни, кто татар оттуда выселил, а кто вернул.
Или ты основной упор делаеш на частичную потерю памяти?
И самое основное - ты их численность знаеш?
показати весь коментар
19.03.2021 10:02 Відповісти
У тебя текст - это генератор случайных чисел. Я задал простой вопрос: В Крыму ты на каких "украинцев" рассчитываешь? Ответить нечего? Так отож, сиди і не ...
показати весь коментар
19.03.2021 10:25 Відповісти
украина вернула крымских татар на историческую родину в 1991 году,после изгнания в 1944 году.
показати весь коментар
19.03.2021 09:39 Відповісти
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8578Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1243
показати весь коментар
19.03.2021 09:41 Відповісти
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9006
показати весь коментар
19.03.2021 09:42 Відповісти
лаптестанцы голодранцы золотой орды
показати весь коментар
19.03.2021 09:42 Відповісти
Ню-ню.................
показати весь коментар
19.03.2021 09:55 Відповісти
Крим і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності: це фундаментальний принцип, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3296

...
показати весь коментар
19.03.2021 10:38 Відповісти
А як там єврейський нарід?
показати весь коментар
19.03.2021 12:19 Відповісти
Задолбали уже этими татарами. Большая часть их живет в Крыму,что-то не видно их стремления переехать в Украину.
показати весь коментар
19.03.2021 12:32 Відповісти
 
 