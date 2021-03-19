Санкції США проти РФ лише починаються і стосуватимуться також її представників в Україні, - нардеп "Голосу" Железняк
Президент США Джо Байден буде доволі агресивно, прямолінійно заявляти свою позицію щодо Росії і російської агресії проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
"Байден у 2017 році доволі прямолінійно охарактеризував Путіна. Приблизно те саме (що й зараз. – Ред.) сказав, навіть написав. Я впевнений, що починається нова ера відносин між США і Росією. Впевнений, що Байден, який дуже добре займався зовнішньою політикою, це був один з його головних фокусів як віцепрезидента, він буде доволі агресивно, прямолінійно заявляти свою позицію щодо Росії та щодо російської агресії проти України", - сказав парламентар.
За словами Железняка, це лише початок тиску на Росію.
"Я нагадаю, один з постулатів, на яких будувалася передвиборча кампанія демократів у США, – це були якраз ці "санкції з пекла" проти Росії та її олігархів. Тому я думаю, що санкційна політика тільки починається, і вона стосується не лише країни-агресора, але і її представників в Україні", - підсумував нардеп.
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Всі ці людиська відомі своєю ненавистю до Заходу, тож користуватись благами розвиненого світу їм нічого.
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Дякую десяти народним депутатам від "Голосу" за принципову державницьку позицію у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру.
Заява депутатів засвідчує, з одного боку, наскільки нахабно голова партії Рудик і голова фракції Железняк просувають усередині партії олігархічні антиукраїнські інтереси.
А з іншого - що принаймні в парламентській фракції "Голосу" є здорова більшість, яка ставить моральні цінності й національні інтереси вище аморальних дій партійних вождів.
Ясно, що і в цьому, і в інших питаннях (таких як бігання Кіри Рудик на Банкову на сепаратні розмови про "коаліцію" з Зеленським) депутати зробили все можливе для непублічного вирішення конфлікту. Але, вочевидь, люди, які на найвищих партійних посадах представляють інтереси олігархів, а не власних однопартійців та виборців, не залишили іншого вибору, ніж надати ситуації публічного розголосу.
Тепер "Голос" стоїть перед складним випробуванням. Бо питання далеко не лише у ставленні до проросійського проєкту меморіалу в Бабиному Яру, яке просто стало яскравим маркером поділу "Голосу" на проукраїнський і проолігархічний табори. Тепер або демократичним, патріотичним силам вдасться навести лад у керівництві партії, або на неї може чекати розкол.
Щиро бажаю авторам заяви успіху, а всім українським демократичним силам - єдності навколо базових цінностей і національних інтересів. Тільки так переможемо.
P.S. Текст заяви - тут https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/4102764596400306?__cft__[0]=AZWxGRDVLpydXzPKda6vY-9hxWPOo4sqIxtyBMHynLThL2iilW1C3lm-1KYaRIiFYt2iv55I7zlxtYUM15td-ESpMNvp4L10zd9S9BpgtWM_UXFbnyvCHXf0ohme0RJXAqU&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/josef.zissels/posts/4102764596400306