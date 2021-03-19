Санкції США проти РФ лише починаються і стосуватимуться також її представників в Україні, - нардеп "Голосу" Железняк

Президент США Джо Байден буде доволі агресивно, прямолінійно заявляти свою позицію щодо Росії і російської агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Байден у 2017 році доволі прямолінійно охарактеризував Путіна. Приблизно те саме (що й зараз. – Ред.) сказав, навіть написав. Я впевнений, що починається нова ера відносин між США і Росією. Впевнений, що Байден, який дуже добре займався зовнішньою політикою, це був один з його головних фокусів як віцепрезидента, він буде доволі агресивно, прямолінійно заявляти свою позицію щодо Росії та щодо російської агресії проти України", - сказав парламентар.

За словами Железняка, це лише початок тиску на Росію.

"Я нагадаю, один з постулатів, на яких будувалася передвиборча кампанія демократів у США, – це були якраз ці "санкції з пекла" проти Росії та її олігархів. Тому я думаю, що санкційна політика тільки починається, і вона стосується не лише країни-агресора, але і її представників в Україні", - підсумував нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розглядатиме весь тиждень правки до законопроєктів про землю, - нардеп "Голосу" Железняк