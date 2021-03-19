На Рош га-Шана в Умань хасидів пускатимуть лише за наявності COVID-паспортів, - розмова Авакова та голови МВС Ізраїлю

Приїзд паломників з Ізраїлю до Умані на святкування іудейського Нового року Рош га-Шана буде можливий за наявності документів, які підтвердять вакцинацію проти коронавірусу.

Як повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України, про це домовилися глава відомства Арсен Аваков і його ізраїльський колега Аріє Дері під час телефонної розмови, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, сторони узгодили, що ключовою умовою приїзду паломників буде нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні.

"У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19", - зазначив Аваков.

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Міністри внутрішніх справ України та Ізраїлю також обговорили можливість сприяння з боку ізраїльської сторони у подоланні чергової хвилі захворювань в Україні шляхом постачання партії вакцини з Ізраїлю, де успішно пройшла кампанія вакцинації населення.