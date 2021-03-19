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Новини
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На Рош га-Шана в Умань хасидів пускатимуть лише за наявності COVID-паспортів, - розмова Авакова та голови МВС Ізраїлю

На Рош га-Шана в Умань хасидів пускатимуть лише за наявності COVID-паспортів, - розмова Авакова та голови МВС Ізраїлю

Приїзд паломників з Ізраїлю до Умані на святкування іудейського Нового року Рош га-Шана буде можливий за наявності документів, які підтвердять вакцинацію проти коронавірусу.

Як повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України, про це домовилися глава відомства Арсен Аваков і його ізраїльський колега Аріє Дері під час телефонної розмови, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, сторони узгодили, що ключовою умовою приїзду паломників буде нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні.

"У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19", - зазначив Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умані затримали чоловіка, який напав з ножем на хасида, - поліція

Міністри внутрішніх справ України та Ізраїлю також обговорили можливість сприяння з боку ізраїльської сторони у подоланні чергової хвилі захворювань в Україні шляхом постачання партії вакцини з Ізраїлю, де успішно пройшла кампанія вакцинації населення.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Ізраїль (1639) паломництво (46) Умань (242) хасиди (176) Дері (2) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Кто нибудь сообщил в Галактический центр?На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов, - разговор Авакова и главы МВД Израиля - Цензор.НЕТ 520
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19.03.2021 09:32
+5
Знову цей балаган приїде.
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19.03.2021 09:29
+3
Большинство жителей категорически против - мэр Умани о паломничестве хасидов. 16:52, 28 августа
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19.03.2021 09:31
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Знову цей балаган приїде.
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19.03.2021 09:29 Відповісти
аваков запопадливий...песах на носі
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19.03.2021 09:40 Відповісти
В израильских кругах активно обсуждается требование Украины "поделиться вакциной" в обмен на допуск хасидов в Умань.
‎https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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19.03.2021 12:14 Відповісти
и чтобы каждый въезжающий хасид захватил с собой в умань по одному бпла
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19.03.2021 12:26 Відповісти
Большинство жителей категорически против - мэр Умани о паломничестве хасидов. 16:52, 28 августа
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19.03.2021 09:31 Відповісти
обома руками й ногами!
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19.03.2021 10:23 Відповісти
Почти: При современном развитии печатного дела на Западе напечатать Ковид паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить...
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19.03.2021 09:32 Відповісти
Кто нибудь сообщил в Галактический центр?На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов, - разговор Авакова и главы МВД Израиля - Цензор.НЕТ 520
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19.03.2021 09:32 Відповісти
327 - это номер проводного телефона...они не поддаются прослушке
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19.03.2021 09:39 Відповісти
когда закончится это грязное нашествие недочеловеков?
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19.03.2021 09:37 Відповісти
оно прогресирует...и может в геометрической пр.
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19.03.2021 10:24 Відповісти
Непривитых Спутником V - не пускать!
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19.03.2021 09:41 Відповісти
Похоже теперь Гриша и Миша, которые за бабки прививали соотечественников в Киеве теперь будут стоять в аэропортах перед пограничниками и продавать паспорта с мокрой оринигальной подписью Степанова...
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19.03.2021 09:46 Відповісти
Ультраортодоксы никогда не будут прививаться, им запрещено это делать по вере!
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19.03.2021 09:53 Відповісти
Отдохнули хорошо от хасидских долларов? / Хасиды заводят большие семьи - до12 детей, не работают. Их содержит государство-в Израиле как в Европе в средневековье религия не отделена от государства. А государству Израиль в 2017 г. оставили деньги 146 тысяч украинских туристов , причём, без скандалов и проблем, без гор мусора, без наркоты. Т.е. хасидов кормят украинцы. И не только кормят. К примеру, как бы украинец Рабинович, депутат ВР, пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг .
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19.03.2021 10:15 Відповісти
Я вас умоляю, это чепушило украло деньги у украинского народа и малую часть передало их в виде золотой меноры в Израиль, так как оно является официально гражданином Израиля, и Украину и украинский "мудрый" нарид использует лишь как средство обогащения. Вы хоть раз слышали что оно помогло детдому в нашей стране или школе, больнице, кроме дешевого пиара?
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19.03.2021 11:25 Відповісти
да Ариєль в прошлом году немного отдохнули.
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19.03.2021 10:41 Відповісти
Пора закрыть этот вертеп.
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19.03.2021 10:15 Відповісти
Зависть?
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19.03.2021 12:12 Відповісти
Т.е. пускать будут только бессимптомных носителей?
Если хотели бы защитить украинцев - нужно привить 100% уманцев.
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19.03.2021 10:24 Відповісти
уманчан. но тут никто прививаться не горит..
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19.03.2021 10:42 Відповісти
Та ні, таки вже "уманці".
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19.03.2021 12:14 Відповісти
чого б це?
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19.03.2021 12:21 Відповісти
Точної відповіді не маю,але вже кілька років так звертаються офіційно.Можливо хтось захистив дисертацію...Самому ріже слух.
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19.03.2021 12:29 Відповісти
Арье Дери только а не Арие... это лев на иврите
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19.03.2021 10:38 Відповісти
На навіщо їм та Умань, хай вже перебираються в Київ, там у всії владних кабінетах свої і не потрібно якісь довідки, довідка на фейсі.
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19.03.2021 12:18 Відповісти
 
 