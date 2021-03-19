Денісова вимагає від генпрокурора РФ притягнути до кримінальної відповідальності винних у ненаданні медичної допомоги ув'язненим кримським татарам Гафарову і Шіхаметову

Незаконно утримуваних кримських татар Джеміля Гафарова, який перебуває в "ФКУ СІЗО-5 ГУФСВП Росії по Ростовській області" та Яшара Шіхаметова, якого утримують в "ФКУ СІЗО 1 УФСВП Росії по Республіці Крим і м. Севастополю" позбавляють права на отримання медичної допомоги.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що Гафаров - інвалід II групи, у якого загострилися хронічні хвороби - ниркова недостатність 4 стадії та ішемічна хвороба серця.

"Понад рік він не отримує належної медичної допомоги, а його звернення до медичної частини слідчого ізолятора ігноруються та залишаються без будь-якої реакції. Через ці обставини наш співгромадянин відчуває сильний біль і страждання", - підкреслює Денісова.

Вона також нагадала, що згідно зі статтею 110 Кримінально-процесуального кодексу РФ при виявленні в обвинуваченого тяжкого захворювання, що перешкоджає його утриманню під вартою, запобіжний захід у вигляді взяття під варту змінюється на більш м'який.

"Яшар Шіхаметов також скаржиться на сильні болі у нирках. Він викликав лікаря кілька разів. Йому був проведений огляд, однак ні діагнозу, ні лікування досі не призначено", - пише Денісова.

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Вона також нагадала, що згідно зі статтею 3 положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод такі дії прирівняються до катувань і нелюдського поводження, пов’язаних з ненаданням або неналежним наданням медичної допомоги засудженим.

У зв'язку з цим український омбудсмен звернулася до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової з проханням терміново вжити необхідних заходів для відновлення прав Джеміля Гафарова і Яшара Шіхаметова.

"Звертаюся до Генерального прокурора РФ з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності винних посадових осіб у вчинені ними злочинів передбаченими статтями 124, 124.1, 125 Кримінального кодексу РФ, а саме через ненадання медичної допомоги незаконно утримуваним громадянам України", - додала Денісова.

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