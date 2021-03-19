Підстав для локдауну в Чернігові немає, місто продовжить перебувати в "помаранчевій" зоні, - секретар міськради Ломако
Влада Чернігова поки не планує вводити в місті локдаун. Лікарняні заклади міста поки справляються.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив секретар міськради Олександр Ломако.
"Станом на зараз підстав для жорсткого карантину в місті немає. Якщо ситуація різко не зміниться, Чернігів продовжить перебувати в "помаранчевій" зоні з відповідним рівнем обмежень", - йдеться в повідомленні.
За словами Ломака, всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією. У відділеннях міських лікарень зайнято 196 ліжок з 430 наявних, що становить близько 45%. 107 осіб отримують кисневу підтримку, що менше третини потужностей лікарень міста. 4 хворих перебуває на ШВЛ.
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Алекс S. Pоман
показати весь коментар19.03.2021 09:37 Відповісти Мені подобається 1
Гай Юлий Серега
показати весь коментар19.03.2021 09:41 Відповісти Мені подобається 1
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