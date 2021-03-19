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Новини Коронавірус і карантин
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Підстав для локдауну в Чернігові немає, місто продовжить перебувати в "помаранчевій" зоні, - секретар міськради Ломако

Підстав для локдауну в Чернігові немає, місто продовжить перебувати в

Влада Чернігова поки не планує вводити в місті локдаун. Лікарняні заклади міста поки справляються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив секретар міськради Олександр Ломако.

"Станом на зараз підстав для жорсткого карантину в місті немає. Якщо ситуація різко не зміниться, Чернігів продовжить перебувати в "помаранчевій" зоні з відповідним рівнем обмежень", - йдеться в повідомленні.

За словами Ломака, всього в місті зараз 685 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією. У відділеннях міських лікарень зайнято 196 ліжок з 430 наявних, що становить близько 45%. 107 осіб отримують кисневу підтримку, що менше третини потужностей лікарень міста. 4 хворих перебуває на ШВЛ.

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Автор: 

карантин (18172) Чернігів (787) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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19.03.2021 09:37 Відповісти
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19.03.2021 09:41 Відповісти
 
 