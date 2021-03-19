У ФСБ заявляють про затримання в Геленджику та Ярославлі 14 учасників "українського радикального руху" (оновлено)

Співробітники Федеральної служби безпеки і Слідчого комітету Росії виявили і затримали в Геленджику та Ярославлі 14 учасників "української молодіжної радикальної неонацистської спільноти "М.К.У"".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ.

Зазначається, що учасники були затримані в межах кримінальної справи за ст. 282.1 КК РФ ("Створення екстремістського співтовариства та участь в екстремістському співтоваристві").

Згідно з інформацією ФСБ, група була сформована громадянином України Красновим Єгором, 2000 року народження. 13 членів цієї групи були затримані в Геленджику, ще один - у Ярославлі.

Повідомляється, що в місцях проживання фігурантів силовики знайшли і вилучили велику кількість нацистських матеріалів, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інструкції з виготовлення бомб і вогнепальної зброї.

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Затримані зізналися, що їхня група з'явилася в 2019 році.

"Як демонстрація прихильності нацистській ідеології членами цієї групи була спалена копія Прапора Перемоги. "Відеозвіт про цю акцію направлений членам "М.К.У." в Україні", - повідомили у ФСБ.

У ФСБ також повідомили, що учасники спільноти мали намір здійснити теракти, для підготовки до цього вони нападали на бездомних та представників молодіжних субкультур і били їх.

Нагадаємо, місяць тому російські силовики заявили про затримання, як вони сформулювали, "прихильників української неонацистської групи МКУ" ("Маніяки. Культ убивць") у Воронежі.

Щодо них регіональне управління СКР порушило кримінальну справу про екстремістську діяльність (п. "В" ч. 2 ст. 282 КК РФ, до шести років позбавлення волі).

За версією слідства, в січні 2020 року 19-річний мешканець Воронежа створив злочинну групу з метою розпалення національної ворожнечі і пропаганди масових вбивств. Разом зі своїм 33-річним знайомим він розміщував на стінах житлових будинків у Комінтернівському та Лівобережному районах екстремістські написи за допомогою самостійно виготовленого трафарету. До осені в групу увійшов ще один учасник, якому на той момент було 17 років. Під керівництвом старших він також залишив екстремістський напис на паркані житлового будинку.

Крім того, до кримінальної справи про екстремістську діяльність було долучено іншу справу про заподіяння легкої шкоди здоров'ю людини (п. "А", п. "В" ч. 2 ст. 115 КК РФ, до двох років позбавлення волі). Як вважають слідчі, 26-річний учасник злочинної групи побив у Воронежі 19-річного хлопця. Нині він, як і інші учасники, затриманий.

Співробітники регіональних управлінь ФСБ, СКР та МВС за силової підтримки Росгвардії провели у Воронежі десять обшуків, під час яких вилучено листівки екстремістського змісту й атрибутику з нацистською символікою, а також засоби мобільного зв'язку і ноутбуки. Крім того, в гаражі одного із затриманих виявлено та направлено на вибухотехнічну експертизу предмет, схожий на мінометну міну часів ВВВ. Слідчі допитали осіб, що володіють відомостями про протиправну діяльність екстремістського угруповання. СКР вже направив клопотання про обрання щодо підозрюваних запобіжних заходів.

Зазначимо, що в Геленджику розташовується так званий палац президента РФ Володимира Путіна, про який 19 січня Фонд боротьби з корупцією випустив фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря". У ньому стверджується, що на Чорному морі на гроші державних і приватних компаній побудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою ФБК, на будівництво пішло щонайменше 100 мільярдів рублів. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечував, що Путін має палац.

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Після виходу фільму, 23 січня, в більш ніж 100 містах Росії відбулися масові акції протесту "Свободу Навальному!", учасники яких, серед іншого, вимагали відставки Володимира Путіна. Акції завершилися масовими затриманнями - понад 3700 осіб у 126 містах.