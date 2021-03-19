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Новини
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США в ОБСЄ: Ми не будемо ігнорувати постійні спроби Росії виставити себе посередником на Донбасі. Це не прийнятно

США в ОБСЄ: Ми не будемо ігнорувати постійні спроби Росії виставити себе посередником на Донбасі. Це не прийнятно

Сполучені Штати не сприйматимуть спроби Росії дистанціюватися від конфлікту на Донбасі і виставити себе "посередником", оскільки саме РФ почала цей конфлікт і підживлює його.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не сприйматимемо і не будемо ігнорувати постійних спроб Росії дистанціюватися від конфлікту, за який вона несе виключну відповідальність. І для нас є неприйнятними зусилля Кремля виставити Росію як неупередженого посередника", - заявила дипломат.

Вона наголосила, що саме РФ розпочала конфлікт на Донбасі, "а обструкціонізм Росії на мирних переговорах перешкоджає його мирному врегулюванню".

Острієн зазначила, що хоча додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року, і привели до "історично низького рівня насильства", ситуація на Сході України залишається нестабільною. Водночас керовані Росією сили знову використовують важке озброєння та продовжують перешкоджати пересуванню патрулів Місії ОБСЄ.

Окремо представниця США в ОБСЄ звернула увагу на "тривожну зміну" у повідомленнях Росії щодо конфлікту на Сході України. "Останній потік дезінформації Росії, схоже, призначений для того, щоб передбачити та заздалегідь звинуватити в ескалації насильства", - заявила вона.

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Зі свого боку місія України в ОБСЄ поінформувала на засіданні, що з 27 липня 2020 року, відколи почали діяти додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, збройні формування РФ на Донбасі здійснили майже 900 порушень режиму припинення вогню, близько 100 з яких – обстріли із забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння. Вісім разів окупанти обстріляли житлові райони.

Упродовж цього періоду зафіксовано 58 випадків використання російськими окупаційними військами безпілотних літальних апаратів вздовж лінії зіткнення, 25 випадків посилення окупантами своїх позицій та 21 випадок дистанційного мінування території.

З 27 липня 2020 року і по 10 березня 2021 року загинули 16 українських військовослужбовців, ще 69 дістали поранення.

Автор: 

ОБСЄ (3504) росія (65073) США (22713) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+15
Хоч хтось розставить крапки над і.
Прикро , що в нас зараз керує країною баран. Він стовідсотково змарнує величезний для нас шанс.
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19.03.2021 09:44
+5
і чому так завжди історично з нами получається - як тільки в країни зявляється шанс позбутися кончаного "старшого брата" або хоч реально відмежуватися від нього, при владі на самому верху опиняється або тупорилий хряк якийсь або ж хитрови....ний кловун!?!?!
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19.03.2021 09:56
+4
США ЦЕ ВАМ НЕ ПРОДАЖНА ЗАХІДНА ЄВРОПА.ГОВОРИТЬ ТАК ЯК Є А НЕ ПРОДАЄТЬСЯ КРЕМЛЮ ЯК МЕРКЕЛІ І МАКРОНИ. ЩЕ ДІЯЛА БИ ТАК! СПОДІВАЄМОСЬ НА РЕАЛЬНІ ДІЇ ЩОДО АГРЕСІЇ МОСКОВІЇ.
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19.03.2021 09:50
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Хоч хтось розставить крапки над і.
Прикро , що в нас зараз керує країною баран. Він стовідсотково змарнує величезний для нас шанс.
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19.03.2021 09:44 Відповісти
і чому так завжди історично з нами получається - як тільки в країни зявляється шанс позбутися кончаного "старшого брата" або хоч реально відмежуватися від нього, при владі на самому верху опиняється або тупорилий хряк якийсь або ж хитрови....ний кловун!?!?!
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19.03.2021 09:56 Відповісти
Правда - победит!
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19.03.2021 09:48 Відповісти
Так и должно быть хвати с террористом путлером в жмурки играть
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19.03.2021 09:48 Відповісти
Меньше слов и степеней обеспокоенноси, дипломатических реверансов. Больше реальных дел!
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19.03.2021 09:49 Відповісти
США в ОБСЕ: Мы не будем игнорировать постоянные попытки России выставить себя посредником на Донбассе. Это неприемлемо - Цензор.НЕТ 6747
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19.03.2021 09:50 Відповісти
Надо с ********** заканчивать бо они своей вонью всем воздух портят ...
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19.03.2021 09:50 Відповісти
США ЦЕ ВАМ НЕ ПРОДАЖНА ЗАХІДНА ЄВРОПА.ГОВОРИТЬ ТАК ЯК Є А НЕ ПРОДАЄТЬСЯ КРЕМЛЮ ЯК МЕРКЕЛІ І МАКРОНИ. ЩЕ ДІЯЛА БИ ТАК! СПОДІВАЄМОСЬ НА РЕАЛЬНІ ДІЇ ЩОДО АГРЕСІЇ МОСКОВІЇ.
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19.03.2021 09:50 Відповісти
макрон першим ввалив х@йлу про Анну Ярословівну...
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19.03.2021 09:55 Відповісти
Параша пока не сдохнет, всем в "партнёры" будет напрашиваться. Видите "партнёра"- бейте в рожу.
США в ОБСЕ: Мы не будем игнорировать постоянные попытки России выставить себя посредником на Донбассе. Это неприемлемо - Цензор.НЕТ 7768
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19.03.2021 09:51 Відповісти
США в ОБСЄ: Ми не будемо ігнорувати постійні спроби Росії виставити себе посередником на Донбасі. Це не прийнятно - Цензор.НЕТ 2969
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19.03.2021 09:58 Відповісти
Рашизм - це різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітарної , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашистської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F ідеології , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B7 симбіоз основних засад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC фашизму і сталінізму. Він є обґрунтуванням варварської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФ , спрямованої на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупацію та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F анексію територій інших держав, часто-густо позначається штампом «збирання земель руських» і спирається на місцевий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC колабораціонізм та підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF російської п'ятої колони .

ПОРА УЗАКОНИТЬ ТЕРМИН "РАШИЗМ" во всём мире и ввести его в юриспруденцию, чтобы бороться с ним !
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19.03.2021 10:14 Відповісти
Слава другу України Джо Байдену!
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19.03.2021 11:16 Відповісти
Это который Евгений Байденко на самом деле? Не всем об этом известно, это его настоящее имя....
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19.03.2021 12:38 Відповісти
Нарешті!
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19.03.2021 20:48 Відповісти
 
 