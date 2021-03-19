США в ОБСЄ: Ми не будемо ігнорувати постійні спроби Росії виставити себе посередником на Донбасі. Це не прийнятно

Сполучені Штати не сприйматимуть спроби Росії дистанціюватися від конфлікту на Донбасі і виставити себе "посередником", оскільки саме РФ почала цей конфлікт і підживлює його.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не сприйматимемо і не будемо ігнорувати постійних спроб Росії дистанціюватися від конфлікту, за який вона несе виключну відповідальність. І для нас є неприйнятними зусилля Кремля виставити Росію як неупередженого посередника", - заявила дипломат.

Вона наголосила, що саме РФ розпочала конфлікт на Донбасі, "а обструкціонізм Росії на мирних переговорах перешкоджає його мирному врегулюванню".

Острієн зазначила, що хоча додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року, і привели до "історично низького рівня насильства", ситуація на Сході України залишається нестабільною. Водночас керовані Росією сили знову використовують важке озброєння та продовжують перешкоджати пересуванню патрулів Місії ОБСЄ.

Окремо представниця США в ОБСЄ звернула увагу на "тривожну зміну" у повідомленнях Росії щодо конфлікту на Сході України. "Останній потік дезінформації Росії, схоже, призначений для того, щоб передбачити та заздалегідь звинуватити в ескалації насильства", - заявила вона.

Також читайте: Конфлікт на Донбасі спричинений агресією Росії та окупацією Криму, - Євросоюз

Зі свого боку місія України в ОБСЄ поінформувала на засіданні, що з 27 липня 2020 року, відколи почали діяти додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, збройні формування РФ на Донбасі здійснили майже 900 порушень режиму припинення вогню, близько 100 з яких – обстріли із забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння. Вісім разів окупанти обстріляли житлові райони.

Упродовж цього періоду зафіксовано 58 випадків використання російськими окупаційними військами безпілотних літальних апаратів вздовж лінії зіткнення, 25 випадків посилення окупантами своїх позицій та 21 випадок дистанційного мінування території.

З 27 липня 2020 року і по 10 березня 2021 року загинули 16 українських військовослужбовців, ще 69 дістали поранення.