Корнієнко про пропозицію Арахамії називати одну з партій "проросійськими бл#дями": Йдеться не про "Батьківщину"
Глава фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко прокоментував скандальне листування в партійному чаті, в якому депутати запропонували називати одну з партій "проросійськими бл#дями".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в ефірі каналу "Україна 24" Корнієнко уточнив, що йшлося точно не про партію "Батьківщина".
"Про іншу партію, яка точно більше проросійська, ніж "Батьківщина". Найбільш проросійська в парламенті. Ми вирішили її не називати, це фракційне рішення", - заявив він.
На репліку ведучої, що мова в листуванні, ймовірно, саме про "Батьківщину", Корнієнко запевнив, що з контексту видно, що це не так.
"Макс Бужанський (нардеп від "СН". - Ред.) може підтвердити, що там був інший контекст", - сказав Корнієнко.
"Абсолютно різні повідомлення", - підтвердив Бужанський
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"пророссийские бл#ді "
Ще одна купа взагалі авантюристи та люди далекі від розбудови держави, які потрапили у владу випадково. Ну і мізер, кому болить Україна.
пс. І вже матюкливість депутатів почала дратувати. Це ж яке бидло...
їй за віслюка болить
интересно кем себя считают сами слуги . наверно партией самых умных . честных и порядочных людей ?
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Все знают - это ЕС.
" Стримування Росії
23 червня 2007 Юлія Тимошенко
Імперські амбіції Росії не померли з падінням Радянського Союзу. Кремль повернувся до експансіонізму, намагаючись за рахунок своїх сусідів знову набути статусу великої держави. Сполучені Штати і Європа повинні протиставити цьому жорстку відповідь - тільки так вдасться приборкати Росію, що не кинув у вир нової холодної війни" і т.д.
А партія "Батьківщина" була чи не єдиною насправді опозиційною Януковичупартією до Майдана, провідною силою на Майдані і в організації добровольчого руху, саме члени "Бальківщини" були в лідерах протестів проти окупації у Донецькій та Луганській областях, і саме їх за це вбивали росіяне.
Вважаю КОЖЕН ВИРОДОК, що бреше проти цієї партії, це пропагандон Кремля, ворог і зрадник України. Маю на це повне право, факти за мене.
Щось пригадувати
які ж вони брехливі,ці юлєботи....я б таких сулім нещадно банив!
єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.
Для розуміння Тимошенко знаковими є https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/ події навколо Плану дій щодо членства в НАТО .
Ющенко після обрання лідерки БЮТ на пост прем'єр-міністра ініціював листа до Альянсу з проханням про надання Україні ПДЧ. Це - формальна процедура, яка засвідчує готовність уряду виконувати План дій щодо членства.
Домовленість, що Тимошенко підпише такого листа, була досягнута ще протягом створення коаліції. Тоді ж в коаліційну угоду записали відповідний пункт. Але коли прийшов час оформити епістолярне послання до НАТО, прем'єрка дала задній хід.
Щоб зняти з себе відповідальність, Тимошенко поставила вимогу, аби листа підписав також Арсеній Яценюк. Спікер це зробив, що викликало збурення у парламенті - Партія регіонів влаштувала шоу з надуванням кульок і блокуванням трибуни.
Цинізм ситуації в тому, що підпис Яценюка під листом до НАТО взагалі не вимагається. Але залучення спікера спровокувало кризову ситуацію, яка потім лягла в основу депеш акредитованих у Києві дипломатів країн НАТО про неготовність України до ПДЧ.
А те, що найактивнішим учасником згаданих подій був Нестор Шуфрич, лише підсилили підозри прихильників теорії змов, що вся операція з початку до кінця була зрежисована і узгоджена з прем'єр-міністром.
Суліма таке саме брехливий негідник,як і його працедавець
Доречі, я з Юлею у деяких речах не погоджуюсь. Не тарифи треба зменьшувати, а монополії олігархів націоналізовувати та субсидувати модернізацію жилфонду. Але сьогодні ці тарифи треба таки зменьшити, бо ситуація доведена до катастрофічної для найменьш захищених верств. З реформами в ЖКФ прийдеться зачекати до зміни влади на нормальну на дострокових.
НЕОБХІДНО УТОЧНЮВАТИ.
Мародер, доречі, половину тролів наймає в ботофермі пуйла. Ось, де ваші однополчанє.
воно хворе
в договоре действительно есть цифра 110 млн кубов. но нет ни слова об ответственности если эта цифра будет меньше
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/27/654187/ 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.
а раньше ее небыло.
РАДА ЦЕ ТОДІ"ЗАРУБАЛА