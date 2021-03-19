Корнієнко про пропозицію Арахамії називати одну з партій "проросійськими бл#дями": Йдеться не про "Батьківщину"

Глава фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко прокоментував скандальне листування в партійному чаті, в якому депутати запропонували називати одну з партій "проросійськими бл#дями".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в ефірі каналу "Україна 24" Корнієнко уточнив, що йшлося точно не про партію "Батьківщина".

"Про іншу партію, яка точно більше проросійська, ніж "Батьківщина". Найбільш проросійська в парламенті. Ми вирішили її не називати, це фракційне рішення", - заявив він.

На репліку ведучої, що мова в листуванні, ймовірно, саме про "Батьківщину", Корнієнко запевнив, що з контексту видно, що це не так.

"Макс Бужанський (нардеп від "СН". - Ред.) може підтвердити, що там був інший контекст", - сказав Корнієнко.

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"Абсолютно різні повідомлення", - підтвердив Бужанський