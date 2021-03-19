УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини
962 2

Із 1 квітня в Україні стартує пілотний проєкт з аеромедичної евакуації, - заступник голови МОЗ Іващенко

Із 1 квітня в Україні стартує пілотний проєкт з аеромедичної евакуації, - заступник голови МОЗ Іващенко

Пацієнти зможуть розраховувати на повітряне транспортування медичним вертольотом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови МОЗ Ігор Іващенко.

"Із 1 квітня 2021 року передбачається, що пацієнти з інсультами, інфарктами та іншими станами у Львівській області, крім традиційного наземного транспортування, зможуть розраховувати на повітряне транспортування медичним вертольотом. З 1 травня до проєкту приєднаються Київська область і Київ. Крім того, можливостями міжгоспітального транспортування будуть охоплені всі прилеглі до пілотних регіонів обласні центри і повністю територія українських Карпат", - сказав він.

За словами заступника міністра, у 2022 році до пілота приєднаються й інші регіони.

Іващенко додав, що Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція погодилися виділити Міністерству охорони здоров'я два сучасні вертольоти ACH145, а також організувати цілодобове чергування авіаційного персоналу для виконання завдань з аеромедичної евакуації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цього року в Україні запровадять цивільну аеромедичну евакуацію, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4118) медицина (2118) МОЗ (5393)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всех с Украины будут эвакуировать или выборочно?
показати весь коментар
19.03.2021 10:35 Відповісти
А тепер поясніть, на які ши-ші ви плануєте це робити, брехуни плісняві?
показати весь коментар
19.03.2021 10:59 Відповісти
 
 