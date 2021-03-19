18 березня в районі проведення ООС від ворожої кулі загинув військовослужбовець Віктор Пасєка. ФОТО

Унаслідок ворожого обстрілу 18 березня загинув 56-річний захисник України - молодший сержант Віктор Пасєка з Хмельницької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці у Facebook Красилівського районного військового комісаріату.

"18.03.2021 року зазнав кульового смертельного поранення в голову військовослужбовець служби за контрактом молодший сержант Пасєка Віктор Степанович, 08.06.1965 року народження", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що він мешкав у с. Мончинці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Пізніше стало відомо, що Віктор Пасєка служив у 109-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10-ї ОГШБр. Його посада була командир бойової машини - командир відділення.

На цей час проводяться заходи щодо евакуації тіла молодшого сержанта Пасєки В.С. у безпечне місце. Час та місце поховання буде відомо пізніше.

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Пам’ять про нашого земляка житиме у серцях кожного! Герої не вмирають! Вічна слава герою!" - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, поблизу Південного 18 березня окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав кульового поранення, несумісного із життям.







Фото: Facebook Віктора Пасєки