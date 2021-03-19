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Новини Коронавірус і карантин
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За повільний темп COVID-вакцинації в Україні відповідальність несе місцева влада: МОЗ забезпечив усе необхідне, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поклав відповідальність за повільний темп вакцинації проти коронавірусу в Україні на місцеву владу. При цьому з наступного тижня очікують збільшення темпів вакцинації.

Про це Степанов заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація - це процес, який мають виконати на всіх рівнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 10 959 осіб, загалом - 92 714, - МОЗ (оновлено)

"Я вважаю, що це відповідальність (за повільну вакцинацію. - Ред.) місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Дали відповідний алгоритм", - пояснив Степанов.

Міністр додав, що з наступного тижня в Україні мають збільшитися темпи вакцинації шляхом відкриття кабінетів щеплень.

"Не тільки через мобільні бригади будуть проводитися щеплення. І одразу вона (вакцинація - ред.) буде збільшуватися. Вже 10 тисяч (щеплених на добу. - Ред.), але ми розраховували, що вже не менше 15 тисяч мало бути на добу", - повідомив Степанов.

Читайте також: Байден обіцяв 100 млн доз COVID-вакцин за перші 100 днів президентства: встиг за 58

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Он провалил все что можно и должен ответить за халатность
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19.03.2021 10:38
+17
забыл ещё сказать шо нарід тупий
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19.03.2021 10:38
+12
это полный пипец...
министр, нет уляны, и ты несешь всю ответственность за медицину в стране
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19.03.2021 10:39
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забыл ещё сказать шо нарід тупий
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19.03.2021 10:38 Відповісти
Це нашталт.
Хто всрався?
Невістка.
Так її ж вдома немає.
Та дивись он плаття висить!
Ну це точнісєнько... "Слуга Урода"!!!
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19.03.2021 11:00 Відповісти
Я хочу вакцинироваться, но в моем городе вакцины нет....Как листовки на выборы разносить, то они без проблем и людей находили, и в квартиры ломились...У нас нет проблем с вакцинацией, у нас проблемы с незаинтересованостью власти нас вакцинировать. Агитация на выборы проходит без проблем, люди бегают как угорелые с листовками...Где мобильные бригады вакцинирования? Никто про это даже не думал..
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19.03.2021 12:10 Відповісти
а він реально тупий
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19.03.2021 14:57 Відповісти
Он провалил все что можно и должен ответить за халатность
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19.03.2021 10:38 Відповісти
А кто ж его накажет ?
Он же не памятник а в СЛУГЕ НАРОДА .....
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19.03.2021 10:41 Відповісти
і ти б провалив. українці палки в колеса ставить вчаться зі школи і у школі.
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19.03.2021 14:58 Відповісти
Ахренеть украли бабло на поставке фуфлоимцина....а теперь руки умывают.
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19.03.2021 10:38 Відповісти
это полный пипец...
министр, нет уляны, и ты несешь всю ответственность за медицину в стране
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19.03.2021 10:39 Відповісти
он продолжает ее дело по развалу медицины в стране.
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19.03.2021 10:49 Відповісти
А до Уляни в нас така медицина була, така медицина... А вона взяла, і розвалила. Дебіле, а ти нічого не попутав?
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19.03.2021 10:58 Відповісти
не-е, уже 2 года, как молодая команда(исландская сборная аматоров) делает всё по-своему...
не, как петро и не , как уляна...
вот буславец делала не, как насалик и в лютые морозы тэс остались без угля...
вот то же и в медицине и в целом по стране
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19.03.2021 10:59 Відповісти
За то что вакцинация началась с опозданием почти на год - КТО ВИНОВАТ ?
А за тотальное недоверие к министру здравохранения и власти - КТО ВИНОВАТ ?
Где деньги Зин ?
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19.03.2021 10:40 Відповісти
Взагалі уху їли. Купили доз на 250 тис. населення це все зробили? І яких доз?!?! Шмурдяк індійський який реєстрували поспіхом вже після придбання.
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19.03.2021 10:40 Відповісти
Смотрю на рейтинги их партии и самого Зе , народ их выбравший реально заслужил к себе такое скотское отношение .
В переди еще 3 года - ТО ЛИ еще будет, новый сезон Квартала 95 на подходе !!!
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19.03.2021 10:44 Відповісти
Все виноваты, только не я. Урод.
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19.03.2021 10:42 Відповісти
Маланський базіка.
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19.03.2021 10:43 Відповісти
И чем же Степашка обеспечил? Какой то гадостью. Вот сам ей и колись вместе со своей командой даунов.
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19.03.2021 10:47 Відповісти
Степашка закупил фуфла из супер - откатом , народ , естественно , не желает вакцинироваться ослиной мочой,
а виновны местные власти ? Во как мощно зелёные твари рулят !
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19.03.2021 10:49 Відповісти
По степанову пора назначать ТСК в Верховной Раде. И жарить эту погань так, чтобы все остальные зеленые казнокрады срались непрерывно. И по Герусу. И по прочим найвэлычнишим.
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19.03.2021 10:53 Відповісти
Так моносброд против
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19.03.2021 10:57 Відповісти
Я в курсе. Придут во власть вменяемые люди, тогда придется запускать ТСК по всей зеленой шелупони.
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19.03.2021 11:01 Відповісти
Тормознутый народ попался президенту чемпиону в борьбе с пандемией …
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19.03.2021 10:56 Відповісти
та нет,дружокъ,не для того тебя министром ставили,чтобы так тупо с темы съезжать..
как говорил один усатый товарищ "У каждого преступления есть фамилия,имя и отчество",и в данном конкретном случае фамилия эта начинается на "С"..
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19.03.2021 10:57 Відповісти
... а заканчивается на "тепанов"!
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19.03.2021 11:02 Відповісти
Мы помним все. Там по ссылке вся эпопея обещаний клоуна.


Так, 16 июня 2020 года президент заявил, что Украина должна получить доступ к вакцине от коронавируса "как только она появится" и дал задание усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против коронавируса, если она будет изготовлена. "Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", - сказал Зеленский.

28 августа глава государства во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, Украина готова к массовому производству вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. "Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Есть для этого несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - сказал Зеленский.
Больше читайте здесь: https://coronavirus.tsn.ua/ru/dolzhny-byli-byt-odni-iz-pervyh-okazalis-v-hvoste-kak-zelenskiy-obeschal-vakcinu-ukraincam-i-pochemu-ee-do-sih-por-net-1705003.html
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19.03.2021 11:00 Відповісти
Слідчому будеш цю маячню ліпити, у СІЗО...
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19.03.2021 11:05 Відповісти
"Мудрий" нарід віддав своє життя в руки злодіїв- маніпуляторів.
Маніпулятори НІКОЛИ не визнають себе винними. Вони звинуватять нарід, який їх вибрав, обставини, та на себе відповідальність не візьмуть, НІКОЛИ.
За що "мудре" насЕленіє в 2019 боролось, на те і напоролось.
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19.03.2021 11:12 Відповісти
Степанов має на увазі своєчасний вивіз санітарніх масок з України в Кітай. Це було зроблено відразу с початком пандемії.
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19.03.2021 11:13 Відповісти
А разве лечебніе заведения, семейніе врачи, которіе будут вакцинировать не подчиняются МОЗ ?
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19.03.2021 11:22 Відповісти
Чому в США в діяльності Байдена і його уряду є приорітетним завданням вакцинувати максимальну кількість амереканців і на цьму зосереджено всю увагу. У нас свою бездіяльність списують на місцеве самоврядування. За темпами вакцинації ми на останньому місці в Європі, але Степанов відзначився ще і тим , що в Україні зафіксували 15 850 нових випадків коронавірусної COVID-19. Це є найвищим показником нових інфікувань і у світі, і у Європі..Не знає світ, тільки що це тільки частина інфікувань показана в статистиці. По темпам госпіталізації потрібно як мінімум умножити на 2.
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19.03.2021 11:45 Відповісти
Якось вже і не дивно, що від Гідранта до міністра нехто не несе жодної відповідальності за країну, а просто перекинули все і вся на місцеву владу.
Степанов злітав пасажиром в Індію, зробив фотосесію з вакциною, а дальше як то кажуть "мастіть собі голову"(
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19.03.2021 12:16 Відповісти
обьясните ему что народ НЕ ХОЧЕТ прививаться этим гавном
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19.03.2021 12:39 Відповісти
Мудак конченый.
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19.03.2021 13:26 Відповісти
Сказочний долбо%об!!! Потужні мінстри в Зелі!
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19.03.2021 13:59 Відповісти
 
 