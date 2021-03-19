За повільний темп COVID-вакцинації в Україні відповідальність несе місцева влада: МОЗ забезпечив усе необхідне, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поклав відповідальність за повільний темп вакцинації проти коронавірусу в Україні на місцеву владу. При цьому з наступного тижня очікують збільшення темпів вакцинації.

Про це Степанов заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація - це процес, який мають виконати на всіх рівнях.

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"Я вважаю, що це відповідальність (за повільну вакцинацію. - Ред.) місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Дали відповідний алгоритм", - пояснив Степанов.

Міністр додав, що з наступного тижня в Україні мають збільшитися темпи вакцинації шляхом відкриття кабінетів щеплень.

"Не тільки через мобільні бригади будуть проводитися щеплення. І одразу вона (вакцинація - ред.) буде збільшуватися. Вже 10 тисяч (щеплених на добу. - Ред.), але ми розраховували, що вже не менше 15 тисяч мало бути на добу", - повідомив Степанов.

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