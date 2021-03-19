В Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації: 1-й етап на сьогодні пройшли 92 тис. осіб, - Степанов

Другий етап вакцинації проти COVID-19 стартує в Україні з наступного тижня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Менш ніж за місяць ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня починається робота стаціонарних пунктів щеплення і вакцинація сімейних лікарів. Нині в Україні провакциновано 92,713 тис. осіб", - сказав він.

Міністр додав, що очікуються наступні поставки вакцин.

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"Найближчим часом ми отримаємо додаткові партії вакцин: 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca очікують відправки з Індії, ми тільки очікуємо дозволу уряду цієї країни. Очікуємо також поставки вакцини CoronaVac виробника Sinovac. 18 березня на зустрічі з керівництвом ЮНІСЕФ в Україні мене запевнили , що до кінця березня - початку квітня в межах глобальної програми COVAX ми отримаємо партію з 570 тис. доз від AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн доз, крім того, вакцини компанії Pfizer. Ми також очікуємо поставку 10 млн доз вакцини Novavax та індійської розробки від Bharat Biotech", - додав Степанов.

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Нагадаємо, 3 березня МОЗ повідомило, що вакцинація проти COVID-19 в Україні проходитиме в 5 етапів:

1-й етап – медики, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. людей).

2-й етап – решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн людей).

3-й етап – люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн людей).

4-й етап – люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі (≈ 11 млн людей).

5-й етап – решта дорослого населення України (≈ 13 млн людей).

"Якщо ви є:

працівником сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери;

працівником чи мешканцем спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо)

військовослужбовцем;

працівником критично важливих структур державної безпеки (включно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою й Службою безпеки України).

Вам не потрібно записуватись. Роботодавець або керівник установи інформує вас про можливість та дати щеплення.

Усі інші можуть записатись до списку очікування в зручний спосіб:

Через портал чи мобільний застосунок "Дія" Через національний контакт-центр МОЗ", - пояснили в МОЗ.

Крім того, на першому етапі вакцинацію проводять мобільні бригади, з другого етапу вакцинацію також мають почати проводити в стаціонарних пунктах вакцинації (кабінетах вакцинації, поліклініках).

Нагадаємо, що МОЗ збільшило інтервал між дозами вакцини CoviShield з 28 до 90 днів. Це було зроблено, в тому числі, щоб охопити вакцинацією першою дозою більшу кількість населення. Водночас, згідно з клінічними випробуваннями, одна доза вакцини CoviShield дає 76% захисту. Після другої дози цей показник зростає до 82%. Повноцінним для вакцини CoviShield вважається щеплення з двох доз.