В Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації: 1-й етап на сьогодні пройшли 92 тис. осіб, - Степанов
Другий етап вакцинації проти COVID-19 стартує в Україні з наступного тижня.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Менш ніж за місяць ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня починається робота стаціонарних пунктів щеплення і вакцинація сімейних лікарів. Нині в Україні провакциновано 92,713 тис. осіб", - сказав він.
Міністр додав, що очікуються наступні поставки вакцин.
"Найближчим часом ми отримаємо додаткові партії вакцин: 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca очікують відправки з Індії, ми тільки очікуємо дозволу уряду цієї країни. Очікуємо також поставки вакцини CoronaVac виробника Sinovac. 18 березня на зустрічі з керівництвом ЮНІСЕФ в Україні мене запевнили , що до кінця березня - початку квітня в межах глобальної програми COVAX ми отримаємо партію з 570 тис. доз від AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн доз, крім того, вакцини компанії Pfizer. Ми також очікуємо поставку 10 млн доз вакцини Novavax та індійської розробки від Bharat Biotech", - додав Степанов.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ повідомило, що вакцинація проти COVID-19 в Україні проходитиме в 5 етапів:
1-й етап – медики, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. людей).
2-й етап – решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн людей).
3-й етап – люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн людей).
4-й етап – люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі (≈ 11 млн людей).
5-й етап – решта дорослого населення України (≈ 13 млн людей).
"Якщо ви є:
- працівником сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери;
- працівником чи мешканцем спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо)
- військовослужбовцем;
- працівником критично важливих структур державної безпеки (включно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою й Службою безпеки України).
Вам не потрібно записуватись. Роботодавець або керівник установи інформує вас про можливість та дати щеплення.
Усі інші можуть записатись до списку очікування в зручний спосіб:
- Через портал чи мобільний застосунок "Дія"
- Через національний контакт-центр МОЗ", - пояснили в МОЗ.
Крім того, на першому етапі вакцинацію проводять мобільні бригади, з другого етапу вакцинацію також мають почати проводити в стаціонарних пунктах вакцинації (кабінетах вакцинації, поліклініках).
Нагадаємо, що МОЗ збільшило інтервал між дозами вакцини CoviShield з 28 до 90 днів. Це було зроблено, в тому числі, щоб охопити вакцинацією першою дозою більшу кількість населення. Водночас, згідно з клінічними випробуваннями, одна доза вакцини CoviShield дає 76% захисту. Після другої дози цей показник зростає до 82%. Повноцінним для вакцини CoviShield вважається щеплення з двох доз.
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Люди як не бажали колоти собі цей "шмурдяк", так і не бажають.
Я что то запутался , слышал что эти вакцины не должны пересекатся ...
то есть теперь пунктов вакцинации будет в 3 раза больше и вакцинация в Украине будет проходить в 3 раза ДОЛЬШЕ ?????
и чего они обижаются что народ не хочет вакцинироватся и им не доверяет - ВСЕ ЖЕ ПОНЯТНО И ДОСТУПНО обьяснили в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу....
если я в командировке в Сумах укололся Pfizer а он там закончился то мне за вторым уколом что в ивано франковск ехать ???
Прикольно кварталовцы страной рулят !!!
вакцины я так понял НЕТ, интересно как там поживает обещанный миллион !!!
А когда закончили первый этап что начинают второй ?
или " кто не успел, тот опоздал" ???
Эпидемическое зонирование - ПРОВАЛЕНО
Вакцинация - ПРОВАЛЕНА
Врачи покидают страну , блд, - это называется докЭрувалися уроды!
Как можно провалить то что и не начиналось ?
Потому что медики сегодня постоянно беспрерывно ходят в больницах как космонавты. Из дня на день. Все время с больными... Это очень тяжело... Попробуй сам.
Больше не выставляй такие шаржы.
Кстати, к врачам я отношусь уважительно и ничем их не обидел, как мне кажется.
А тебе посоветую прежде чем ставить такие фото на обозрение сначала посоветуйся хотя бы с кем нибудь.
Но, видимо в данном случае необходим все таки эксперт по работе с людьми с отклонениями. Заодно у эксперта и поинтересуйся его реакцией на фото.