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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації: 1-й етап на сьогодні пройшли 92 тис. осіб, - Степанов

В Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації: 1-й етап на сьогодні пройшли 92 тис. осіб, - Степанов

Другий етап вакцинації проти COVID-19 стартує в Україні з наступного тижня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Менш ніж за місяць ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня починається робота стаціонарних пунктів щеплення і вакцинація сімейних лікарів. Нині в Україні провакциновано 92,713 тис. осіб", - сказав він.

Міністр додав, що очікуються наступні поставки вакцин.

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"Найближчим часом ми отримаємо додаткові партії вакцин: 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca очікують відправки з Індії, ми тільки очікуємо дозволу уряду цієї країни. Очікуємо також поставки вакцини CoronaVac виробника Sinovac. 18 березня на зустрічі з керівництвом ЮНІСЕФ в Україні мене запевнили , що до кінця березня - початку квітня в межах глобальної програми COVAX ми отримаємо партію з 570 тис. доз від AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн доз, крім того, вакцини компанії Pfizer. Ми також очікуємо поставку 10 млн доз вакцини Novavax та індійської розробки від Bharat Biotech", - додав Степанов.

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Нагадаємо, 3 березня МОЗ повідомило, що вакцинація проти COVID-19 в Україні проходитиме в 5 етапів:

1-й етап – медики, які працюють із пацієнтами з COVID-19, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. людей).

2-й етап – решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн людей).

3-й етап – люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн людей).

4-й етап – люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі (≈ 11 млн людей).

5-й етап – решта дорослого населення України (≈ 13 млн людей).

"Якщо ви є:

  • працівником сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери;
  • працівником чи мешканцем спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо)
  • військовослужбовцем;
  • працівником критично важливих структур державної безпеки (включно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою й Службою безпеки України).

Вам не потрібно записуватись. Роботодавець або керівник установи інформує вас про можливість та дати щеплення.

Усі інші можуть записатись до списку очікування в зручний спосіб:

  1. Через портал чи мобільний застосунок "Дія"
  2. Через національний контакт-центр МОЗ", - пояснили в МОЗ.

Крім того, на першому етапі вакцинацію проводять мобільні бригади, з другого етапу вакцинацію також мають почати проводити в стаціонарних пунктах вакцинації (кабінетах вакцинації, поліклініках).

Нагадаємо, що МОЗ збільшило інтервал між дозами вакцини CoviShield з 28 до 90 днів. Це було зроблено, в тому числі, щоб охопити вакцинацією першою дозою більшу кількість населення. Водночас, згідно з клінічними випробуваннями, одна доза вакцини CoviShield дає 76% захисту. Після другої дози цей показник зростає до 82%. Повноцінним для вакцини CoviShield вважається щеплення з двох доз.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Та хоч десятий...........
Люди як не бажали колоти собі цей "шмурдяк", так і не бажають.
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19.03.2021 10:46
+4
Я как то что потерялся ?
А когда закончили первый этап что начинают второй ?
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19.03.2021 10:48
+4
Ніхто не знає. То вони так пильність КОВІДу присипають.
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19.03.2021 10:54
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Та хоч десятий...........
Люди як не бажали колоти собі цей "шмурдяк", так і не бажають.
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19.03.2021 10:46 Відповісти
интересно а если первый укол был AstraZeneca, можно второй сделать Pfizer или только CoronaVac ???
Я что то запутался , слышал что эти вакцины не должны пересекатся ...
то есть теперь пунктов вакцинации будет в 3 раза больше и вакцинация в Украине будет проходить в 3 раза ДОЛЬШЕ ?????
и чего они обижаются что народ не хочет вакцинироватся и им не доверяет - ВСЕ ЖЕ ПОНЯТНО И ДОСТУПНО обьяснили в ходе "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу....
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19.03.2021 10:54 Відповісти
Просто вакцини виготовляються різного типу.Різнотипові,скоріше за все несумісні.
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19.03.2021 11:00 Відповісти
Так а тогда я не пойму смысл завозить в страну 3 и более вакцин , что бы после первого укола люди бегали и искали где сделать второй укол той же вакциной ?
если я в командировке в Сумах укололся Pfizer а он там закончился то мне за вторым уколом что в ивано франковск ехать ???
Прикольно кварталовцы страной рулят !!!
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19.03.2021 11:11 Відповісти
ты случайно не знаешь где делся тот миллион который наш НЕ ЛОХ обещал первому встречному кто вакцину в Украине изобретет ?
вакцины я так понял НЕТ, интересно как там поживает обещанный миллион !!!
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19.03.2021 11:14 Відповісти
..так никто украинскую вакцину не изобрёл..и нелохуже43 оставил их себе!!..Кандидатов же нет...))))
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19.03.2021 13:36 Відповісти
Потому как народ рагули. Им какой-то рагуль сказал "то говно!", они как бараны и верят. Стадо!
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19.03.2021 12:42 Відповісти
Я как то что потерялся ?
А когда закончили первый этап что начинают второй ?
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19.03.2021 10:48 Відповісти
Ніхто не знає. То вони так пильність КОВІДу присипають.
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19.03.2021 10:54 Відповісти
то есть если кто "пролетел" с первым этапом вакцинации может начинать со второго ?
или " кто не успел, тот опоздал" ???
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19.03.2021 10:57 Відповісти
Все просто,это как 11й сьезд сн-вы видели остальные восемь?никто не видел,но они были...)))
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19.03.2021 11:04 Відповісти
А первый этап уже закончился?))))как же быстро управились -моноскорость прямо...
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19.03.2021 11:02 Відповісти
Тестирование - ПРОВАЛЕНО
Эпидемическое зонирование - ПРОВАЛЕНО
Вакцинация - ПРОВАЛЕНА
Врачи покидают страну , блд, - это называется докЭрувалися уроды!
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19.03.2021 11:03 Відповісти
ТЫ не прав !
Как можно провалить то что и не начиналось ?
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19.03.2021 11:07 Відповісти
Как в декабре, одни только обещание привезут, вакцинируют и на етом все заканчивается.
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19.03.2021 11:15 Відповісти
стіпашка, тобі і твоєму пахану-клоуну ніхто не вірить! можеш розказувати ці байки для упоротих зебілів, але ви проср@ли ВСЕ!!!
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19.03.2021 11:47 Відповісти
Вливай в себя тупой вакцинатор
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19.03.2021 14:05 Відповісти
В Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації: 1-й етап на сьогодні пройшли 92 тис. осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 9418
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19.03.2021 18:06 Відповісти
Я б тебе посоветовал вставить сигарету в свое место, сфотографировать а и показать всем.
Потому что медики сегодня постоянно беспрерывно ходят в больницах как космонавты. Из дня на день. Все время с больными... Это очень тяжело... Попробуй сам.
В Україні стартує 2-й етап COVID-вакцинації: 1-й етап на сьогодні пройшли 92 тис. осіб, - Степанов - Цензор.НЕТ 4147

Больше не выставляй такие шаржы.
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19.03.2021 18:18 Відповісти
А я тебе советую найти умного человека, показать ему то, что я выложил и пусть он тебе объяснит ее смысл. Заодно пусть научит, как пользоваться запятыми.
Кстати, к врачам я отношусь уважительно и ничем их не обидел, как мне кажется.
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19.03.2021 18:33 Відповісти
Фото хамское... и без эксперта понятно.
А тебе посоветую прежде чем ставить такие фото на обозрение сначала посоветуйся хотя бы с кем нибудь.
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19.03.2021 18:39 Відповісти
А вот и доказательство неадекватного восприятия. Я не писал про эксперта.
Но, видимо в данном случае необходим все таки эксперт по работе с людьми с отклонениями. Заодно у эксперта и поинтересуйся его реакцией на фото.
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19.03.2021 19:54 Відповісти
Вся беда в том, что до сих пор не началась массовая вакцинация. Вопрос в том, вакцинироваться или нет не стоит... Других вариантов выжить нет.
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19.03.2021 18:11 Відповісти
Такими тэмпами как раз 500 тыс. на 5 этапов и растянут.
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19.03.2021 18:28 Відповісти
темпами
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19.03.2021 18:29 Відповісти
Такими темпами, уколоть даже 500 тысяч не успеют, т.к. вакцина имеет срок годности до начала лета.
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19.03.2021 18:36 Відповісти
 
 