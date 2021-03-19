Епідзонування України: Київ перейшов у "червону" зону, в "помаранчевій" - 12 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 19 березня в м. Київ і дев'яти областях перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, в "червону" зону до Івано-Франківської, Житомирської, Закарпатської та Чернівецької областей перейшов Київ. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській, Закарпатській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, а також рівень госпіталізацій. У Києві, Житомирській та Закарпатській областях перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем - 71,4%, 66,3% і 65,7% відповідно (за норми менше 65%).

Коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 також перевищено в Донецькій (20,2%), Київській (20,3%), Львівській (24,6%), Одеській (20,3%), Сумській (22,3%) і Чернівецькій (22,7%) областях.

Також читайте: Негативний ПЛР-тест стане умовою в'їзду в Україну, - Степанов

В "помаранчеву" зону потрапили Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська області.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

При цьому станом на 18 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в 10 регіонах - в Києві (98,7 на 100 тисяч населення при нормі 60), Івано-Франківській (124,8), Київська (69,3), Вінницькій (130 , 3), Чернівецькій (95,8), Закарпатській (94,9), Житомирській (114,4), Миколаївській (101,2), Одеській (66,3) і Хмельницькій (93,1) областях.

Епідпоріг перевищено у восьми областях: Донецькій (104,0%), Житомирській (143,7%), Закарпатській (128,4%), Київській (103,1%), Івано-Франківській (162,4%), Сумській ( 113,2%), Тернопільській (158,7%) та Черкаській (109,6%).





