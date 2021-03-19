Під час застілля мати накинулася на сина і двічі вдарила його ножем у груди, чоловіка госпіталізовано, - поліція Києва. ФОТО

Столичні поліцейські затримали жінку, яка ножем поранила сина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Деснянського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у квартирі на Лісовому він зазнав ножового поранення грудної клітки.

На місці події правоохоронці виявили 31-річного потерпілого, якого лікарі негайно госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що травм чоловік зазнав під час застілля. Між ним та матір’ю виник конфлікт, у ході якого жінка схопила ніж та двічі вдарила ним йому в груди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 62-річну зловмисницю поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також провели огляд помешкання та вилучили ніж, який направили на проведення експертизи.

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За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантці повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.