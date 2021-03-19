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Новини Будні поліції
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Під час застілля мати накинулася на сина і двічі вдарила його ножем у груди, чоловіка госпіталізовано, - поліція Києва. ФОТО

Столичні поліцейські затримали жінку, яка ножем поранила сина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Деснянського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у квартирі на Лісовому він зазнав ножового поранення грудної клітки.

На місці події правоохоронці виявили 31-річного потерпілого, якого лікарі негайно госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що травм чоловік зазнав під час застілля. Між ним та матір’ю виник конфлікт, у ході якого жінка схопила ніж та двічі вдарила ним йому в груди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 62-річну зловмисницю поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також провели огляд помешкання та вилучили ніж, який направили на проведення експертизи.

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За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантці повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Під час застілля мати накинулася на сина і двічі вдарила його ножем у груди, чоловіка госпіталізовано, - поліція Києва 01

Автор: 

Київ (19445) напад (1118) Нацполіція (15156)


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Топ коментарі
+11
Какая бойкая бабуля. Хоть и поздновато, но таки занялась воспитанием сына
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19.03.2021 11:13
+9
Нож замотан чёрной изолентой. Физики использовали бы синюю. Это 100% литература. Может даже прозвучала фамилия "Кьеркегор".
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19.03.2021 11:42
+7
Поспорили о влиянии творчества Пастернака на современную мировую литературу?
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19.03.2021 11:30
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Какая бойкая бабуля. Хоть и поздновато, но таки занялась воспитанием сына
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19.03.2021 11:13 Відповісти
А може вона просто - божевільна п'яндика?
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19.03.2021 11:16 Відповісти
Не исключено. Хотя это никак не опровергает мой предыдущий пост
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19.03.2021 11:17 Відповісти
какие ещё будут версии?
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19.03.2021 11:23 Відповісти
Поспорили о влиянии творчества Пастернака на современную мировую литературу?
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19.03.2021 11:30 Відповісти
Думаю что кто то из них слишком эмоционально доказывал наличие бозона Хиггса в группе элементарных частиц.
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19.03.2021 11:40 Відповісти
Нож замотан чёрной изолентой. Физики использовали бы синюю. Это 100% литература. Может даже прозвучала фамилия "Кьеркегор".
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19.03.2021 11:42 Відповісти
Нож мог быть куплен на барахолке, наличие кроссворда говорит об аналитическом уме а не лирическом.
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19.03.2021 12:44 Відповісти
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19.03.2021 12:15 Відповісти
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19.03.2021 12:16 Відповісти
рідна мати моя,
ти ночей не доспала...
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19.03.2021 11:17 Відповісти
А шо, хорошо посидели...
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19.03.2021 11:25 Відповісти
На цензорі дуже ******* дописи про життя і пригоди різних бомжів і алкашні. Рівень цієї сімейки можна оцінити по обмотаному "ізолєнтою" ножі.
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19.03.2021 12:08 Відповісти
та ви естет..
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19.03.2021 14:13 Відповісти
Ножик зачОтный, черной изолентой, не синей обмотан. Богема!
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19.03.2021 11:18 Відповісти
Эстеты.
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19.03.2021 12:27 Відповісти
в спорє раждаіца істіна
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19.03.2021 11:55 Відповісти
во время застолья...как красиво назвали то действо, что там происходило. застолье.
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19.03.2021 12:24 Відповісти
У-у-у, дыкая жизнь, хоч під поїзд лягай!
Або йди в гастроном, закупай весь вінпром!
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19.03.2021 12:55 Відповісти
 
 