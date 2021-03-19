52-й летальний випадок через COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, за добу 223 нові випадки, - Командування Медсил

У Збройних силах України (ЗСУ) зареєстровано 52-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці командування Медичних сил ЗСУ в Faceboook у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Працівник ЗС України з 15 березня перебував на стаціонарному лікуванні у Чорноморській лікарні Чорноморської міської ради Одеської області. Попри проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться у зведенні за минулу добу.

Станом на 10:00 19 березня в ЗСУ на COVID-19 хворіють 1877 осіб, на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 543 людини.

За минулу добу зареєстровано 223 нові випадки захворювання, з них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 39 осіб.

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Також за минулу добу зареєстровано 109 випадків одужання від COVID-19.

У Медсилах повідомляють, що за минулу добу від COVID-19 щеплено 1 тис. 250 осіб, а загалом від початку вакцинальної кампанії в ЗСУ 10 тис. 444 особи отримали одну дозу вакцини, з них 1 тис. 697 військових медиків.

Про 51-й летальний випадок захворювання на COVID-19 у ЗСУ повідомлялося напередодні.



