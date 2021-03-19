Наша мета - зробити всі загальнодержавні дороги до кінця 2023 року, - заступник голови ОП Тимошенко

Амбітним планом президентської програми "Велике будівництво" є оновлення всієї мережі доріг державного значення.

Про це заявив в ефірі програми "Право на владу" заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говорили про плани 2020 року, то на початку всі сміялися і казали: "Та що ви таке говорите? 4 тисячі кілометрів доріг? Та такого не буде!". А ми взяли і зробили. Цього року зробимо мінімум 4,5 тисячі км, але хочемо зробити й більше. Все залежить від фінансування, ми шукаємо шляхи для фінансування і кредитного, й іншого. Наша ціль – зробити всі загальнодержавні дороги (це траси, якими займається Укравтодор) до кінця 2023 року. Це більше 20 тисяч кілометрів доріг", - розповів Тимошенко.

Він підкреслив, що такої кількості доріг не робилося за всі роки Незалежності. А ще оновлені в рамках "Великого будівництва" дороги стали більш якісними.

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"На прикладі траси Запоріжжя-Маріуполь, яку побудували ще в позаминулому році за 68 днів і про яку всі казали, що вона зійде зі снігом, можна подивитися, що станом на зараз з нею все гарно", - зауважив координатор "Великого будівництва".

Тимошенко окремо зазначив, що Укравтодор відповідає за дороги державного значення – траси між містами. Дороги ж всередині міст є відповідальністю місцевої влади та мерів, яких обрали люди.

Раніше Тимошенко повідомляв, що Укравтодор, Кабінет Міністрів та Офіс Президента розглядають варіанти, як почати масово відновлювати місцеві дороги і зробити фокус на їх якості.