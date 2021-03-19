УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10363 відвідувача онлайн
Новини
1 183 29

Наша мета - зробити всі загальнодержавні дороги до кінця 2023 року, - заступник голови ОП Тимошенко

Наша мета - зробити всі загальнодержавні дороги до кінця 2023 року, - заступник голови ОП Тимошенко

Амбітним планом президентської програми "Велике будівництво" є оновлення всієї мережі доріг державного значення.

Про це заявив в ефірі програми "Право на владу" заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми говорили про плани 2020 року, то на початку всі сміялися і казали: "Та що ви таке говорите? 4 тисячі кілометрів доріг? Та такого не буде!". А ми взяли і зробили. Цього року зробимо мінімум 4,5 тисячі км, але хочемо зробити й більше. Все залежить від фінансування, ми шукаємо шляхи для фінансування і кредитного, й іншого. Наша ціль – зробити всі загальнодержавні дороги (це траси, якими займається Укравтодор) до кінця 2023 року. Це більше 20 тисяч кілометрів доріг", - розповів Тимошенко.

Він підкреслив, що такої кількості доріг не робилося за всі роки Незалежності. А ще оновлені в рамках "Великого будівництва" дороги стали більш якісними.

Читайте також: У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко

"На прикладі траси Запоріжжя-Маріуполь, яку побудували ще в позаминулому році за 68 днів і про яку всі казали, що вона зійде зі снігом, можна подивитися, що станом на зараз з нею все гарно", - зауважив координатор "Великого будівництва".

Тимошенко окремо зазначив, що Укравтодор відповідає за дороги державного значення – траси між містами. Дороги ж всередині міст є відповідальністю місцевої влади та мерів, яких обрали люди.

Раніше Тимошенко повідомляв, що Укравтодор, Кабінет Міністрів та Офіс Президента розглядають варіанти, як почати масово відновлювати місцеві дороги і зробити фокус на їх якості.

Автор: 

дороги (3060) ремонт (2300) Тимошенко Кирило (558)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Маааленький нюансик. "Сделали" и "дороги европейских стандартов" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. (молчу уже о цене этого "сделали").
показати весь коментар
19.03.2021 11:25
+4
Перевожу на общедоступный, нам так понравилось тырить деньги на дорогах, это лучше и безопаснее чем на Ковид, вопросов меньше. Мы будем продолжать до окончания срока президента это делать.
показати весь коментар
19.03.2021 11:35
+3
В прошлом году у нас сделали дорогу по прграмме Зе, за год , даже полгода ее смыло в отличии от дороги Саакашвили Одесса -Рени
Так что за три года команда Зе стоко намутит на дорогах, скоко другим и не снилось!
показати весь коментар
19.03.2021 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а как сделать нам по..й
показати весь коментар
19.03.2021 11:20 Відповісти
обновить.
показати весь коментар
19.03.2021 11:21 Відповісти
... и по...уй, сколько ковидных фондов мы на этом разворуем!
показати весь коментар
19.03.2021 11:21 Відповісти
В Израиле активно обсуждается требование Украины поделиться вакциной в обмен на допуск хасидов в Умань. Может хасидов на строительство отправить? Шоб была хоть какая от них польза
показати весь коментар
19.03.2021 11:21 Відповісти
ОП це офіс президента!? Президент займається дорогами?
показати весь коментар
19.03.2021 11:24 Відповісти
Як там із передвиборчими обіцянками? То вже не цілі?
показати весь коментар
19.03.2021 11:25 Відповісти
ОП это офис пи..ов. Воровитых пид...сов. Извините за мой французский.
показати весь коментар
19.03.2021 11:52 Відповісти
Маааленький нюансик. "Сделали" и "дороги европейских стандартов" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. (молчу уже о цене этого "сделали").
показати весь коментар
19.03.2021 11:25 Відповісти
ви здєлаєтє іх вмєстє?
показати весь коментар
19.03.2021 11:26 Відповісти
Напевно цей куратор хоче придбати ще один будинок під Києвом....
показати весь коментар
19.03.2021 11:26 Відповісти
уже даже латки не делают, ворье и коррупционеры!
показати весь коментар
19.03.2021 11:27 Відповісти
Наша цель - сделать все общегосударственные дороги до конца 2023 года, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6590
показати весь коментар
19.03.2021 11:27 Відповісти
В прошлом году у нас сделали дорогу по прграмме Зе, за год , даже полгода ее смыло в отличии от дороги Саакашвили Одесса -Рени
Так что за три года команда Зе стоко намутит на дорогах, скоко другим и не снилось!
показати весь коментар
19.03.2021 11:27 Відповісти
Можно поинтересоватью, где у Вас дорогу смыло? Работаю дальнобойщиком, много езжу по Украине пока не видел разрушенных новых дорог.
показати весь коментар
19.03.2021 17:55 Відповісти
Красавы,и по всем новым дорогам провести носом министра экономического развития правительства януковича-азарова.
показати весь коментар
19.03.2021 11:31 Відповісти
Сделайте уже Одесса - Николаев, Одесса/ Киев тоже нужно достроить. Нормальные люди все понимают. Украине необходимы дороги, как и школы, больницы, новые вагоны на ж/д, классные аэропорты.
показати весь коментар
19.03.2021 11:32 Відповісти
А дороги негосударственного значения делать не будут? Пусть дальше разрушаются?
показати весь коментар
19.03.2021 11:33 Відповісти
Дороги местного значения, ответственность местных властей. Вы их выбирали, с них и спрашивать надо. В моем городе дороги делают, медленно, но делают, причем большинство капитально.
показати весь коментар
19.03.2021 18:00 Відповісти
Перевожу на общедоступный, нам так понравилось тырить деньги на дорогах, это лучше и безопаснее чем на Ковид, вопросов меньше. Мы будем продолжать до окончания срока президента это делать.
показати весь коментар
19.03.2021 11:35 Відповісти
Залатают старые дырки, а выдадут за "новые" дороги.
показати весь коментар
19.03.2021 11:37 Відповісти
Наша мета - зробити всі загальнодержавні дороги до кінця 2023 року, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7882
показати весь коментар
19.03.2021 11:43 Відповісти
і купити ще пару доміків під Києвом?
показати весь коментар
19.03.2021 11:44 Відповісти
Уже на Лазурном берегу или в Италии.
показати весь коментар
19.03.2021 11:46 Відповісти
Своровать как можно больше бабла. а потом с сотнями миллионов свалить в Лондон, Израиль...ну туда откуда с баблом не выдают.
показати весь коментар
19.03.2021 11:45 Відповісти
Дороги строятса, мосты строятса.....Тут вопросов нету.....я б вобще то тех кто что-то имеет против этого попросил завалить варежку....
показати весь коментар
19.03.2021 11:49 Відповісти
Спасибо не надо. Вы уже ВСЮ страну в 2019 году сделали. Больше не хочеться. Или ЗеДолбоДятлы хотят ещё?
показати весь коментар
19.03.2021 11:51 Відповісти
"Прогрес" шалений! Папірєдніки перелік загальнодержавних автошляхів скоротили з 170 тис. км до 55 тис. А ці вже до 20.
показати весь коментар
19.03.2021 11:57 Відповісти
Не успеете! Те,что сделали по программе "велике крадівництво"- УЖЕ разваливаються!
Становяться хуже,чем ДО "сделали".
А то,что они втрое дороже,говорит только о том,что зеленский и К95 КРАДУТ ударными темпами!
Но СМИ,принадлежащие олигархам поют осанну зе-вору,и продолжают мочить Порошенко!
Как странно!
показати весь коментар
19.03.2021 14:20 Відповісти
 
 