Установи Академії меднаук у Києві надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу, - Степанов

Установи Національної академії медичних наук (НАМН) України надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу в столиці.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попереднього тижня ухвалено рішення, що лікувальні установи Києва перепрофілюють під COVID-19, а установи Нацакадемії медичних наук надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

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