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Новини Коронавірус і карантин
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Установи Академії меднаук у Києві надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу, - Степанов

Установи Академії меднаук у Києві надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу, - Степанов

Установи Національної академії медичних наук (НАМН) України надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу в столиці.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попереднього тижня ухвалено рішення, що лікувальні установи Києва перепрофілюють під COVID-19, а установи Нацакадемії медичних наук надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

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Автор: 

лікарня (1359) карантин (18172) лікування (607) НАМН (7) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ургентную/ И Степанов туда же. Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк /Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель / Слуги народа Коломойского учёность свою показывают.
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19.03.2021 11:41 Відповісти
Т.е профессора и академики начнут прием больных по ургенции? Класс! Вот свезло-то нам! Но это же не потому, что 66000 медработников за прошлый год свалило из Украины? У нас же колоссальный скачок в развитии!
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19.03.2021 11:42 Відповісти
 
 