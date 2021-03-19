1 286 2
Установи Академії меднаук у Києві надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу, - Степанов
Установи Національної академії медичних наук (НАМН) України надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу в столиці.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Попереднього тижня ухвалено рішення, що лікувальні установи Києва перепрофілюють під COVID-19, а установи Нацакадемії медичних наук надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар19.03.2021 11:41 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Иванец
показати весь коментар19.03.2021 11:42 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль