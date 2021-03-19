Президент Литви Науседа виступив українською мовою в Раді: "Крим - це Україна". ВIДЕО

Президент Литви Гітанас Науседа виступив у Верховній Раді перед нардепами і засудив агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Науседа почав виступ українською мовою: "Шановний голово Верховної Ради, шановні депутати Верховної Ради, дорогі брати и сестри, українці".

Далі Науседа також продовжив виступ українською.

"Я прибув до вашої країни зі звісткою про дружбу і співпраці. Звертаюся до вас давньою і гідною мовою, яку довго булопереслідувано і нищено, проте не знищено. Сподіваюся, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам прокласти шляхи до спільного майбутнього. Ми завжди зможемо спиратися на своє спільне минуле. 30 років тому, коли Литва охороняла свою свободу під час кривавих січневих подій, українські добровольці поспішали на допомогу пліч-о-пліч з героями нашої свободи. І ми - литовці, щоразу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності. Багато століть до цього ми були поруч один з одним і навіть мали спільну державу. Ми торгували, вели культурний обмін і чинили опір спільному ворогові. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації цінності, повагу до верховенства права, свободу людини і демократію", - підкреслив Науседа.

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Президент Литви також згадав про військову агресію РФ.

"І хоча минуло 7 років з початку військової агресії, яка зруйнувала міжнародний устрій в Європі, ми, литовці, далі твердо говоримо:"Крим - це Україна". Ми виступаємо за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і вітаємо ініціативу Києва зі створення "Кримської платформи", - додав Науседа.

Далі президент Литви литовською мовою закликав Росію і її незаконні угрупування виконувати мінські угоди.

"Санкції проти Росії повинні діяти доти, поки вона не покине незаконно захоплені території України. Не сумніваємося, що міцній Україні місце в міцній Європі".