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Президент Литви Науседа виступив українською мовою в Раді: "Крим - це Україна". ВIДЕО

Президент Литви Гітанас Науседа виступив у Верховній Раді перед нардепами і засудив агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Науседа почав виступ українською мовою: "Шановний голово Верховної Ради, шановні депутати Верховної Ради, дорогі брати и сестри, українці".

Далі Науседа також продовжив виступ українською.

"Я прибув до вашої країни зі звісткою про дружбу і співпраці. Звертаюся до вас давньою і гідною мовою, яку довго булопереслідувано і нищено, проте не  знищено. Сподіваюся, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам прокласти шляхи до спільного майбутнього. Ми завжди зможемо спиратися на своє спільне минуле. 30 років тому, коли Литва охороняла свою свободу під час кривавих січневих подій, українські добровольці поспішали на допомогу пліч-о-пліч з героями нашої свободи. І ми - литовці, щоразу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності. Багато століть до цього ми були поруч один з одним і навіть мали спільну державу. Ми торгували, вели культурний обмін і чинили опір спільному ворогові. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації цінності, повагу до верховенства права, свободу людини і демократію", - підкреслив Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання Донбасу - це не лише припинення війни, але й реінтеграція окупованих територій. Ми не живемо сьогоднішнім днем, - Зеленський

Президент Литви також згадав про військову агресію РФ.

"І хоча минуло 7 років з початку військової агресії, яка зруйнувала міжнародний устрій в Європі, ми, литовці, далі твердо говоримо:"Крим - це Україна". Ми виступаємо за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і вітаємо ініціативу Києва зі створення "Кримської платформи", - додав Науседа.

Далі президент Литви литовською мовою закликав Росію і її незаконні угрупування виконувати мінські угоди.

"Санкції проти Росії повинні діяти доти, поки вона не покине незаконно захоплені території України. Не сумніваємося, що міцній Україні місце в міцній Європі".

Автор: 

ВР (14967) Литва (2394) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+83
ЛИТВА- НАЙКРАЩИЙ ДРУГ УКРАЇНИ У ЄВРОПІ!!!! ДЯКУЄМО!!!!AČIŪ LIETUVAI !!!
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19.03.2021 11:35
+61
Сразу видно, что человек на своём месте, не то, что некоторые..
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19.03.2021 11:37
+51
Президент Литвы Науседа выступил на украинском языке в Раде: Обращаюсь к вам на давнем языке, который долго преследовался - Цензор.НЕТ 9066
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19.03.2021 11:39
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ЛИТВА- НАЙКРАЩИЙ ДРУГ УКРАЇНИ У ЄВРОПІ!!!! ДЯКУЄМО!!!!AČIŪ LIETUVAI !!!
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19.03.2021 11:35 Відповісти
почему у них нормальный президент, а у нас утырок?
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19.03.2021 13:57 Відповісти
от избирателей зависит.

Литва еще с начала 90-х ввела "институт неграждан" для жителей которые не выучили государственный язык и презирают свое государство и литовцев. Не граждане не имеют права голоса разумеется.

В Украине всех признали гражданами без всяких условий, вот поэтому в Украине такая опа.
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20.03.2021 00:08 Відповісти
Брехняу,это в Латвии ,а не в Литве.После провозглашения независимости все получили гражданство
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20.03.2021 11:38 Відповісти
В Литве всего 5% русских и это количество никак не влияет на гос. деятельность. Было 10% поляков - но почти все уехали.
а в Латвии до 50% русских, сейчас правда уменьшилось до 42%.- и это сильно влияло на гос.деятельность. русские до сих пор устраивают митинги за русские школы, а ехать в Кацапию не хотят.
В Эстонии тоже было до 33%, сейчас уменьшилось до 22%.
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20.03.2021 22:49 Відповісти
В Латвии с кацапскими вообще капец, норм страна но неграждане тянут ее вниз.
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21.03.2021 15:41 Відповісти
По незнанию,или намеренно,Вы написали неправду. Я поляк и не знаю об уехавших.Другое дело,что понаехов из титульной глубинки в Вильне стало немеряно-это точно. Но пока,Слава Богу,Вильнюс триязычный город. Зная польский или русский договоритесь всегда.
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21.03.2021 22:28 Відповісти
вы наверно очень молодой - 10-12% населения Литвы в сов. время были поляки до 1990 г. , сейчас по офиц. данным осталось 5%.Вот они и остались и живут, не уезжают.
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21.03.2021 22:55 Відповісти
Ля,мне 53 года. Ну не спорьте там где не знаете. Отсюда лучше видно. Хорошего Вам вечера.
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21.03.2021 23:15 Відповісти
Сразу видно, что человек на своём месте, не то, что некоторые..
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19.03.2021 11:37 Відповісти
А я бы даже пальцем указал на нашего президента
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19.03.2021 12:55 Відповісти
Да и видно, что челюсть не русскоязычная.
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20.03.2021 11:39 Відповісти
Президент Литвы Науседа выступил на украинском языке в Раде: Обращаюсь к вам на давнем языке, который долго преследовался - Цензор.НЕТ 9066
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19.03.2021 11:39 Відповісти
Когда там ОПЗЖ уже запретят ? Когда лишат гражданства шуфричей, боек, рабиновичей ?
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19.03.2021 11:40 Відповісти
И мертвечука тоже.
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19.03.2021 12:01 Відповісти
Почему когда переключаешь языки, то на сайте совсем разные новости? И почему цензор автоматом врубает русскую версию, а не как должно быть по закону, украинскую?
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19.03.2021 11:41 Відповісти
У них по закону є час до 16 липня 2022 року. Але для мене теж дивно, чому вже не поставити українську в пріоритет?
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19.03.2021 11:49 Відповісти
Я думаю це тому, що Цензор читають не тільки в Україні, а й за кордоном, і не тільки українці.
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19.03.2021 12:29 Відповісти
И литовцы читают. С украинским пока туговато
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19.03.2021 13:33 Відповісти
укр. мова очень похожа на польскую, как и белорусскую мову, а литовцы хорошо знают польску мову.- поэтому думаю проблем не будет.
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20.03.2021 22:51 Відповісти
Для іноземців є англомовна версія, все таки українці навіть за кордоном, віддають перевагу українській версії.
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20.03.2021 00:13 Відповісти
Думаю, що на пострадянському просторі читачів російськомовної версії Цензору більше ніж англомовної у всьому світі.
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20.03.2021 09:44 Відповісти
Можно уявити як корчило ригів та служок бужанських ...

Українці вдячні Литві за незмінну підтримку.
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19.03.2021 11:42 Відповісти
Дружить потрібно з тими , хто хоче Миру , а не дивитись в очі тому де крім Війни нічого не видно .Литва підставляла і підставляє плече Україні під час агрессії россії.
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19.03.2021 11:43 Відповісти
Для литовцев мова совсем чужая.Совсем разные языковые группы.А тут некоторые персонажи с рузгоязычной челюстью всю жизнь живут и не могут выучить мову.Скорее всего у этих одноклеточных уровень интеллекта как у ракушки.
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19.03.2021 11:43 Відповісти
Так а чого ви російською тут пишите?
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19.03.2021 12:09 Відповісти
Так склалося, що виріс у російськомовному місті, але відмінно володію українською і поважаю її.
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19.03.2021 12:39 Відповісти
А ти, персониж, на якiй мовi написав?
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19.03.2021 12:21 Відповісти
Для меня без проблем говорить и общаться по-украински.Выше ответил.
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19.03.2021 12:40 Відповісти
"Ти не один", не треба звертати увагу. Все ж таки мову ворога варто знати, щоб хоча б зрозуміло для нього його ж і "послали".
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20.03.2021 11:46 Відповісти
Так, мовні групи різні, але більш споріднені, ніж, наприклад, слов'янські та романські мови або слов'янські та германські мови.

"Слов'я́нські мо́ви - група споріднених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 індоєвропейської мовної родини, що розвинулися з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 діалектів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 праслов'янської мови . ... Найближча до слов'янських - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 балтійська група мов." (вікі)

"Балто-слов'янська мовна спільність - гіпотетична єдність у далекому минулому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 слов'янської і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 балтійської груп мов. Ґрунтується в основному на великій подібності у їхній лексиці." (вікі)
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19.03.2021 13:31 Відповісти
Лишнее доказательство, что друзья, это необязательно "братья славяне", ну или те, кто под славян рядится.
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19.03.2021 11:45 Відповісти
Братских народов не существует в принципе.Максимум дружественные.Это сначала имперская, а потом и совковая пропаганда несла, что украинцы, беларусы и рузьге единый,треединый народ.Та и рузьге к славянам имеют косвенное отношение.
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19.03.2021 11:48 Відповісти
Население рашки - это несколько процентов имеющих отношение к славянам (западные приукраинские и прибеларусские области). Остальные - мокши, ери, чукчи пр. и пр. - никакого отношения к славянам и Европе не имеют! Славяне - это УКРАИНЦЫ!
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19.03.2021 13:09 Відповісти
Русь. Русини-це оригінальна назва українців. Галичину, між іншим, називали Червоною (красною, гарною) Руссю або Ruthenia латинською. Деякі лемки продовжують називати себе русинами.
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19.03.2021 17:11 Відповісти
Президент Литви може виступити на українській мові, а наша Опа-Жопа - ні?
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19.03.2021 11:48 Відповісти
Можуть і опзж говорити українською, та їхній шовінізм і чванство не дозволяють.
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19.03.2021 12:50 Відповісти
Я тут в штатах спілкуюсь с чималою кількістю росіян так справжні шовіністи навіть і не намагаються опанувати правильну вимову англійської. Це їм начебто "впадлу" і кому потрібно їх зрозуміють. Так що це не щелепа а дійсно шовіністичне небажання та неповага до інших мов.
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21.03.2021 00:11 Відповісти
кстати, представитель ЕС в Украине эстонец Маасикас (совсем другая языковая группа) недавно выступал на украинском, а также послы и работники Великобритании и США.
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20.03.2021 22:55 Відповісти
А взагалі: яка сравжня ціль візиту ?!!!
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19.03.2021 11:50 Відповісти
Насаживание кацапов на бутылки
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19.03.2021 12:18 Відповісти
Можливо велосипед привіз.
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20.03.2021 11:47 Відповісти
Почти то же самое Грибаускайте говорила приехав в 2018-м в Китай. Рассказывала про небывалые перспективы китайско-литовского сотрудничества. Договаривалась о миллиардах китайских инвестиций. А сейчас Китай официально объявлен главной угрозой безопасности Литвы вместе с РФ. Против китайских компаний введены санкции и ограничения. Китайцы в растерянности и не понимают что происходит. Запад - дело тонкое.

Президент Литви Науседа виступив українською мовою в Раді: "Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 5318
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19.03.2021 11:51 Відповісти
Пусть китайцы лучше какцапов своими помидорами выращенными на территории Рашки кормят.После сбора которых земля уже не родит, а от самих томатов какцапов обкидывает волдырями
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19.03.2021 11:53 Відповісти
когда кетайцы вместе с кацапами срут по всему миру - они понимают что происходит, а когда их объявляют угрозой - сразу перестают понимать, все верно?
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19.03.2021 12:20 Відповісти
Nikogda etogo nebylo Kitaj vsegda byla ugroza temm boleje investiciji ix byli zapreceni zdes u nas.U nas jest investiciji bolse cem vy dumajete lideri po investiciji v ES stranax
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19.03.2021 12:31 Відповісти
Nam nenuzni dengi s KItaja mi mozem im predlozit takyje
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19.03.2021 12:32 Відповісти
Простите, но чем вам угрожает Китай? Это разве не просто инструкции из США? Если вы вредите своей экономике по собственной воле, это вдвойне странно.
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19.03.2021 12:44 Відповісти
Realno jesli smotret ekonomiku oni 2 ili 3 raza bolse prodajut cem sami zakupajet,demping idiot.Miliardi evro teriajet izza ix desiovki ES strani
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19.03.2021 12:53 Відповісти
Так чем Литве угрожает Китай?
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19.03.2021 12:57 Відповісти
Tak i u nas nedovolni predprinimateli.Vot s Ijulia vedut poslenyje dlia nix tovarov tut aukcioni ix bolse kasajetsia,pisut tam cenu do 20 evro i neplatyt poslenyje,teper vsio poslenyje nevazno skolko napisut tomoznia samaocenit i 200% poslenix dobavit.Vse bez iskliucenyje posilki ili pisma budet raztomozeni i nalozeni poslenyje.
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19.03.2021 13:03 Відповісти
Вам немає більше нічого робити як спілкуватись з кацапом?)
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19.03.2021 17:13 Відповісти
Utocnil litovskije investiji v KItaje 50mln evro,a ix investiciji Litve 6mln evro.To jest LItva investirujet u nix dengi.Sleduci raz kogda pisite utocnyte kto komu dajiot dengi Tut malyje sumi Ukraina dlia primera investirovala 60mln evro v Litve,Svecija dopustim 4 miliarda evro
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19.03.2021 12:46 Відповісти
Китай не може йти проти росії, бо мають Сибір і партнерство.
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19.03.2021 12:53 Відповісти
Це в японських газетах пишуть?
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19.03.2021 17:12 Відповісти
Президент іншої країни виступає українською мовою ,а всякі рабіновичі ,бужанські ,авакови ,ківи ну ніяк не можуть вивчити.
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19.03.2021 11:54 Відповісти
1000 раз скажи -Халва
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19.03.2021 11:56 Відповісти
Мені подобається, як тут підтримують литовського президента, що він може говорити і читати українською мовою, при тому що самі не можуть писати українською і засуджують інших російськомовних що вони не говорять українською, абсурд!!!!
Почніть з себе панове!
Це ж виглядає як гротеск.
Патріоти срані.
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19.03.2021 12:12 Відповісти
україномовний набутилочнік, лайкающий сам себе надає поради
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19.03.2021 12:21 Відповісти
пх-пх-пх))) самолиз зараховано, кацапура)
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19.03.2021 17:14 Відповісти
Вже давно треба було б розвивати напрямок об'єднання з Польшею та Литвою в один Економіко-війсковостратегічний агломерат! А там і Шведи з Норвегами, і Фіни з Латишами підтянуться у союз.
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19.03.2021 12:21 Відповісти
Белый пояс Европы
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19.03.2021 13:22 Відповісти
Путлеровские х уе сосы только из подлобья мрачно глядят...и порукоплескать нормальному человеку не хотят
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19.03.2021 12:26 Відповісти
Да! Исподлобья (простите)
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19.03.2021 12:57 Відповісти
Литовец может и хочет выступать на украинском языке, а это лысое чмо Рабинович и иже сним считают это ниже своего достоинства... Гнать это падло надо не только с Верховной Рады, но и из Украины! Позор продажным прокремлевским шкурам!
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19.03.2021 13:05 Відповісти
к нему можно присоединить и Мертвячука и его шалаву Марченко.
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20.03.2021 22:45 Відповісти
А некоторые наши тупорылые депутаты с липовыми дипломами не могут выучить украинский язык. Шлюхи путинские!!!
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19.03.2021 13:22 Відповісти
Гитанас Науседа - государственный чиновник достойный уважения. А у нас, если сравнить, пишу, а у самого на лице улыбка. Прикиньте: Кива, Шуфрич - персонажы комиксов...
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19.03.2021 13:32 Відповісти
Президент Литви Науседа виступив українською мовою в Раді: "Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 4695
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19.03.2021 13:57 Відповісти
Браво!Господин Президент!
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19.03.2021 15:49 Відповісти
Петиция президенту Украины №22/114554-еп (https://petition.president.gov.ua/petition/114554 ) ВНИМАНИЕ! «Завзяті мово борці»! Сосредотачиваемся и стараемся понять написанное ниже! Научными исследованиями с применением точных приборов установлено что украинцы пережили ледниковый период и как единая генетическая общность существуют до настоящего времени. Совершенно очевидно, что для того чтобы им пережить ледниковый период было необходим язык как средство коммуникации, иначе выжить не представляется возможным. При этом, у такого языка обязательно должны быть свойства удовлетворяющие следующие два условия: 1 - он должен быть достаточно развит для полноценного общения без набора символов и слов из других языков и новых, возникших в последниковый период понятий; 2 - он должен иметь признаки основы хотя бы для нескольких других языков, возникших на основе этого древнего языка в процессе расселения украинцев по континенту. ВНИМАНИЕ! «Завзяті мово борці»! Украинский язык этим условиям не соответствует! В нем слишком много польских слов без которых он теряет признаки полноценного средства коммуникации. И он не несет признаки основы для других языков. Этим условиям соответствует только один язык - тот который в период, когда Украина называлась Русью был назван русским языком. Таким образом, у «завзятих мово борців» есть только три выхода: либо доказывать, что современные точные приборы врут, либо признавать себя агентами ФСБ, либо признавать себя «полезными идиотами» в игре так называемой «россии» старающейся натянуть на себя историю и культуру Руси-Украины. Так что, давайте «завзяті мово борці» прекратим позориться и входить в историю мира как агенты ФСБ или как фантастически безграмотные лица и установим в 10 статье конституции Украины украинский, русский и английский языки как государственные. Другого выхода у вас нет!
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19.03.2021 16:22 Відповісти
Пам'ятаєш що люся арестович відповідав ?
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19.03.2021 16:44 Відповісти
пане Леоніде, а про мене, у вас з логікою великі проблеми!
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19.03.2021 16:57 Відповісти
Там не з логікою , там з наповнювачем макітри проблеми !
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19.03.2021 17:04 Відповісти
ПШНХЙ, Льйоня.
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19.03.2021 17:35 Відповісти
By the way Lenny why don't you show us your skills in English?
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19.03.2021 17:37 Відповісти
искусственная фамилия Лаценко - кацап наверно
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20.03.2021 22:56 Відповісти
А ще Наусєда порадив Україні не купувати електроенергію у бацьки , але якось то нашими ЗМІ не помічено
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19.03.2021 16:42 Відповісти
Отомстить Науседе - заставить Зеленского выступить в Сейме Литвы на литовском языке. Поймут - не поймут, то такое дело, может хоть поржут.
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19.03.2021 17:41 Відповісти
Науседа начал выступление на украинском языке: "Шановний голово Верховної Ради, шановні депутати Верховної Ради, дорогі брати і сестри, українці". Источник: https://censor.net/ru/n3254357

Вчись п*дріла Арестович у нормальних людей як розмовляти в Україні
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19.03.2021 18:05 Відповісти
так а главзебил шож не принимал коллегу из прибалтики?
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19.03.2021 19:28 Відповісти
А хіба колега до нього приїхав?
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20.03.2021 11:50 Відповісти
Респект Литве и литовцам !
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19.03.2021 23:24 Відповісти
МЫ С ЛИТВОЙ ТАТАРОМОНГОЛ ГНАЛИ И РОССИЯН ПОГОНИМ !!!
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20.03.2021 21:37 Відповісти
Зеленський , Аваков чув виступ цього шановного чоловіка ! Чи - какая разница.
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22.03.2021 10:20 Відповісти
Жопоблоковцы за 30 лет не могут выучить украинский.. И такие же дауны их выбирают
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26.03.2021 16:59 Відповісти
 
 