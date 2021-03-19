Президент Литви Науседа просить владу України не купувати електроенергію у Білорусі: Це загроза і для Литви, і для України

Президент Литви Гітанас Науседа звернувся до влади України з проханням не купувати електроенергію у Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Науседа заявив під час виступу у Верховній Раді.

"Дозвольте мені додати кілька слів про спільні занепокоєння, які нам накинула небезпечна білоруська атомна станція. Будівельник АЕС - Росія, не тільки піддала ризику здоров'я жителів регіону, а й намагається використовувати проєкт електростанції для розширення свого впливу", - зазначив президент Литви.

За словами Науседи, наростаюча крихкість Білорусі є загрозою для інтересів не тільки Литви, але й України.

"Тому сьогодні хочу привселюдно попросити владу України та її народ підтримати позицію країн Балтії щодо Білоруської АЕС та не купувати електроенергію, вироблену в Островці", - зазначив президент Литви.

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