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Зеленський подякував Німеччині за підтримку: Україна високо цінує співпрацю в "нормандському форматі" для досягнення миру на Донбасі

Зеленський подякував Німеччині за підтримку: Україна високо цінує співпрацю в

Україна прагне синхронізувати та інтегрувати свою економіку до господарської системи Європейського Союзу, і на цьому шляху особливе значення має співпраця з Німеччиною.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави зауважив взаємне бажання сторін розвивати та поглиблювати партнерство попри складні обставини, зумовлені пандемією COVID-19.

Від імені України Володимир Зеленський подякував Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і німецькому уряду за підтримку України в умовах агресії, що триває з боку Росії.

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"Ми високо цінуємо співпрацю з Федеративною Республікою Німеччина в Нормандському форматі – задля досягнення миру на Донбасі. Значення наданої нам допомоги, проектів з підтримки реформ, розвитку малого та середнього бізнесу, модернізації енергетичного сектору нашої держави важко переоцінити", – наголосив він.

Президент запевнив представників бізнес-спільноти Німеччини, що стратегічний курс України на європейську інтеграцію залишається незмінним.

"Ми прагнемо синхронізувати та інтегрувати нашу економіку до господарської системи Європейського Союзу. На цьому шляху особливе значення має співпраця України з Німеччиною – двигуном європейської інтеграції", – переконаний він.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна особливо зацікавлена у співпраці з Німеччиною у сферах діджиталізації та IT, енергетики та енергоефективності, інфраструктури та логістики, в аграрній та авіакосмічній галузях.

"Залучення іноземних інвестицій – наш пріоритет. З метою створення сприятливого інвестиційного середовища в Україні здійснюються глибокі структурні реформи. Торік нами ухвалено закон про державну підтримку інвестицій, який передбачає супровід інвесторів, що створюють нові робочі місця та реалізують інвестиційні проекти з обсягом вкладень від 20 мільйонів євро", – сказав Глава держави й закликав учасників форуму звернути увагу на цей механізм і скористатися можливостями, які дає Україна.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму вступному слові під час відкриття Четвертого українсько-німецького бізнес-форуму звернув увагу на те, що за підсумками 2020 року попри пандемію Німеччина посіла перше місце серед торговельних партнерів України у Європі, увійшла до п'ятірки найбільших іноземних інвесторів.

"Розцінюю це як визнання німецькими інвесторами стабільного розвитку української економіки, підтвердження готовності працювати в Україні та співпрацювати з нашим урядом", – зазначив він.

Прем'єр-міністр нагадав, що у серпні 2020 року за підтримки Німеччини в Україні започатковано Енергетичне партнерство, що відкриває нові можливості взаємовигідної співпраці у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики, виробництва водню.

"Наш курс на "зелене" майбутнє й залучення інвестицій у цей сектор непохитний. Ми також не звертаємо з курсу на лібералізацію ринків електричної енергії та газу, запровадження стимулюючого тарифоутворення для модернізації цих секторів, що відкриває нові інвестиційні можливості", – наголосив він.

Денис Шмигаль також бачить значний потенціал для поглиблення взаємодії з Німеччиною у авіа- та космічній сфері, промисловості та логістиці, агросекторі, ІТ-партнерстві.

Автор: 

Німеччина (7345) євроінтеграція (501) Зеленський Володимир (23775) Меркель Ангела (1139) Форум (132) нормандська четвірка (1526) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+2
Зеленский поблагодарил Германию/ Оккупированный Крым посетили евродепутаты из Германии .07.07.20/"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза./ В 2019 г. Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи./ Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 04.02.18
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19.03.2021 12:06
+2
Особая благодарочка немчуре за будущее введение в эксплуатацию "Северного Потока-2", который наконец-то избавит Украину от целого сегмента экономического сотрудничества со страной-агрессором (ещё, правда, и от 3 бакинских лярдов, но ведь у нас этих лярдов и так девать некуда).
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19.03.2021 12:40
+1
А когда Генеральная Лярва откроет дело на Лероса за клевету на Нелоха ? Или кокаинщики схематозники в высших высочайших эшелонах власти , это не так оскорбительно, как слова Федины с Марусей.
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19.03.2021 12:06
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А когда Генеральная Лярва откроет дело на Лероса за клевету на Нелоха ? Или кокаинщики схематозники в высших высочайших эшелонах власти , это не так оскорбительно, как слова Федины с Марусей.
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19.03.2021 12:06 Відповісти
А когда Зеленский насмелится хотя бы на такой ответ как от Кравчука:
"Я думаю, это будет обострение отношений. Правильно говорит Байден или неправильно? Если сегодня на Донбассе погибло 13 тыс. украинцев, и их убивают потому, что Украина хочет иметь свое право на внутреннюю и внешнюю политику, и эту войну развязала Россия, и не без участия Путина - я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев"
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19.03.2021 12:11 Відповісти
А когда Зеленский признает, что его ОПУ , Ермака консульирует близкий к Медведчуку СЕРГЕЙ БЫКОВ - типа политконсультант
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19.03.2021 12:35 Відповісти
СЕРГІЙ БИКОВ: НОВИЙ КУРС ТИМОШЕНКО. ЯК ПОБУДУВАТИ ІТАЛІЮ В УКРАЇНІ

Близкого к Офису президента политолога Сергея Быкова судят за избиение его бывшей жены

ВИШЕНЬКА НА ТОРТІ СЬОГОДНІ

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19.03.2021 12:42 Відповісти
Зеленский поблагодарил Германию/ Оккупированный Крым посетили евродепутаты из Германии .07.07.20/"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза./ В 2019 г. Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи./ Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 04.02.18
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19.03.2021 12:06 Відповісти
А как раньше жаловался Трампу на Германию уже и забыл...
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19.03.2021 12:08 Відповісти
охметовская гнида благодарна ?
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19.03.2021 12:28 Відповісти
Ти розмитнив свою євробляху, інтегратор хренов?Зеленський подякував Німеччині за підтримку: Україна високо цінує співпрацю в "нормандському форматі" для досягнення миру на Донбасі - Цензор.НЕТ 4753
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19.03.2021 12:29 Відповісти
Особая благодарочка немчуре за будущее введение в эксплуатацию "Северного Потока-2", который наконец-то избавит Украину от целого сегмента экономического сотрудничества со страной-агрессором (ещё, правда, и от 3 бакинских лярдов, но ведь у нас этих лярдов и так девать некуда).
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19.03.2021 12:40 Відповісти
Це єдине, що він може, що його рятує і що у нього ще залишилося: цілими днями і ночами дякувати "за підтримку", за "вирази обурення" та "глибокого обурення" , вимоги "не порушувати нашого суверенітету" і терит. Цілості. І, благо, що в Україні є нескінченні свята, ювілеї, пам"ятні дати... привід вчергове порисуватися та записати відосики.
А так - ніхто би ні про Зеленського і не згадав... і про те, що в України є Президент.
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19.03.2021 16:41 Відповісти
 
 