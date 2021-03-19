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Новини Земельна реформа
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Меркель - Шмигалю: Це складно, але необхідно продовжити боротьбу з корупцією, судову і земельну реформи

Меркель - Шмигалю: Це складно, але необхідно продовжити боротьбу з корупцією, судову і земельну реформи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля продовжувати роботу з боротьби з корупцією в країні, судову і земельну реформи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила, відкриваючи четвертий німецько-український бізнес-форум.

"Ми бачимо прогрес реформ, чи стосується це тендерних закупівель, чи стосується це цифровізації, діджиталізації. Але хочу сказати, і ви знаєте це самі, що деякі кроки ще треба зробити, і я розумію, що це дуже складно. Наприклад, я маю на увазі боротьбу з корупцією, суди, також ринок землі", - зазначила канцлер.

Меркель закликала Шмигаля продовжувати цей курс реформ і зазначила, що Німеччина вітає ухвалені в Україні закони, які стосуються інвестицій та які дають інвесторам більше гарантій захисту їхніх інвестиції. За її словами, цей курс дуже важливий, це стосується також співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Впровадження цих реформ, асоціація з ЄС - від цього залежить також і макрофінансова допомога ЄС. Я усвідомлюю, що шлях, яким йде ваш уряд, є складним, непростим, але водночас він зближує Україну з ЄС, і також крок за кроком веде до взаємного відкриття ринків, тому ці реформи - це інвестиції в майбутнє в економічному, політичному, а також громадському плані", - підкреслила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери Євросоюзу погодилися із запровадженням електронних сертифікатів для тих, хто пройшов вакцинацію, - Меркель

Автор: 

Німеччина (7345) Меркель Ангела (1139) судова реформа (1459)


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Топ коментарі
+6
Ахметов - Шмыгалю: Не слушай ты эту сумасшедшую, все у нас хорошо..
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19.03.2021 12:06
+6
Ну, как он может сам с собой бороться?
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19.03.2021 12:08
+6
Меркель призвала менеджера олигарха Ахметова, который за год нарастил свое состоярние в три раза, бороться с коррупцией
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19.03.2021 12:12
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19.03.2021 12:03 Відповісти
шмыгаль что? повеситься должен из-за борьбы с коррупцией?
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19.03.2021 12:34 Відповісти
Ахметов - Шмыгалю: Не слушай ты эту сумасшедшую, все у нас хорошо..
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19.03.2021 12:06 Відповісти
Ну, как он может сам с собой бороться?
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19.03.2021 12:08 Відповісти
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19.03.2021 12:12 Відповісти
Это сложно но сп2 нужно закопать фрау Меркель
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19.03.2021 12:08 Відповісти
Без коррупции всем нам будет плохо! Меркель ничего не понимает.
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19.03.2021 12:09 Відповісти
фрау еще не предлагали должность в Газпроме?
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19.03.2021 12:09 Відповісти
Меркель призвала менеджера олигарха Ахметова, который за год нарастил свое состоярние в три раза, бороться с коррупцией
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19.03.2021 12:12 Відповісти
найільш важка перемога -це перемога нам самим собою. Так, фрау Меркель?
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19.03.2021 12:13 Відповісти
Меркель-Риббентропша - ты бы в своём хлеву разобралась, а не суёшь своё рыло с советами... Гниды нацистские - Сев.Поток - вершина коррупции - а оно, пля, советует...

Вспомнилось:
Вовочка смотрит в замочную скважину, там родители
занимаются любовью.
- И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!!!
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19.03.2021 12:22 Відповісти
Я понимаю, уважаемая фрау, что отказ от Потока-2 - это сложно, но вы прилагайте, блин, усилия!
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19.03.2021 12:23 Відповісти
Що вона має на увазі коли говорить про земельну реформу ? Що у нас будуть продавати по 10 000 га? Коли тількі по 20 га купляють в Західній Німеччині и по 500 га володіють колективні предприємства в східній частині.
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19.03.2021 12:30 Відповісти
Менеджер Ахметова возглавляет коррупцию и чтобы Ахметов больше грабил страну. Какая нафиг борьба с коррупцией??? весь Украинский народ смеется c этого и одновременно плачет, потому что это это вызывает такие диссонансные чувства. Эти жулики во власти Украины не кончатся, пока олигархи не кончатся. А в Украине олигархи купили все органы и власти и их не посадят. Разве что иностранные спецслужбы их экстрадируют и посадят. Пока будут олигархи, никакой борьбы с коррупцией нет и не будет!!! Олигархов нужно уничтожить!!!
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19.03.2021 12:42 Відповісти
Складно буде Шмигалю себе пересилити і інших прикоритників змусити.
Ой... не вийде в них. Бо нема кому контролювати. Нічого не бояться.
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19.03.2021 12:42 Відповісти
І чого це фрау меркель так переймається нашою земельною реформою? Мало вони чорноземів вивезли під час Другої світової?
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19.03.2021 14:06 Відповісти
 
 