Меркель - Шмигалю: Це складно, але необхідно продовжити боротьбу з корупцією, судову і земельну реформи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля продовжувати роботу з боротьби з корупцією в країні, судову і земельну реформи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила, відкриваючи четвертий німецько-український бізнес-форум.

"Ми бачимо прогрес реформ, чи стосується це тендерних закупівель, чи стосується це цифровізації, діджиталізації. Але хочу сказати, і ви знаєте це самі, що деякі кроки ще треба зробити, і я розумію, що це дуже складно. Наприклад, я маю на увазі боротьбу з корупцією, суди, також ринок землі", - зазначила канцлер.

Меркель закликала Шмигаля продовжувати цей курс реформ і зазначила, що Німеччина вітає ухвалені в Україні закони, які стосуються інвестицій та які дають інвесторам більше гарантій захисту їхніх інвестиції. За її словами, цей курс дуже важливий, це стосується також співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Впровадження цих реформ, асоціація з ЄС - від цього залежить також і макрофінансова допомога ЄС. Я усвідомлюю, що шлях, яким йде ваш уряд, є складним, непростим, але водночас він зближує Україну з ЄС, і також крок за кроком веде до взаємного відкриття ринків, тому ці реформи - це інвестиції в майбутнє в економічному, політичному, а також громадському плані", - підкреслила Меркель.

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