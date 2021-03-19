Скасування переходу на літній час і відповідальність за вакцини: на позачергових засіданнях сьогодні Рада розгляне п'ять питань

Верховна Рада сьогодні на двох позачергових засіданнях планує розглянути п'ять законопроєктів.

Про це розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа.

За її словами, на засіданнях Рада змінить графік роботи парламенту (№5272) і розгляне питання звільнення від відповідальності виробників вакцин (№5247).

Крім того, буде розглянутий у другому читанні законопроєкт №4201 про скасування переходу на літній час і антиколекторський закон (№4241). Також у першому читанні розглянуть проєкти про реструктуризацію валютних кредитів (4475, 4398, 4399).

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