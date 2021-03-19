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Скасування переходу на літній час і відповідальність за вакцини: на позачергових засіданнях сьогодні Рада розгляне п'ять питань

Скасування переходу на літній час і відповідальність за вакцини: на позачергових засіданнях сьогодні Рада розгляне п'ять питань

Верховна Рада сьогодні на двох позачергових засіданнях планує розглянути п'ять законопроєктів.

Про це розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа.

За її словами, на засіданнях Рада змінить графік роботи парламенту (№5272) і розгляне питання звільнення від відповідальності виробників вакцин (№5247).

Крім того, буде розглянутий у другому читанні законопроєкт №4201 про скасування переходу на літній час і антиколекторський закон (№4241). Також у першому читанні розглянуть проєкти про реструктуризацію валютних кредитів (4475, 4398, 4399).

Також читайте: Рада проведе сьогодні два позачергові засідання, - Стефанчук

Автор: 

вакцина (4419) ВР (14967) час (90) Підласа Роксолана (60)


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Топ коментарі
+6
с отменой перехода на летнее время, в 4 утра будет начало рабочего дня!!!
с чем вас всех и поздравляю!!!))))))))))
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19.03.2021 12:17
+4
Зато теплеть будет не в 5 утра как раньше а в 4. А Солнце взойдет в 3.
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19.03.2021 12:26
+3
Вони дуже пошкодують про скасування літнього часу. Незрозуміло, нафіга їм створювати собі і людям проблему на рівному місці?
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19.03.2021 12:22
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"ответственность за вакцины" - моносброд будет сам себя сажать?
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19.03.2021 12:12 Відповісти
с отменой перехода на летнее время, в 4 утра будет начало рабочего дня!!!
с чем вас всех и поздравляю!!!))))))))))
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19.03.2021 12:17 Відповісти
Вони дуже пошкодують про скасування літнього часу. Незрозуміло, нафіга їм створювати собі і людям проблему на рівному місці?
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19.03.2021 12:22 Відповісти
бо дебіли...
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19.03.2021 12:40 Відповісти
Бо Сонце буде в зеніті о 12?
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19.03.2021 14:01 Відповісти
Лично я отказ от летнего времени приветствую!
Летом чем раньше будет темнеть - тем лучше, прохладнее!
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19.03.2021 12:24 Відповісти
Зато теплеть будет не в 5 утра как раньше а в 4. А Солнце взойдет в 3.
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19.03.2021 12:26 Відповісти
А мне похрен, я на ночь шторы задёргиваю!
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19.03.2021 12:45 Відповісти
Лично я отказываюсь часы переводить😜
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19.03.2021 12:48 Відповісти
Ничего менять не будут. Переходим на летнее время.
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19.03.2021 12:31 Відповісти
Хорошо бы перейти на летнее и там остаться
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19.03.2021 12:37 Відповісти
Хорошо бы перейти на летнее и там остаться
===
На летнем времени зимой поутру не очень комфортно, откровенно говоря.
Нужны ОБА времени.
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19.03.2021 12:42 Відповісти
шутите?
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19.03.2021 12:43 Відповісти
шутите?
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19.03.2021 12:44 Відповісти
Ничего менять не буду- буду часы переводить😜
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19.03.2021 12:49 Відповісти
А кто летом раньше 23-00 спать ложиться? А в 3-00 будет светло, когда спать?
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19.03.2021 12:47 Відповісти
А якщо встане о 4-й то вже відпочив?
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19.03.2021 14:02 Відповісти
З 3 по 17 березня на сайті президентських петицій розміщено 11 петицій за фіксацію літнього часу, як це збираються зробити у країнах ЄС. За фіксацію зимового часу - жодної.
№22/113950-еп
№22/113952-еп
№22/113988-еп
№22/113994-еп
№22/113998-еп
№22/114014-еп
№22/114072-еп
№22/114086-еп
№22/114214-еп
№22/114434-еп
№22/114504-еп
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19.03.2021 12:50 Відповісти
Відкрию дві тайни- ти дебіл і немає зимового часу.
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19.03.2021 14:03 Відповісти
Два припущення: ти Стефанчук або Підласа!
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19.03.2021 19:31 Відповісти
Але висновок один. Ти кацапи, який хоче щоб в нас був спільний час. І все йде в роботу- і схід о третій і зимовий час, але подивись у дзеркало, ти таким і залишиться.
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19.03.2021 22:38 Відповісти
Европа планирует отмену перевода часов, но после перехода на летнее время. Польза этого решения очевидна.
Зебильная власть только на вредительство способна
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19.03.2021 12:54 Відповісти
Пипец, летом свело будет в 3,30 а темно в 20,00 ну не идиоты....
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19.03.2021 12:58 Відповісти
А якщо о 4-30 то тебе попустить?
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19.03.2021 14:05 Відповісти
Электорат гидранта из далека видно...
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19.03.2021 14:55 Відповісти
Свидетель зе:
1. На вопрос не ответил (не понял).
2. Перешёл на личности и оскорбления.

Клиника.
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19.03.2021 16:13 Відповісти
Та да, при чем конкретная...
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20.03.2021 11:48 Відповісти
А в нас буде сонце у вікна світити о третій ночі. Світло буде о другій.
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19.03.2021 19:33 Відповісти
Если оставться в одном времени то в летнем.
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19.03.2021 12:59 Відповісти
.....в 1981 в СССР перешли на "летнее" время..." Время сдвинули на час,чудеса на глобусе..Раньше хер вставал в постеле,а теперь..в автобусе"...Это уже "рудимент",никому не приноящий пользы...Удивляюсь дебилам,что не отменили эту "туфту"...
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19.03.2021 16:45 Відповісти
 
 