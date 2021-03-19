Скасування переходу на літній час і відповідальність за вакцини: на позачергових засіданнях сьогодні Рада розгляне п'ять питань
Верховна Рада сьогодні на двох позачергових засіданнях планує розглянути п'ять законопроєктів.
Про це розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа.
За її словами, на засіданнях Рада змінить графік роботи парламенту (№5272) і розгляне питання звільнення від відповідальності виробників вакцин (№5247).
Крім того, буде розглянутий у другому читанні законопроєкт №4201 про скасування переходу на літній час і антиколекторський закон (№4241). Також у першому читанні розглянуть проєкти про реструктуризацію валютних кредитів (4475, 4398, 4399).
Топ коментарі
+6 Рома Маестро
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+4 Dmitry Begemotovich
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+3 Михайло Козочкін
показати весь коментар19.03.2021 12:22
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с чем вас всех и поздравляю!!!))))))))))
Летом чем раньше будет темнеть - тем лучше, прохладнее!
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На летнем времени зимой поутру не очень комфортно, откровенно говоря.
Нужны ОБА времени.
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Зебильная власть только на вредительство способна
1. На вопрос не ответил (не понял).
2. Перешёл на личности и оскорбления.
Клиника.