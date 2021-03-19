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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 24 людини, одужали - 258, виявили 1210 випадків, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 24 людини, одужали - 258, виявили 1210 випадків, - Кличко

За минулу добу, 18 березня, в Києві лабораторно підтверджено 1210 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Кличка, станом на сьогодні за весь час пандемії в столиці зареєстровано 151 133 випадки коронавірусу.

За вчора зафіксовано 24 летальні випадки, 129 киян були госпіталізовані з коронавірусом, а 258 - одужали за минулу добу.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (302), Дніпровському (201) і Деснянському (184) районах Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19445) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Интересно кто заставлял Киевскую власть устраивать гуляния на Масленицу!??
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19.03.2021 12:34 Відповісти
 
 