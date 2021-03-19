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За добу від COVID-19 у Києві померли 24 людини, одужали - 258, виявили 1210 випадків, - Кличко
За минулу добу, 18 березня, в Києві лабораторно підтверджено 1210 нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Кличка, станом на сьогодні за весь час пандемії в столиці зареєстровано 151 133 випадки коронавірусу.
За вчора зафіксовано 24 летальні випадки, 129 киян були госпіталізовані з коронавірусом, а 258 - одужали за минулу добу.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (302), Дніпровському (201) і Деснянському (184) районах Києва.
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vadym sestritsyn
показати весь коментар19.03.2021 12:34 Відповісти Мені подобається 1
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