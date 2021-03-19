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Залишаємося на зимовому часі, а області можуть змінювати початок робочого дня, - "слуга народу" Підласа

Залишаємося на зимовому часі, а області можуть змінювати початок робочого дня, -

Верховна Рада сьогодні планує скасувати перехід на літній час. Таким чином, цього року в кінці березня в Україні не будуть переводити годинники.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа.

"Ми залишаємось на зимовому часі. Ми домовились зі всіма фракціями, що зможемо проголосувати цей законопроєкт... Важливо говорити, що цим законопроєктом ми даємо можливість різним областям встановлювати час початку робочого дня окремо для того, щоб збільшувати кількість світлових годин… Якщо хтось вважає, що в них не вистачає світлових годин, то вони можуть починати роботу бюджетних організацій раніше, наприклад о 8 годині", - розповіла нардепка.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 березня підтримала законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201), що передбачає скасування переходу на літній і зимовий час в Україні. У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі прийняття в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Також читайте: Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль

Автор: 

ВР (14967) час (90) годинник (73) Слуга народу (2812) Підласа Роксолана (60)


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Топ коментарі
+31
Экономика летит в епеням, на фронте возобновились боевые действия, короновирус набирает обороты по стране, вакцинация полностью провален, в бюджете нет денег на элементарное и в этой ситуации нужно обязательно заниматься переводом часов. Я правильно понимаю?
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19.03.2021 12:41
+21
Правильно понимаете, НО, всё дело в том, что эти проворовавшиеся моральные уроды из СН ни чего другого полезного сделать не могут. Априори.
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19.03.2021 12:43
+16
Підласа, а не можна було залишити літній час, як це робитимуть країни ЄС, і не займатися болючою ломкою графіків роботи? Нафіга створювати людям проблеми на рівному місці?
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19.03.2021 12:54
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по хорошему вообще по.. уй!
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19.03.2021 13:16 Відповісти
Идиоты или вредители!?
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19.03.2021 13:28 Відповісти
Через неделю перевод часов, а они надумали все на области сбросить. Вопрос на местах вообще не прорабатывали!
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19.03.2021 13:32 Відповісти
Они все на области сбрасывают, чтобы потом съехать - "Это не мы!"
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19.03.2021 13:40 Відповісти
Отмена перевода - исключительно повторение за Евросоюзом. Никаких других причин нет - никто не заботится о здоровье людей или прибыли Ахметова - это возможные сопутствующие процессы, которые могут иметь плюсы или минусы, но не в них дело, а в повторении за ЕС. предыдущая попытка отменить перевод часов провалилась, потому что тогда отменили россияне, а не Евросоюз. Не удивлюсь, если найдутся политики, которые тогда рьяно были против перевода, а сейчас рьяно - за.

И в этом месяце переводить все равно придется, ведь оставили лазейку, что решение вступит в силу через 3 месяца, чтобы проследить, точно ли ЕС отменяет перевод.
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19.03.2021 13:40 Відповісти
Ти ще щось про зовнішнє управління розкажи.
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19.03.2021 16:24 Відповісти
Хотелось бы, чтоб вечером было подольше светло. Лучше бы перешли на летнее да на нем и остались.
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19.03.2021 13:40 Відповісти
Ну да, чтоб зимой в темноте и на работу и назад.
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19.03.2021 13:46 Відповісти
Как раз на "зимнем" времени так и есть.
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19.03.2021 13:50 Відповісти
Как есть? Вы на работу в семь выходите?
Я в восемь-пол девятого и уже нормально.
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19.03.2021 13:59 Відповісти
Если работа с 8-ми, то когда ж выходить? Еще и раньше 7-ми бывает, пробки там всякие...
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19.03.2021 14:38 Відповісти
Ну у кого с восьми то оно конечно да.
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19.03.2021 14:50 Відповісти
Зимой день и так короткий, зато темнеть будет в 17, а не в 16
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19.03.2021 13:50 Відповісти
а сереть будет в 15:30
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19.03.2021 13:52 Відповісти
Вечер будет длиться одинаковое количество времени вне зависимости от показаний твоих приборов, которые ты можешь крутить, как хочешь.
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19.03.2021 13:57 Відповісти
Сходіть на роботу на годину раніше, на грдину прийдете раеіше до дому. В Києві вже на 10 ранку на роботу ходять.
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19.03.2021 14:31 Відповісти
Ага, "сходіть".
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19.03.2021 14:50 Відповісти
Вот он, уровень нардепов, лезет из всех щелей. Как, мля, ты там что то решаешь, если тупо не знаешь, что множество бюджетных организаций и так работет с 8.00?
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19.03.2021 13:43 Відповісти
предлагаю всем самовольно перейти на североамериканское тихоокеанское время, назло москалям. У меня сейчас 7:51 утра.
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19.03.2021 13:51 Відповісти
Правильно буде літній час залишити!
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19.03.2021 13:56 Відповісти
Блин, надо было за Петю голосовать. При нем такой фигни не было!
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19.03.2021 14:12 Відповісти
спасибо
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19.03.2021 19:04 Відповісти
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