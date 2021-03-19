Залишаємося на зимовому часі, а області можуть змінювати початок робочого дня, - "слуга народу" Підласа

Верховна Рада сьогодні планує скасувати перехід на літній час. Таким чином, цього року в кінці березня в Україні не будуть переводити годинники.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа.

"Ми залишаємось на зимовому часі. Ми домовились зі всіма фракціями, що зможемо проголосувати цей законопроєкт... Важливо говорити, що цим законопроєктом ми даємо можливість різним областям встановлювати час початку робочого дня окремо для того, щоб збільшувати кількість світлових годин… Якщо хтось вважає, що в них не вистачає світлових годин, то вони можуть починати роботу бюджетних організацій раніше, наприклад о 8 годині", - розповіла нардепка.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 березня підтримала законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201), що передбачає скасування переходу на літній і зимовий час в Україні. У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі прийняття в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".

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