Державну підсумкову атестацію скасували, щоб поставити в рівні умови тих, хто навчався дистанційно в "червоних" зонах, - Шкарлет

Альтернативою державної підсумкової атестації є поточні результати контролю якості освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час години запитань до уряду заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"ДПА для 4 та 9 класів дійсно скасовано, щоб поставити в рівні умови тих дітей, які навчалися дистанційно в червоних зонах, які на сьогодні не мали можливість навчатися в повноформатному режимі... Альтернативою ДПА на сьогодні є поточні результати контролю", - сказав Шкарлет.

За словами Шкарлета, дані деяких опитувань про те, що 72% учасників освітнього процесу вважають, що дистанційне навчання призвело до зниження якості освіти, не відповідають дійсності.

Міністр додав, що Державна служба якості освіти щоквартально здійснює моніторинг якості дистанційного навчання, також було запущено Всеукраїнську школу онлайн для посилення дистанційної форми навчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів 4 і 9 класів звільнили від державної підсумкової атестації через поширення COVID-19.

Також читайте: Майже 319 тис. учнів зареєструвалися для участі в ЗНО, - Міносвіти