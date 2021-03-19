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Новини Коронавірус і карантин
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Державну підсумкову атестацію скасували, щоб поставити в рівні умови тих, хто навчався дистанційно в "червоних" зонах, - Шкарлет

Державну підсумкову атестацію скасували, щоб поставити в рівні умови тих, хто навчався дистанційно в

Альтернативою державної підсумкової атестації є поточні результати контролю якості освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час години запитань до уряду заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"ДПА для 4 та 9 класів дійсно скасовано, щоб поставити в рівні умови тих дітей, які навчалися дистанційно в червоних зонах, які на сьогодні не мали можливість навчатися в повноформатному режимі... Альтернативою ДПА на сьогодні є поточні результати контролю", - сказав Шкарлет.

За словами Шкарлета, дані деяких опитувань про те, що 72% учасників освітнього процесу вважають, що дистанційне навчання призвело до зниження якості освіти, не відповідають дійсності.

Міністр додав, що Державна служба якості освіти щоквартально здійснює моніторинг якості дистанційного навчання, також було запущено Всеукраїнську школу онлайн для посилення дистанційної форми навчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів 4 і 9 класів звільнили від державної підсумкової атестації через поширення COVID-19.

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Автор: 

карантин (18172) освіта (1298) школа (2206) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Зачем противоречить себе в одном коротком заявлении? Если министр опровергает ухудшение качества образования на дистанционке, то к чему говорить о неравных условиях между теми, кто получал образование в школе, и теми, кто на дистанционке?
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19.03.2021 13:44 Відповісти
та гонит он, для ДПА нужно детей садить за парту, а єто как раз тот контакт, которьій распространяет вирус. ДПА-4класс вообще детям никакой пользьі не дает потому что проверяет учителя и качествое его работьі а не ученика.
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19.03.2021 14:30 Відповісти
 
 