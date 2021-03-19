У Європі поки недостатньо доз вакцини, щоб зупинити третю хвилю коронавірусу, - міністр охорони здоров'я Німеччини Шпан

Сьогодні в Європейському Союзі недостатньо вакцин для зупинки третьої хвилі COVID-19. Для повної вакцинації основних груп ризику потрібно ще кілька тижнів.

Як передає DW, про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зростання кількості випадків захворювання в Німеччині свідчить про те, що в країні не можна прогнозувати послаблення карантинних заходів найближчими тижнями.

"Навпаки, нам, можливо, навіть доведеться зробити кроки назад", - підкреслив Шпан.

Він також зазначив, що третю хвилю неможливо зупинити однією лише вакцинацією, тим більше, що на сьогодні поставки вакцин відбуваються незадовільними темпами.

"У Європі поки недостатньо доз вакцини, щоб зупинити третю хвилю вакцинацією. Навіть якщо поставки за замовленнями з ЄС будуть надійними, до повної вакцинації груп ризику все одно буде потрібно кілька тижнів", - додав міністр.

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