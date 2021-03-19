У Білорусі обмежили доступ до сайту "Голос", на якому триває запропоноване Тіхановською голосування про переговори з владою

Білоруський провайдер МТС, з усього видно, обмежив доступ до сайту правозахисної ініціативи "Голос", на якому проходить голосування про переговори з владою Білорусі за міжнародною участю.

У п'ятницю, 19 березня, клієнти цього оператора повідомили, що не можуть зайти на сайт, у користувачів інших провайдерів сторінка поки відкривається, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Через МТС сторінка "Голосу" або не відкривається зовсім, або з'являється повідомлення, що доступ "обмежений на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь, прийнятого відповідно до Закону Республіки Білорусь "Про засоби масової інформації". Як зазначає інтернет-портал Tut.by, сайт "Голосу" був внесений до реєстру ресурсів обмеженого доступу за рішенням цього міністерства від 19 березня, доступний інтернет-провайдерам. Постачальники інтернет-послуг зобов'язані обмежити доступ до сайтів, ідентифікатори яких включені в цей список, вказує далі видання.

Ініціатива "Голос" у свою чергу заявила, що блокування ніяк не вплине на безпеку і роботу сайту.

"Блокування - очікуваний і передбачуваний крок з боку влади, яка розуміє, на що здатні білоруси за допомогою "Голосу". За нашими підрахунками, з серпня 2020 року ця шоста публічна спроба спецслужб "зламати" платформу", - йдеться в заяві, опублікованій у Telegram-каналі "Голосу".

Як вказується далі, основна частина голосування на підтримку переговорів з міжнародною участю "відбувається в безпечних і недоступних для блокувань месенджерах Telegram і Viber", а сайт є "додатковим, але не єдиним способом зареєструватися на платформі".

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"Люди приходять до нас реєструватися і голосувати в основному за рекомендаціями. А людську рекомендацію навряд чи зможуть заблокувати МТС, Life :) або Белтелеком", - наголошується в заяві.

Напередодні лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про загальнонаціональне голосування за "початок переговорів щодо виходу Білорусі з кризи за міжнародним посередництвом" і закликала громадян країни проголосувати за діалог з владою на сайті "Голос". Результатом можуть стати переговори "з тими представниками режиму, які готові думати про майбутнє і приймати зрілі рішення", зазначила вона у відеозверненні.

Тіхановська також заявила, що "сім місяців працювала з іноземними політиками і організаціями, розповідала про реальну ситуацію в Білорусі і заручилася підтримкою, збирала потужну, професійну команду."Всі вони на нашому боці. І прийшов час скористатися цією допомогою", - зазначила вона. За словами Світлани Тіхановської, результати голосування допоможуть "домогтися рішучих кроків" від Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) і ООН, які "готові організувати майданчик і виступити посередниками, а також змусити режим піти на переговори".

Голосування проходить анонімно через чатбот платформу "Голос", творці якої вказують, що їхнім даним довіряють, зокрема, Євросоюз, США і ОБСЄ. Перші результати опозиція має намір оприлюднити до Дня волі 25 березня.

Масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування спалахнули в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, коли ЦВК знову оголосив переможцем Олександра Лукашенка, який править країною з 1994 року. Демонстранти вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

У ході протестів постраждали, були арештовані і затримані тисячі осіб, в тому числі десятки журналістів. Дев'ять людей загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер. Опозиція сформувала Координаційна рада для передачі влади, однак в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. ЄС ввів санкції щодо Лукашенка і його оточення.