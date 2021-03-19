Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час, - Пєсков
Переговори президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена можуть відбутися в різних форматах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Є відеозв'язок, відеоконференція, зараз велика частина життя здійснюється за допомогою відеоконференцій. Є відкриті платформи, закриті платформи", - зазначив він.
За словами Пєскова, під закритою платформою він має на увазі закритий відеозв'язок.
"Його можна відкрити і зробити публічно. Власне, Путін і мав на увазі публічно поспілкуватися", - додав прессекретар Путіна.
Пєсков уточнив, що йдеться не про дебати, а про діалог: "Природно, між двома президентами не може бути дебатів, запропонували просто поспілкуватися".
Росія вважає, що провести його потрібно у відкритому форматі, тому що це буде цікаво і американцям, і росіянам.
Пєсков заявив, що для переговорів "ще залишається варіант з понеділком або залишається ще варіант в будь-який зручний час для президента США".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
будет очумитеььный квартал
Чувака послали нахер, а он исполняет про различные форматы.
такое публичное унижение
С кем же раньше поговорить - с кацапским ****** или с украинским клоуном-наркоманом???
А Байдену ця розмова потрібна?
Нагадує анекдот, як дівчина каже, що в неї з нареченим є розбіжності в тому, як вони бачать своє весілля. Вона хоче бути в рожевій сукні, а він взагалі одружуватися не хоче.
Позвони мне ради Бога..."