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Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час, - Пєсков

Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час, - Пєсков

Переговори президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена можуть відбутися в різних форматах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Є відеозв'язок, відеоконференція, зараз велика частина життя здійснюється за допомогою відеоконференцій. Є відкриті платформи, закриті платформи", - зазначив він.

За словами Пєскова, під закритою платформою він має на увазі закритий відеозв'язок.

"Його можна відкрити і зробити публічно. Власне, Путін і мав на увазі публічно поспілкуватися", - додав прессекретар Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін хоче зберегти відносини зі США попри все, - Пєсков

Пєсков уточнив, що йдеться не про дебати, а про діалог: "Природно, між двома президентами не може бути дебатів, запропонували просто поспілкуватися".

Росія вважає, що провести його потрібно у відкритому форматі, тому що це буде цікаво і американцям, і росіянам.

Пєсков заявив, що для переговорів "ще залишається варіант з понеділком або залишається ще варіант в будь-який зручний час для президента США".

Автор: 

Байден Джо (2886) Пєсков Дмитро (1613) путін володимир (23790) росія (65098) США (22737)


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Топ коментарі
+27
Как же забегал таракашка, что даже в любое время готов поговорить, лишь бы очко вазелином не мазали
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19.03.2021 12:55
+23
Разговор Путина и Байдена может состояться в любое удобное для президента США время, - Песков - Цензор.НЕТ 2313
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19.03.2021 12:56
+18
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут пройти в разных форматах

Чувака послали нахер, а он исполняет про различные форматы.
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19.03.2021 12:58
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Как же забегал таракашка, что даже в любое время готов поговорить, лишь бы очко вазелином не мазали
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19.03.2021 12:55 Відповісти
Странно, что потерпевший вiслюк сейчас не шутит про германскую актрису...
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19.03.2021 12:56 Відповісти
например на похоронах Путина...
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19.03.2021 13:13 Відповісти
Він 100 разів вже обхезався.
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19.03.2021 13:08 Відповісти
Та тут уже не сраку вазеліном, а зеленкою лоба
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19.03.2021 13:22 Відповісти
Есть связь, но нет желания.
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19.03.2021 12:55 Відповісти
Зв'язок у будь-якій позі.
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19.03.2021 12:57 Відповісти
песков жжёт похлеще зеленского
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19.03.2021 12:55 Відповісти
Лол, плешивая мразь, пусть вначале с Навальным проведет видео дебаты, затем с Ходорковским ну и наконец с Немцовым, а потом ад где ему самое место.
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19.03.2021 12:55 Відповісти
Ахахаха! На колени пусть станет и попросит! Поговори со мной, пожалуйста, мы с тобой одной крови! Но, нет! Моль есть моль и разговаривать никто не будет!
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19.03.2021 12:55 Відповісти
На коленях он достанет разве что до щиколоток, а надо выше
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19.03.2021 12:57 Відповісти
"МЫЖЕАДИННАРОТ!"
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19.03.2021 17:38 Відповісти
гости вошли в раж, и уже третий час кричали "Иди нах##!", а непонячтливій томада все не уходил..
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19.03.2021 12:56 Відповісти
Разговор Путина и Байдена может состояться в любое удобное для президента США время, - Песков - Цензор.НЕТ 2313
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19.03.2021 12:56 Відповісти
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19.03.2021 12:57 Відповісти
Америка с террористами не разговаривает, она их ликвидирует!!!
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19.03.2021 12:56 Відповісти
Фигасе как жопой завиляли....
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19.03.2021 12:57 Відповісти
Байдену следует наладить зеленского публично с ****** подиаложить,
будет очумитеььный квартал
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19.03.2021 12:57 Відповісти
кремлівське чмо забзділо
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19.03.2021 12:58 Відповісти
Если кацапы воют о переговорах, значит все плохо
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19.03.2021 12:58 Відповісти
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут пройти в разных форматах

Чувака послали нахер, а он исполняет про различные форматы.
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19.03.2021 12:58 Відповісти
писькин, а если он не хочет разговаривать? это ты для пересичных стараешься? типа путлер лицо не теряет или приходите в гости когда пожелаете?
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19.03.2021 12:59 Відповісти
В 3 часа ночи по Москве. Более удобного времени не придумать.
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19.03.2021 13:01 Відповісти
а, почему "мастер татами" не хочет с глазу на глаз?
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19.03.2021 13:02 Відповісти
https://fb.watch/4kfzDehj7w/
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19.03.2021 13:03 Відповісти
https://fb.watch/4kfzDehj7w/ все Байден ты доигрался!
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19.03.2021 13:04 Відповісти
ого как ее телевизор покусал...
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19.03.2021 14:52 Відповісти
***** аки пионер - всегда готов.
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19.03.2021 13:07 Відповісти
И чем он в этом плане отличается от ЗЕ, который тоже в игноре и тоже ждет и готов?
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19.03.2021 14:07 Відповісти
Ви знаєте, це улюбленний прийом шахраїв.Поговорить.
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19.03.2021 13:08 Відповісти
ногой шаркнули,осталось только раскланяться
такое публичное унижение
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19.03.2021 13:10 Відповісти
А що ***** Байдену скаже? "Пашто ти мєня так пєрєд халопамі...?"
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19.03.2021 13:13 Відповісти
да ...величие так и прёт , аж смывать не успевают
Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час, - Пєсков - Цензор.НЕТ 477
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19.03.2021 13:15 Відповісти
Кстати, Байден принимал активное участие в урегулировании конфликтов на Балканах, в 1993 году провел встречу с президентом Югославии Слободаном Милошевичем, на которой обвинил его в военных преступлениях и пообещал ему суд. Суд, таки, состоялся.
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19.03.2021 13:16 Відповісти
вот-вот, Путин знает об этом и трясется
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19.03.2021 17:40 Відповісти
Барыня лягли и ждуть...
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19.03.2021 13:20 Відповісти
"Прогнулся" Путин. И на колени ставить не надо. Сам стал.
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19.03.2021 13:23 Відповісти
И где только "вяличие" подевалось.
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19.03.2021 13:28 Відповісти
Да кацапчиков уже на йух послали, а ершик унитазный про форматы бормочет))))
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19.03.2021 13:39 Відповісти
Але ж прєзік русні - ху#ло , вбивця і терорист . Байден чітко про це сказав . З таким виродком навряд чи хтось тепер схоче говорити . Ну хіба що мовою санкцій .
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19.03.2021 13:44 Відповісти
да, с террористами не разговаривают, а "мочат в сортире"! ( слова Путина).
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19.03.2021 17:42 Відповісти
Походу,щоб разговор состоялся в Сирии нужно обострение.Ведь именно так,москали вытягивают визави на разговор.На разговор о том,що без москалей проблемы Сирии и терроризма не решить.А потому ждём весеннего обострения у Асада
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19.03.2021 13:59 Відповісти
Походу у Пескова и Мендель один темник на двоих.
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19.03.2021 14:05 Відповісти
Представляю, как в Госдепе ломают голову:
С кем же раньше поговорить - с кацапским ****** или с украинским клоуном-наркоманом???
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19.03.2021 14:12 Відповісти
Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5800
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19.03.2021 14:14 Відповісти
Позвони мне, позвони!.. (с)
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19.03.2021 14:18 Відповісти
"Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час"

А Байдену ця розмова потрібна?

Нагадує анекдот, як дівчина каже, що в неї з нареченим є розбіжності в тому, як вони бачать своє весілля. Вона хоче бути в рожевій сукні, а він взагалі одружуватися не хоче.
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19.03.2021 14:22 Відповісти
Уже все, его хозяин договорился, теперь он официально убийца.
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19.03.2021 14:32 Відповісти
ПИСЬКОВ! ЧТО НЕПОНЯТНО? С ВОРАМИ ,ОТРАВИТЕЛЯМИ И УБИЙЦАМИ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ!!!!!!!!!!!
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19.03.2021 14:36 Відповісти
может - здесь ключевое слово! тут ведь как, можэт састаяцца, а можэт и ни састаяцца
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19.03.2021 14:50 Відповісти
ага. в любое удобное.... лет через 100500
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19.03.2021 14:51 Відповісти
в следующую осень, годков через восемь.
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19.03.2021 17:37 Відповісти
"Позвони мне, позвони.
Позвони мне ради Бога..."
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19.03.2021 15:46 Відповісти
ЁРШИК НЕПОНИМАЕТ, ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ С ХЙЛОМ ГОВОРИТЬ НЕ ХОТЯТ !)
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19.03.2021 18:55 Відповісти
Байден ні з ******, ні з продажним клоуном розмовляти не хоче...
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21.03.2021 16:03 Відповісти
 
 