Розмова Путіна і Байдена може відбутися в будь-який зручний для президента США час, - Пєсков

Переговори президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена можуть відбутися в різних форматах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Є відеозв'язок, відеоконференція, зараз велика частина життя здійснюється за допомогою відеоконференцій. Є відкриті платформи, закриті платформи", - зазначив він.

За словами Пєскова, під закритою платформою він має на увазі закритий відеозв'язок.

"Його можна відкрити і зробити публічно. Власне, Путін і мав на увазі публічно поспілкуватися", - додав прессекретар Путіна.

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Пєсков уточнив, що йдеться не про дебати, а про діалог: "Природно, між двома президентами не може бути дебатів, запропонували просто поспілкуватися".

Росія вважає, що провести його потрібно у відкритому форматі, тому що це буде цікаво і американцям, і росіянам.

Пєсков заявив, що для переговорів "ще залишається варіант з понеділком або залишається ще варіант в будь-який зручний час для президента США".