Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря

Доктор політичних наук, професор Інна Костиря вважає, що потрібно дуже серйозно ставитися до слів президента США Джо Байдена, сказаним в інтерв'ю відомому журналісту щодо президента Росії.

Такими словами, на її думку, просто так не кидаються і вони не є звичайною обмовкою. Адже Президент США має дуже великий досвід політичної діяльності, в тому числі й на міжнародному рівні.

Звісно, каже Інна Костиря, це створює дуже непросту геополітичну ситуацію у світі (обмін гострими заявами між президентами США та Росії – ред.), й Україні, яка й так у доволі складному турбулентному становищі, може бути дуже непросто.

"Нам варто дуже уважно спостерігати, що відбуватиметься між двома великими державами, які є серйозними геополітичними гравцями на світовій арені. Ситуація є вкрай складною, і в будь-який момент може розвинутись не на користь України. Росія відкликала свого посла із США для консультацій, а сьогодні Білий дім дав зрозуміти, що Росія понесе відповідальність за свої дії, в тому числі за втручання у вибори в США в 2020 році", - зазначила Інна Костиря.

Україна переживає агресію з боку Росії на Донбасі. При цьому, зазначає вона, всі українські громадяни сподіваються на мир, хоча й розуміють, що політично досягнути цього зараз практично неможливо. Інна Костиря зазначила, що вона вкрай стривожена тією ситуацію, яка відбувається на окупованих територіях Донбасу, адже люди там все більше віддаляються від України. В той же час наша влада бездіє, подібно до того, як багато років українська влада не займалася Кримом до його окупації Росією.