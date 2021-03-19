Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря
Доктор політичних наук, професор Інна Костиря вважає, що потрібно дуже серйозно ставитися до слів президента США Джо Байдена, сказаним в інтерв'ю відомому журналісту щодо президента Росії.
Такими словами, на її думку, просто так не кидаються і вони не є звичайною обмовкою. Адже Президент США має дуже великий досвід політичної діяльності, в тому числі й на міжнародному рівні.
Звісно, каже Інна Костиря, це створює дуже непросту геополітичну ситуацію у світі (обмін гострими заявами між президентами США та Росії – ред.), й Україні, яка й так у доволі складному турбулентному становищі, може бути дуже непросто.
"Нам варто дуже уважно спостерігати, що відбуватиметься між двома великими державами, які є серйозними геополітичними гравцями на світовій арені. Ситуація є вкрай складною, і в будь-який момент може розвинутись не на користь України. Росія відкликала свого посла із США для консультацій, а сьогодні Білий дім дав зрозуміти, що Росія понесе відповідальність за свої дії, в тому числі за втручання у вибори в США в 2020 році", - зазначила Інна Костиря.
Україна переживає агресію з боку Росії на Донбасі. При цьому, зазначає вона, всі українські громадяни сподіваються на мир, хоча й розуміють, що політично досягнути цього зараз практично неможливо. Інна Костиря зазначила, що вона вкрай стривожена тією ситуацію, яка відбувається на окупованих територіях Донбасу, адже люди там все більше віддаляються від України. В той же час наша влада бездіє, подібно до того, як багато років українська влада не займалася Кримом до його окупації Росією.
Будь ласка, зачекайте...
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Если бы ***** прижали хвост за Грузию то в 2014 году не было бы
ни Крымнаша ни оккупации Донбасса...
...кремлевская крыса наглеет именно от безнаказаности,
а после слов Байдена она сразуже завиляла хвостом:
"а давай в прямом эфире у Соловьева поговорим?"...)
2015 - балотувалась до Київської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) УКРОП
Також у 2019 році балотувалась на виборах до Верховної Ради України 9-го скликання як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C самовисуванець .Эта подруга больше всего озабочена,куда бы примостить повыгоднее свою пятую точку.
но таки да, на фоне зав.кафедрг в 27 лет - Венедиктовой
профессор это мелочи
Поплавский в своей шарашке...
- а за академика уже надо бабло платить...
https://censor.net/ru/n3254398
Para bellum:
Гетьман, Армія, Мова, Віра !
уж он её, милую, куда только не пихал, на разные должности..
Довідка: доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник культури України, лауреат національної премії «Людина року» (2019).
Кар'єра:
2003-2008 рр. - помічник народного депутата України.
У 2008 році працювала помічником ректора, начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи ректора Київського національного університету культури і мистецтв.
2011-2014 рр. - проректор з перспективного розвитку, директор Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2012 року по теперішній час − завідувач кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2014 року - генеральний директор - художній керівник Державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна».
З 12 червня 2020 - заступник голови Аграрної партії України.
а сейчас она решила купить статью на Цензоре..
цей висір і на замітку ледве тягне
им бы спеть, сплясать, видосик и т.д., а геополитика это как дальний космос
Чё?!
P,S. Виявляється, у нього не тільки студентки файні, але і професорки
назвати великого співця танцюристом!
шмгпнснамгпшрщрщ
пгпшмгмг
"Інна Костиря балотувалась в депутати на виборах у 2014 році до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальної партії Олега Ляшка. 2015 - балотувалась до Київської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) УКРОП Також у 2019 році балотувалась на виборах до Верховної Ради України 9-го скликання як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C самовисуванець " В общем потужный кадр, "проффесор."от института Поплавского
Сравнила буй с пальцем. Дальше я читать не стал.
Для того, чтобы это всё сказать, не обязатеольно быть профессоршей, достаточно быть просто костырей
проффесор инстутупа Поплавского
Доктор політичних наук - вищий науковий ступінь у галузі політичних наук. Присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.