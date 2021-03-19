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Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря

Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря

Доктор політичних наук, професор Інна Костиря вважає, що потрібно дуже серйозно ставитися до слів президента США Джо Байдена, сказаним в інтерв'ю відомому журналісту щодо президента Росії.

Такими словами, на її думку, просто так не кидаються і вони не є звичайною обмовкою. Адже Президент США має дуже великий досвід політичної діяльності, в тому числі й на міжнародному рівні.

Звісно, каже Інна Костиря, це створює дуже непросту геополітичну ситуацію у світі (обмін гострими заявами між президентами США та Росії – ред.), й Україні, яка й так у доволі складному турбулентному становищі, може бути дуже непросто.

"Нам варто дуже уважно спостерігати, що відбуватиметься між двома великими державами, які є серйозними геополітичними гравцями на світовій арені. Ситуація є вкрай складною, і в будь-який момент може розвинутись не на користь України. Росія відкликала свого посла із США для консультацій, а сьогодні Білий дім дав зрозуміти, що Росія понесе відповідальність за свої дії, в тому числі за втручання у вибори в США в 2020 році", - зазначила Інна Костиря.

Україна переживає агресію з боку Росії на Донбасі. При цьому, зазначає вона, всі українські громадяни сподіваються на мир, хоча й розуміють, що політично досягнути цього зараз практично неможливо. Інна Костиря зазначила, що вона вкрай стривожена тією ситуацію, яка відбувається на окупованих територіях Донбасу, адже люди там все більше віддаляються від України. В той же час наша влада бездіє, подібно до того, як багато років українська влада не займалася Кримом до його окупації Росією.

Автор: 

США (22737) Костиря Інна (3)


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Топ коментарі
+21
мнение очередной любовницы https://www.chesno.org/politician/19980/ Поплавського Михайло Михайлович а, "очень интересно"..
уж он её, милую, куда только не пихал, на разные должности..

Довідка: доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник культури України, лауреат національної премії «Людина року» (2019).
Кар'єра:

2003-2008 рр. - помічник народного депутата України.
У 2008 році працювала помічником ректора, начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи ректора Київського національного університету культури і мистецтв.
2011-2014 рр. - проректор з перспективного розвитку, директор Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2012 року по теперішній час − завідувач кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2014 року - генеральний директор - художній керівник Державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна».
З 12 червня 2020 - заступник голови Аграрної партії України.
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19.03.2021 13:07
+18
Какие-то то туповатые мыслишки у этой профессорши...
Если бы ***** прижали хвост за Грузию то в 2014 году не было бы
ни Крымнаша ни оккупации Донбасса...
...кремлевская крыса наглеет именно от безнаказаности,
а после слов Байдена она сразуже завиляла хвостом:
"а давай в прямом эфире у Соловьева поговорим?"...)
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19.03.2021 13:13
+15
Проффессор.... А чо не академик?
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19.03.2021 13:02
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Проффессор.... А чо не академик?
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19.03.2021 13:02 Відповісти
вот зачєм нада била ета гаваріть?!
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19.03.2021 13:10 Відповісти
а что помешало Украине быть равным партнером США и России?? проституточность сказочное долбо..ство Кравчука коммуняк идиетов в раде и том Правительства алкоголизм неуемная жажда наживы украсть сразу быстро много ..иметь 3 ядерный потенциал по силе и количеству в мире!! и так обоср..ся..(идиома) пардонес...
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19.03.2021 14:00 Відповісти
Какие-то то туповатые мыслишки у этой профессорши...
Если бы ***** прижали хвост за Грузию то в 2014 году не было бы
ни Крымнаша ни оккупации Донбасса...
...кремлевская крыса наглеет именно от безнаказаности,
а после слов Байдена она сразуже завиляла хвостом:
"а давай в прямом эфире у Соловьева поговорим?"...)
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19.03.2021 13:13 Відповісти
Інна Костиря балотувалась в депутати на виборах у 2014 році до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальної партії Олега Ляшка.
2015 - балотувалась до Київської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) УКРОП
Також у 2019 році балотувалась на виборах до Верховної Ради України 9-го скликання як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C самовисуванець .Эта подруга больше всего озабочена,куда бы примостить повыгоднее свою пятую точку.
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19.03.2021 13:20 Відповісти
купить звание какадемика немного сложнее, надо буквы писать,
но таки да, на фоне зав.кафедрг в 27 лет - Венедиктовой
профессор это мелочи
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19.03.2021 13:14 Відповісти
профессора ей мог дать, ее полюбовник
Поплавский в своей шарашке...
- а за академика уже надо бабло платить...
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19.03.2021 13:35 Відповісти
все украинские граждане надеются на мир.....

https://censor.net/ru/n3254398
Para bellum:
Гетьман, Армія, Мова, Віра !
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19.03.2021 14:40 Відповісти
как страшно жить! поди в окошко сигани.
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19.03.2021 13:03 Відповісти
Через нинішню владу в Україні, перш за все.
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19.03.2021 13:04 Відповісти
А что власть может поделать, если вы ее не слушаетесь.
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19.03.2021 13:56 Відповісти
Ситуация осложняется м#д@ком(little bastard по-джулиански), засевшем в президентском кресле.
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19.03.2021 13:07 Відповісти
мнение очередной любовницы https://www.chesno.org/politician/19980/ Поплавського Михайло Михайлович а, "очень интересно"..
уж он её, милую, куда только не пихал, на разные должности..

Довідка: доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник культури України, лауреат національної премії «Людина року» (2019).
Кар'єра:

2003-2008 рр. - помічник народного депутата України.
У 2008 році працювала помічником ректора, начальником відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи ректора Київського національного університету культури і мистецтв.
2011-2014 рр. - проректор з перспективного розвитку, директор Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2012 року по теперішній час − завідувач кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.
З 2014 року - генеральний директор - художній керівник Державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна».
З 12 червня 2020 - заступник голови Аграрної партії України.
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19.03.2021 13:07 Відповісти
о, так вот оно , в чём дело, шмыга поплавского, зачёт ..
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19.03.2021 13:15 Відповісти
Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря - Цензор.НЕТ 2373
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19.03.2021 13:28 Відповісти
за сколько $ эта шмара диплом купила ?
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19.03.2021 13:09 Відповісти
Что бы попасть в сложную ситуацию, нужно вначале выйти из сегодняшней сложной ситуации.
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19.03.2021 13:09 Відповісти
ага, пока не наступит завтра, ни за что не узнаешь, как хорошо сегодня)
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19.03.2021 13:11 Відповісти
з яких пір капітанів очевидність стали професорами призначати?
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19.03.2021 13:10 Відповісти
кстати, эта овца раньше сидела безвылазно на инфопомойках "112, НьюсВан и ЗИК"..
а сейчас она решила купить статью на Цензоре..
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19.03.2021 13:10 Відповісти
та яка там стаття
цей висір і на замітку ледве тягне
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19.03.2021 13:12 Відповісти
это слишком сложно для зебезьян и клоунов
им бы спеть, сплясать, видосик и т.д., а геополитика это как дальний космос
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19.03.2021 13:11 Відповісти
"...что будет происходить между двумя великими державами..."
Чё?!
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19.03.2021 13:11 Відповісти
Цензор, ваш сайт просто вбивають тролі з ботоферм! Або ви ставите якісь фільтри, або вас чекає доля Кора.
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19.03.2021 13:12 Відповісти
не надо запугивать Украину!
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19.03.2021 13:14 Відповісти
Какой-то словесный понос... Удивляюсь, что он проник на "Цензор"
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19.03.2021 13:14 Відповісти
Даю прогноз: если график уйдет вверх - то цена подымется, а если вниз - то упадет!
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19.03.2021 13:14 Відповісти
Професорка як раз із "профільного" ВУЗу - Київського національного університета культури і мистецтв, ну, там де Поплавський ректор. Вона біля нього проректориця.
P,S. Виявляється, у нього не тільки студентки файні, але і професорки
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19.03.2021 13:16 Відповісти
сосучки, хоооший университет ...
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19.03.2021 13:17 Відповісти
кабыла таанцюриста поплавскооо купила диссертацию, но забыла прочитать...
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19.03.2021 13:16 Відповісти
фі, батєнька!
назвати великого співця танцюристом!
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19.03.2021 13:19 Відповісти
Він був би танцюристом, так йому щось заважало. А якби відрізали те, що заважало б, то заспівав би набагато краще. От така дилема
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19.03.2021 13:34 Відповісти
Зачем ЭТО здесь?
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19.03.2021 13:16 Відповісти
шмара купила науковый ступень и теперь пытается отбить бабло ...
шмгпнснамгпшрщрщ
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19.03.2021 13:18 Відповісти
Просто цікаво, в чому полягає велич росії, на думку пані професорки ?
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19.03.2021 13:17 Відповісти
она сосёт у поплавского, который сосёт у росиянцев
пгпшмгмг
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19.03.2021 13:19 Відповісти
И где же ОНО взялось это Костыря?
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19.03.2021 13:18 Відповісти
А зараз ми в якій ситуації? - "Вlonde obviousness"...
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19.03.2021 13:24 Відповісти
от этого политолога решительно пахнет Поплавским..
Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря - Цензор.НЕТ 1729
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19.03.2021 13:25 Відповісти
"...генеральний директор та художній керівник Палацу «Україна», директор Інституту журналістики і міжнародних відносин, проректор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2 КНУКіМ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA доктор політичних наук , професор кафедри міжнародних відносин, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений працівник культури України ."
"Інна Костиря балотувалась в депутати на виборах у 2014 році до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальної партії Олега Ляшка. 2015 - балотувалась до Київської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) УКРОП Також у 2019 році балотувалась на виборах до Верховної Ради України 9-го скликання як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C самовисуванець " В общем потужный кадр, "проффесор."от института Поплавского
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19.03.2021 13:51 Відповісти
"между двумя великими державами"?все,эту прикацапленную можно дальше не читать
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19.03.2021 13:34 Відповісти
объясните этой проХфессорше - что раша - это не великая страна.... идиотка
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19.03.2021 13:37 Відповісти
для більшості хохлів мацква до сих пір їхня столиця.
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19.03.2021 13:44 Відповісти
ну вот , она же не какадемик ещё, поплавский ещё недоучил эту кобылицу
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19.03.2021 13:45 Відповісти
Начинала на подтанцовках у "співучого ректора"?Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря - Цензор.НЕТ 6213
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19.03.2021 13:54 Відповісти
У нас є ворог, і є союзник. Нехай не у всіх, нехай Байден не союзних для Зеленського, Коломойського та інших крадіїв, але для народу України - США, це єдиний вартий чогось союзник. Європа (окрім В.Британії), це продана повія, на них не має сенсу розраховувати.
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19.03.2021 13:45 Відповісти
"...что будет происходить между двумя великими державами..."

Сравнила буй с пальцем. Дальше я читать не стал.
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19.03.2021 13:50 Відповісти
Лол, цей експерд, називає кацапстан "Велікая держава"))
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19.03.2021 13:54 Відповісти
Блин, тема сисек не раскрыта.
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19.03.2021 13:55 Відповісти
О чем новость?

Для того, чтобы это всё сказать, не обязатеольно быть профессоршей, достаточно быть просто костырей
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19.03.2021 14:01 Відповісти
Блонда геополитики.Гадаю на гуще
Україна може опинитися у вкрай складних умовах через ускладнення геополітичної ситуації в світі, - професор Костиря - Цензор.НЕТ 8503
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19.03.2021 14:21 Відповісти
Профессор политологии долна знать что война глобальная идет уже давно на между россией и США, а между Китаем и сателитами ( в тч и россией) и США и союзниками и сателитами
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19.03.2021 14:35 Відповісти
Китай мыльный пузырь взявший за идею коммунизм.И так же рухнет.Интересен за счёт дешёвого труда.Бо модель коммунизма,це як яблони цветущие на Марсе.Тем более Китай провинциальная страна.Всю историю там шли войны между провинциями.Поэтому они и взяли модель"Один пояс один путь с одним вождём,щоб прекратить разногласия провинций.Самообман и заблуждение.Экономика завязанная на рабах выигрывает в краткосрочной перспективе,но не в долгосрочной.Бо рабы,рано или поздно взбунтуются.Китай тупо сидит на пороховой бочке и смотрит за тем,щоб к ним кто то не подкрался со спичками"Свобода"
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19.03.2021 15:12 Відповісти
Ой, не варто зараз недооцінювати Китай. Хрін знає де закінчуються їх територіальні хотєлкі. Наразі Китай впливає на ерефію і вона вже є сателітом Китаю, а там мрія про світову гегемонію і реваншизм давно квітнуть.
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19.03.2021 15:51 Відповісти
Так я i недооцінюю Китай.Китай зараз в расцвете,як СССР в 70х.Далi,щоб зберегати рiст ему треба поглинання Сибири.Але для китайского расцвета,нехай буде нагадування закат та упадок СССР 1991.Це их чекаэ ще попереду,але вони ще усвiдомлюють цього,як не усвiдомлювали советские люди в 70,що их чекаэ в 1991му.
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19.03.2021 16:02 Відповісти
Пока американцы и другие покупают китайские товары всё будет у них если не ок, то еще долго. А сейчас выпустить цифровой юань, и сша выпустят цифровой доллар, и тогда вообще экономика не нужна будет. всех посадят на ежемесячную иглу. все равно бухнет. но это масштабный эксперимент который еще не скоро закончиться.
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19.03.2021 21:23 Відповісти
Не пхала б ця дівуля свого носа в політику. Мало їй "турбулентності" межи ногами?
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19.03.2021 14:34 Відповісти
Ну, нельзя же так радикально о "докторе политических наук"из подпевал Поплавского отзываться..
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19.03.2021 16:40 Відповісти
парашка не великая страна, а просто большая.
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19.03.2021 15:19 Відповісти
Це, для США, а для нас вона велика загроза.
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19.03.2021 15:52 Відповісти
про неё уже сказано всё....
проффесор инстутупа Поплавского
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19.03.2021 16:35 Відповісти
Любительница ***** говорит словами *****.это его любимое слово геополитическая обстановка или ситуация
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19.03.2021 16:46 Відповісти
Вона вчилася по кацапським підручникам.
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20.03.2021 10:10 Відповісти
У 2016 році захистила дисертацію доктора політичних наук на тему «******* геокультурні стратегії в політиці трансрегіональної комунікативної взаємодії»

Доктор політичних наук - вищий науковий ступінь у галузі політичних наук. Присуджується на підставі захисту докторської дисертації, яка являє собою сукупність результатів, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.
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20.03.2021 16:52 Відповісти
 
 