За весь час пандемії такого ще не було: захворюваність у Києві збільшилася в 2 рази, летальність - в 1,5, 90% пацієнтів потребують кисневої підтримки, - Кличко

Заповнюваність ліжок у комунальних медустановах столиці сьогодні - понад 74%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Щодоби ми бачимо, яка велика кількість госпіталізованих пацієнтів. За весь період пандемії в лікарнях столиці не було стільки хворих на коронавірус. Зокрема й тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки", - наголосив Кличко.

Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 3453 хворих на коронавірус. Із них 32 дитини. 2433 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2852 людини. Під апаратами ШВЛ – 53 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – понад 74 відсотків.

Він зазначив, якщо раніше більшість госпіталізованих це були люди старшого віку, то тепер більше почали хворіти більш молоді кияни. Чимало пацієнтів - це 30-40 річні мешканці столиці.

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"У порівнянні, із січнем цього року у нас – якщо брати середні цифри: захворюваність збільшилася майже в два рази. І продовжує зростати. Летальність від вірусу – в півтора рази. Тільки останніми днями фіксують від 24 до 30 смертей щодоби", - сказав мер Києва.

За його словами, кількість госпіталізованих збільшилася у понад два рази. Із них хворих у важкому стані – вдвічі більше, ніж у січні. При цьому 90 відсотків пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Під апаратами ШВЛ перебувають удвічі більше людей. Якщо два місяці тому, в середньому, це було до 25 хворих. То сьогодні – за 50.

Заповненість ліжок у січні в Києві була в середньому 30 відсотків. А тепер – понад 74 відсотки.

"Це – факти і цифри. За ними – здоров'я і життя киян, яких ми повинні захистити і вберегти! Саме тому, щоб призупинити таке стрімке розповзання хвороби, щоб не "лягла" медична система, ми були змушені ухвалити рішення про суворі протиепідеміологічні обмеження. Бо, якщо цього не зробити, наслідки можуть бути катастрофічними! - наголосив Віталій Кличко. - Я розумію, скільки невдоволених людей. Я розумію, що всім складно, але ми повинні подолати цей виклик.Я теж не в захваті від локдауну. Але політика – це і вміння брати на себе відповідальність, незважаючи на цифри різних персональних рейтингів. Зараз не до них! На вагах – життя людей. Прошу всіх усвідомити це і відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч!" - підкреслив мер Києва.

Він нагадав, що сам перехворів на коронавірус. Як і багато його друзів, колег, знайомих. І особисто знає людей, які захворіли вже вдруге.

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"Вірус не відступив. Він став агресивнішим і з більш тяжкими наслідками. Пам'ятайте про це! І при перших симптомах хвороби – одразу звертайтеся до лікарів" - звернувся до киян Віталій Кличко.