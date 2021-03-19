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Новини Коронавірус і карантин
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За весь час пандемії такого ще не було: захворюваність у Києві збільшилася в 2 рази, летальність - в 1,5, 90% пацієнтів потребують кисневої підтримки, - Кличко

За весь час пандемії такого ще не було: захворюваність у Києві збільшилася в 2 рази, летальність - в 1,5, 90% пацієнтів потребують кисневої підтримки, - Кличко

Заповнюваність ліжок у комунальних медустановах столиці сьогодні - понад 74%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Щодоби ми бачимо, яка велика кількість госпіталізованих пацієнтів. За весь період пандемії в лікарнях столиці не було стільки хворих на коронавірус. Зокрема й тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки", - наголосив Кличко.

Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 3453 хворих на коронавірус. Із них 32 дитини. 2433 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2852 людини. Під апаратами ШВЛ – 53 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – понад 74 відсотків.

Він зазначив, якщо раніше більшість госпіталізованих це були люди старшого віку, то тепер більше почали хворіти більш молоді кияни. Чимало пацієнтів - це 30-40 річні мешканці столиці.

Читайте також: За добу від COVID-19 у Києві померли 24 людини, одужали - 258, виявили 1210 випадків, - Кличко

"У порівнянні, із січнем цього року у нас – якщо брати середні цифри: захворюваність збільшилася майже в два рази. І продовжує зростати. Летальність від вірусу – в півтора рази. Тільки останніми днями фіксують від 24 до 30 смертей щодоби", - сказав мер Києва.

За його словами, кількість госпіталізованих збільшилася у понад два рази. Із них хворих у важкому стані – вдвічі більше, ніж у січні. При цьому 90 відсотків пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Під апаратами ШВЛ перебувають удвічі більше людей. Якщо два місяці тому, в середньому, це було до 25 хворих. То сьогодні – за 50.

Заповненість ліжок у січні в Києві була в середньому 30 відсотків. А тепер – понад 74 відсотки.

"Це – факти і цифри. За ними – здоров'я і життя киян, яких ми повинні захистити і вберегти! Саме тому, щоб призупинити таке стрімке розповзання хвороби, щоб не "лягла" медична система, ми були змушені ухвалити рішення про суворі протиепідеміологічні обмеження. Бо, якщо цього не зробити, наслідки можуть бути катастрофічними! - наголосив Віталій Кличко. - Я розумію, скільки невдоволених людей. Я розумію, що всім складно, але ми повинні подолати цей виклик.Я теж не в захваті від локдауну. Але політика – це і вміння брати на себе відповідальність, незважаючи на цифри різних персональних рейтингів. Зараз не до них! На вагах – життя людей. Прошу всіх усвідомити це і відповідально ставитися до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч!" - підкреслив мер Києва.

Він нагадав, що сам перехворів на коронавірус. Як і багато його друзів, колег, знайомих. І особисто знає людей, які захворіли вже вдруге.

Також читайте: Установи Академії меднаук у Києві надаватимуть ургентну та планову медичну допомогу, - Степанов

"Вірус не відступив. Він став агресивнішим і з більш тяжкими наслідками. Пам'ятайте про це! І при перших симптомах хвороби – одразу звертайтеся до лікарів" - звернувся до киян Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Катастрофа уже случилась (хотя большинство людей этого не понимает) и волшебных пилюль, которые можно выпить и все станет хорошо, нет…В нашей стране - это все фикция и самообман, вместо отставок - полная безнаказанность и отсутствие системной работы. Все мы, конечно, не умрем, но и выживем, к сожалению, точно не все и выкарабкаться смогут лишь те, кто может себе финансово позволить лечение..Короче дальше - Каждый за себя.. Зевласть - ПДРЫ
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19.03.2021 13:25
+5
Виталик, бери лопату, одевай жилет и иди, мудило, латай ямы. Я всю ходовую угробил.
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19.03.2021 13:16
+4
А давайте запретим работать на три недели предприятиям Ахметова... ну, всем же тяжело...
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19.03.2021 13:18
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Виталик, бери лопату, одевай жилет и иди, мудило, латай ямы. Я всю ходовую угробил.
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19.03.2021 13:16 Відповісти
Тебе надо - ты и латай
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19.03.2021 13:35 Відповісти
а тебе мотороллер свой не жалко? Ты ж убьёшься когда нибудь с рюкзаком Glovo, и клиентов подведёшь и рейтинг низкий получишь
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19.03.2021 13:50 Відповісти
Давно треба було дітей переводити на дистанційне навчання, як це зробили всі наші країни сусіди (рашку та беларашку в рахунок не беремо). Дітей повно в транспорті, всі без масок, на зауваження не реагують, кужуть, їм все можна. До літа не можна відкривати школи, бо зараз в лікарнях страшне робиться! За весь час пандемії такого ще не було: захворюваність у Києві збільшилася в 2 рази, летальність - в 1,5, 90% пацієнтів потребують кисневої підтримки, - Кличко - Цензор.НЕТ 6819
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19.03.2021 17:20 Відповісти
Вы ещё не видели одесские ямы.
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19.03.2021 14:59 Відповісти
Шо вы хвастаетесь, у нас и кучи мусора больше и ямы глубже-столица
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19.03.2021 17:26 Відповісти
Так, понятно. Вы-одессит, живущий в Киеве
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19.03.2021 17:58 Відповісти
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19.03.2021 18:08 Відповісти
потому что на госпитализацию отправляют уже в крайнем случае... все остальные обсервируются и лечатся по домам...
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19.03.2021 13:16 Відповісти
ще один привід подякувати найвеличнішій владі за вдало проведену вакцінацію
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19.03.2021 13:17 Відповісти
вакцины в США и в Европе начали колоть только пару месяцев назад. А вспышка гриппа у нас - после зимних и мартовских праздников, следствие семейных обнимашек и застолий, катаний на лыжах и в общественном транспорте.

Потому что вакцины от идиотии НЕТ.
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19.03.2021 13:54 Відповісти
вспышка гриппа в это время года была всегда . организм сейчас самый уязвимый в году .
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19.03.2021 14:38 Відповісти
А давайте запретим работать на три недели предприятиям Ахметова... ну, всем же тяжело...
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19.03.2021 13:18 Відповісти
так вы ж из каждого утюга орёте. как страшен этот вирус. вот людям по психике и долбит. могли бы легко дома переболеть, но накручивают себя так, что дышать хреново.
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19.03.2021 13:25 Відповісти
Катастрофа уже случилась (хотя большинство людей этого не понимает) и волшебных пилюль, которые можно выпить и все станет хорошо, нет…В нашей стране - это все фикция и самообман, вместо отставок - полная безнаказанность и отсутствие системной работы. Все мы, конечно, не умрем, но и выживем, к сожалению, точно не все и выкарабкаться смогут лишь те, кто может себе финансово позволить лечение..Короче дальше - Каждый за себя.. Зевласть - ПДРЫ
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19.03.2021 13:25 Відповісти
в какой "нашей" стране? в Мордоре, что ли? ну так там и пиши, лапоть.
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19.03.2021 13:55 Відповісти
пнх кацап !!! иди звени своими копытами на раша-сру !!!
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19.03.2021 13:57 Відповісти
Короче хуже не будет.Предлагаю зебилов вообще не лечить так как их лидер угробил всё.Максимум кусок асфальта на лоб
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19.03.2021 14:44 Відповісти
За все время пандемии такого еще не было: заболеваемость в Киеве увеличилась в 2 раза, летальность - в 1,5, 90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке, - Кличко
А что вы сделали, имбицилы гребаные, чтоб подготовиться к третьей волне? Или она нагрянула внезапно, как снег в декабре?
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19.03.2021 13:29 Відповісти
Так а чего вы ждали?
Действовать на упреждение у властей ни ума, ни яиц не хватает.
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19.03.2021 13:31 Відповісти
кто тебе запрещает не ездить в общественном транспорте, не ходить в рестораны и носить везде маску?
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19.03.2021 13:56 Відповісти
Ты в своём уме??? Как не ездить в транспорте, если де билы даже не обязали работодателей перевести на дистанционку хотя бы тех, кто, по роду своей работы, может работать удалённо? Не обязали ВСЕ ВУЗы перейти на дистанционное обучение??? И что толку в масках, когда на одного вменяемого в маске- 10 де билов БЕЗ масок???
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19.03.2021 14:58 Відповісти
Нетуж, позвольте с вами не согласицца: в транспорте и магазинах 99% в намордниках.
Другое дело что толку от них никакого. Ну развешта особо мнительные без мозгов не так нервничают.

Что до дистанционки - она то несомненно бы помогла, да только жирку маловато поднакоплено и тот бездарно просрали год назад.
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19.03.2021 15:14 Відповісти
Да гуляй ты уже со своими "рассуждениями". Я тебе уже написал, что для тебя действительно "от маски толка никакого". Спасайся пециной "росой"!
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19.03.2021 15:21 Відповісти
Чому Україна ще не оголосила локдаун??? Чого чекаємо?
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19.03.2021 13:50 Відповісти
я лично сам себе как огласил локдаун год назад, так его и придерживаюсь. А ты чего сопли жуешь?
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19.03.2021 13:56 Відповісти
Сегодня утром проходил мимо одной из частных лабораторий, которая тестирует на корону. Людей было шо песец.
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19.03.2021 14:00 Відповісти
курво,ты-мэр(хотя не каждый может смотреть в завтрашний мэм...)))
твоя задача-дороги и развязки.
куда ты,педалло,лезешь в медицину!?
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19.03.2021 14:12 Відповісти
Какие "цифры", Виталик? Боишься "не понравиться" ковид-диссидентам? Так подумай о других "цифрах"! О тех, кто с грустью наблюдает этот "пир во время чумы", отсутствие ограничений, масочного режима и контроля за его соблюдением (включая штрафы за нарушения), работающие НЕ на дистанционке ВУЗы и далее по списку. И это при ежедневной констатации факта- мол, да, заболеваемость растёт и мы при этом ничего не предпринимаем. А ещё подумай о "цифрах" тех, кто прошёл через ковидный АД в наших больницах, с их нехваткой кислорода и аппаратов ИВЛ. О "цифрах" тех, кто выжил и родственников тех, кому выжить не довелось!
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19.03.2021 14:36 Відповісти
Масочный режим я наблюдаю, толку от него не вижу!
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19.03.2021 14:42 Відповісти
И где же он? Разве что в магазинах и транспорте. Потому и "нет толку".
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19.03.2021 14:45 Відповісти
А где ещё? Дома в маске ходить?
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19.03.2021 14:47 Відповісти
Зачем же дома? Хотя тебе с твоим IQ, да.
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19.03.2021 14:50 Відповісти
Ябы не стал сравнивать икью в интернетах с незнакомым человеком. Может вдруг оказаться что именно ты эталонный зебил.
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19.03.2021 15:09 Відповісти
Ну, не "зебил" это точно. Ибо за барыгу не голосовал ни разу и очко своё тут за него не рву. А вот тебе, вижу, диагноз поставил правильный.
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19.03.2021 15:14 Відповісти
Как это не зебил? Самый настоящий и сам в этом щас признался
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19.03.2021 15:15 Відповісти
Это ты признался. И да. Маска тебе действительно не нужна. Тебя "спасёт" петина "роса".
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19.03.2021 15:18 Відповісти
Есть ещё РАБОТА, УЧЁБА и МНОЖЕСТВО других мест, куда ходить в пандемию абсолютно не обязательно.
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19.03.2021 14:51 Відповісти
Особенно на работу не обязательно. Как следствие - и в магазины. Денег то нет.
Вобщем от вируса не помрёшь в таком случае.
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19.03.2021 15:07 Відповісти
Очередной ковид-диссидент. Тебе, говоришь, "маска не помогает"? Дак тебе вряд ли уже что-то поможет.
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19.03.2021 15:15 Відповісти
А проветрить-то мозгов жлобских то нехватает. Куда не зайдешь всё закупорено як консервация.
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19.03.2021 15:05 Відповісти
Для тех кто в танке и маски игнорирует: сходите в ковидную больницу и подышите. Когда переболеете (если выживете)), маску можете не носить - иммунитет! Стоп, кретин, куда в больницу в маске?! Ты ж орал что она бесполезна!!! ))))
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19.03.2021 16:19 Відповісти
Причем тут Виталик это ты Степанову и Шмыгалю пиши.
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19.03.2021 14:46 Відповісти
Как это причем? Он что, не мэр? Или у нас в Киеве не "децентрализация"? Шморгаль сказал не ждать местной власти, а предпринимать меры, исходя из их ситуации!
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19.03.2021 14:49 Відповісти
Мэр не может заниматься вопросами министра здравоохранения,он может только реагировать на последствия вопрос лечения и вакцинации профилактики и ттд решает министр.Ну возможно Кличко сможет организовать к примеру плюс 2000 мест в больнице но это не решает проблемы.Зескоты провалили все а теперь хотят спихнуть вину на мэров.
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19.03.2021 14:57 Відповісти
Я понял, за децентрализацию в Британии не знают.
Да, многое должны закупать мэры! И Виталя это знает. Ибо ещё в начале пандемии собирал заседание, где было принято решение на создание ковидных "ВИП-палат" (со всем оборудованием, ессно, лекарствами и бригадами дежурных врачей) в абсолютно не профильных больницах- даже в детском кардиологическом центре, где проводят операции на сердце деток! В британской прессе о таком, я вижу, не сообщали. А у нас- да. И был большой шкандаль по этому поводу. Хотя эти "палаты для ВИПов" так никто и не отменил.
Мало того, в киевские больницы даже гебнявых попов со всех областей свозят.

А вот для простых киевлян- "должны Шморгаль со Степановым порешать"? Да? Оригинально!
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19.03.2021 15:08 Відповісти
Что мэры должны закупать кислород и лекарства?
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19.03.2021 14:59 Відповісти
Видимо, да. Раз "ВИП-ам" закупает. И не только "кислород и лекарства", а ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КОВИДНЫХ "ВИП-ПАЛАТ" ОБОРУДОВАНИЕ.
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19.03.2021 15:10 Відповісти
Тут с Кличко тяжело не согласиться. У него тут мозгов то побольше чем у многих получилось.
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19.03.2021 15:06 Відповісти
Хтось вірить що цей текст зваяв Віталік? ))
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19.03.2021 15:34 Відповісти
 
 