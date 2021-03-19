Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані

Кіївський апеляційний суд задовольнив апеляцію на рішення суду першої інстанції про заборону поширювати книгу "Справа Василя Стуса".

Про це повідомив автор книги, журналіст Вахтанг Кіпіані, передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Ми виграли справу", - повідомив він.

Таким чином, Київський апеляційний суд скасував рішення Дарницького районного суду Києва про заборону розповсюдження книги журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

"Апеляційний суд міста Києва скасовує рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року про заборону видання та поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", - йдеться в рішенні суду.

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Зазначимо, що народний депутат Віктор Медведчук (фракція ОПЗЖ) не з'явився на засідання Київського апеляційного суду в цій справі.

"17 березня представник відповідача, Віктора Медведчука, надіслав лист із заявою, в якій говорилося про те, що відповідач не зможе з'явитися в суді, аргументуючи відсутність зайнятістю відповідача в день проведення засідання, 19 березня. Сторона відповідача просить перенести засідання на інший день", - сказав суддя.

Представники позивачів відхилили прохання відповідача про перенесення засідання.

"Оскільки сторони були завчасно попереджені про дату засідання, а відповідач не надав документальних підтверджень про причини відсутності, немає підстав переносити засідання", - підкреслили адвокати Кіпіані та видавництва "Віват".

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Суд схвалив пропозицію позивачів про проведення засідання 19 березня без участі відповідача.









Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".