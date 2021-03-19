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Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані

Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані

Кіївський апеляційний суд задовольнив апеляцію на рішення суду першої інстанції про заборону поширювати книгу "Справа Василя Стуса".

Про це повідомив автор книги, журналіст Вахтанг Кіпіані, передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Ми виграли справу", - повідомив він.

Таким чином, Київський апеляційний суд скасував рішення Дарницького районного суду Києва про заборону розповсюдження книги журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

"Апеляційний суд міста Києва скасовує рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року про заборону видання та поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", - йдеться в рішенні суду.

Дивіться: Син Стуса зайняв позицію "за Медведчука". Він складна людина і це його вибір, - Кіпіані про суд щодо заборони книги про Стуса за позовом Медведчука. ВІДЕО

Зазначимо, що народний депутат Віктор Медведчук (фракція ОПЗЖ) не з'явився на засідання Київського апеляційного суду в цій справі.

"17 березня представник відповідача, Віктора Медведчука, надіслав лист із заявою, в якій говорилося про те, що відповідач не зможе з'явитися в суді, аргументуючи відсутність зайнятістю відповідача в день проведення засідання, 19 березня. Сторона відповідача просить перенести засідання на інший день", - сказав суддя.

Представники позивачів відхилили прохання відповідача про перенесення засідання.

"Оскільки сторони були завчасно попереджені про дату засідання, а відповідач не надав документальних підтверджень про причини відсутності, немає підстав переносити засідання", - підкреслили адвокати Кіпіані та видавництва "Віват".

Також дивіться: Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко. ФОТО

Суд схвалив пропозицію позивачів про проведення засідання 19 березня без участі відповідача.

Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані 01
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані 02
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані 03
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані 04

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

Автор: 

апеляція (502) заборона (1451) Кіпіані Вахтанг (39) книги (446) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) суд (11671)


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Топ коментарі
+54
Спасибо Байдену...
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19.03.2021 13:22
+46
Судьи молодцы, на ходу переобуваются, не прошло и пол-года. Если бы у нелоха не начали прессовать мертвейчука, они бы пели по другому. Вот каста выросла в Украине, при любом раскладе власти они в бубновом интересе.
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19.03.2021 13:24
+30
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 1890
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19.03.2021 14:11
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Спасибо Байдену...
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19.03.2021 13:22 Відповісти
В тебе в голові вавка
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19.03.2021 13:26 Відповісти
а кому ? украинским шлюхам-судьям ?
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19.03.2021 13:30 Відповісти
Вавка у тебе в сраці, казламорде...
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19.03.2021 14:21 Відповісти
Только идиот не заметит, что с победой Байдена начали происходить "странные" вещи с украинскими политиками, включая судей. Байден конечно не звонит и не дрючит ваших хозяев, но посредством санкций Зозломойкому и его Дубине дал понять, что с дядей Сэмом шутки плохи.
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19.03.2021 16:09 Відповісти
Только идиот не заметит. Як прийшов Зеленський до влади почались зміни.
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19.03.2021 17:23 Відповісти
Это такой юмор?
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19.03.2021 17:35 Відповісти
Тому що від кожного рішення Зеленського у великого Гетьмана рейтинг донизу котиться
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19.03.2021 17:45 Відповісти
Я так розумію ти вчитель, який вже другий рік поспіль заробляє $4000 на місяць, тому ти й задоволений реформами?
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19.03.2021 19:13 Відповісти
Я "дуже" задоволений реформами Гетьмана а особливо пенційною реформою
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19.03.2021 19:37 Відповісти
Спасибо Байдену...
-----------------------------
животворящему...
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19.03.2021 14:03 Відповісти
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 1890
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19.03.2021 14:11 Відповісти
Судьи молодцы, на ходу переобуваются, не прошло и пол-года. Если бы у нелоха не начали прессовать мертвейчука, они бы пели по другому. Вот каста выросла в Украине, при любом раскладе власти они в бубновом интересе.
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19.03.2021 13:24 Відповісти
не в бровь а в глаз !!! при любой власти гарантированный гешефт они всегда имеют !!!
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19.03.2021 14:36 Відповісти
Те як Судді приймають рішення - це реальне відображення позиції діючої Влади. І не важливо хто зараз при Владі - чи "янукОвоч", чи "****************************", а "казнить-помиловать" для них "какая-разніца"!
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19.03.2021 21:27 Відповісти
гівноїд скуштував тунця
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19.03.2021 13:27 Відповісти
Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани - Цензор.НЕТ 3283

...
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19.03.2021 13:29 Відповісти
Байден тащит!
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19.03.2021 13:31 Відповісти
щось мені здається, що паломниця не по тих монастирях вешталась
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19.03.2021 13:31 Відповісти
Ще й нанюхалась мощів.
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19.03.2021 13:35 Відповісти
Да какая там поломница? Так, миньетчица.
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19.03.2021 14:39 Відповісти
не ображайте ********** ..бизнес вумен.. -- марченко ..паломниця.. гундяева-***** -- ходит вместе с медведчуком и молится за пабеду ***** над америкосами -- ничего личного просто марченко любит сосать из скважин сев. бензоколонки и финансировать лугандон под руководством папика и еще вякает про ..гражданский конфликт.. у нас в даунбасе ---- ..паломница.. ********** все так просто
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19.03.2021 16:17 Відповісти
Так і повинно бути у світі завжди ! Слава Україні !
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19.03.2021 13:33 Відповісти
І сказав американський народ "Байден!" і пішла хвиля від того така, що досягла України і почистились мізки, і повідпадали скрєпи, і самознищилась русская хромосома. а в Німеччині закрили раша тудей.
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19.03.2021 14:05 Відповісти
Героям Слава 🇺🇦!
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19.03.2021 15:38 Відповісти
не лише один Стус чекає, вся країна чекає поки мертвечук займе належне місце в цій країні
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19.03.2021 13:44 Відповісти
тюрма або земля.
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19.03.2021 13:58 Відповісти
шибенеця
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19.03.2021 15:11 Відповісти
Байден і тут нас підтримав
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19.03.2021 13:51 Відповісти
І сказав американський народ "Байден!" і пішла хвиля від того така, що досягла України і почистились мізки, і повідпадали скрєпи, і самознищилась русская хромосома.
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19.03.2021 14:04 Відповісти
І продажні судді знову стали "ціломудрими".
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19.03.2021 15:01 Відповісти
Медведчук множат на ноль, а судьи это понимают, поэтому такое решение, а не потому что судьи за правосудие.
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19.03.2021 14:19 Відповісти
Відносно "за правосуддя" і було продемонстровано рішенням Дарницького райсуду.
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19.03.2021 15:00 Відповісти
Правосуддя буде, коли випустять Стерненка, Антоненко, торнадовців, а посадять жопівців, а також бужанського, дубінського, куницького, ермака, татарова..А рішення Дарницького райсуду не спростовує того, що суддівська мафія, це головна проблема України.
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19.03.2021 15:18 Відповісти
Куди вітер дме, туди й суддя йде...
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19.03.2021 15:00 Відповісти
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 4888
Так були вони ці прокляті кремлівські виродки агентами КГБ.
Були прокляті Іуди, і нікуди не загули тепер вони агенти ФСБ.
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19.03.2021 15:01 Відповісти
бішоп із Чужого.
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19.03.2021 15:22 Відповісти
Рідко, Стусе, згадують про тебе,
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти живуть на небі,
Ходить їх до біса на землі.

Бачиш, з ними щогодини б'юся,
Чуєш - битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?

(з В. Симоненка)
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19.03.2021 15:50 Відповісти
Це перемога та захист честі нації!
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19.03.2021 15:23 Відповісти
Неприятно стало последнее время читать бутусовскую информпомойку. Ладно на россию, понять можно. Но, когда между собой грызутся... Пилять это треш!) Погань какая то!
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19.03.2021 15:39 Відповісти
Так не читай - у чому проблема? І ти не розумієш, що "гризутся" не между собой, а українці з антиукраїнцями. Та і не гризня це, а так, щеняче вовтузення
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19.03.2021 20:42 Відповісти
Сие не может не радовать...
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19.03.2021 15:50 Відповісти
Суд судит в ту сторону куда "ветер дует".
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19.03.2021 15:56 Відповісти
любой нормальный человек знает, что меРтвечук это полицаевский Выродок, кгбэшный стукач "соколовский" такая же Мразь и Крыса как его кум и что при малоПИД,,,роском, бенином, нарко-Дегенерате наворованное им увеличилось в 20 раз......так Членограй бориться с коррупцией....
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19.03.2021 16:10 Відповісти
гарні новини. вітання Автору книги. хочеться "кращої" доля для курви, яка ухвалила рішення по першій інстанції...
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19.03.2021 17:17 Відповісти
насилу мертвечатиною запахло...
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19.03.2021 17:48 Відповісти
если апелляция отменяет решение 1-й инстанции, значит судьи первой инстанции либо профнепригодны, либо продажны. Гнать таких надо, сразу же.
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19.03.2021 17:55 Відповісти
"Судді" як шалави.
Куди політичний вітер подув, туди й рішення.
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19.03.2021 18:23 Відповісти
Може все ж таки Медведчук хоча б колись отримає ним заслужених і ним же довгоочікуваних СТУСанів.
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19.03.2021 18:59 Відповісти
Поздоровляю, путинського хряка і цей раз поставили до стойла! Світла пам'ять Василю Стусу!
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19.03.2021 19:03 Відповісти
****
Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже твоє життя тебе не кличе?
Чи ти спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш в моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж - за мене вдвоє
нещасніший. Я - сам. А ти - лиш тінь.
Я є добро, а ти - труха і тлінь,
а спільне в нас - що в'язні ми обоє
дверей обабоки. Ти - там, я - тут.
Нас порізнили мури, як статут.
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19.03.2021 20:41 Відповісти
Вітаю Вахтанга та всіх нас!!!
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19.03.2021 20:43 Відповісти
Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 6875
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19.03.2021 20:56 Відповісти
Никто даже не переобувался. Статья прост написана не полностью. Мудачук задачу минимум выполнил
"В то же время оставили в силе одно исковое требование. Оно касается фразы о предположении, что "Медведчук был предоставлен и поддерживался органами госбезопасности непосредственно до процесса Василия Стуса" т.е. там где его прямо КГБэшником называют.
В тандеме с судейками мудачук сыграл шикарно. Сначала замахнулись а всю книгу, отвлекли внимание, а потом справедливость таки восторжествовала, негатив отвели, но кое-то оставили. Это кое что и было основным требованием истца я так думаю. Потому он и на заседание не пришел. Смысла не было. Развели красиво. Книга выйдет но правки будут удовлетворены.
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20.03.2021 08:55 Відповісти
 
 