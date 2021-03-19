Суд задовольнив апеляцію і скасував заборону книги про Стуса за позовом Медведчука, - Кіпіані
Кіївський апеляційний суд задовольнив апеляцію на рішення суду першої інстанції про заборону поширювати книгу "Справа Василя Стуса".
Про це повідомив автор книги, журналіст Вахтанг Кіпіані, передає Цензор.НЕТ.
"Слава Україні! Ми виграли справу", - повідомив він.
Таким чином, Київський апеляційний суд скасував рішення Дарницького районного суду Києва про заборону розповсюдження книги журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
"Апеляційний суд міста Києва скасовує рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року про заборону видання та поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", - йдеться в рішенні суду.
Зазначимо, що народний депутат Віктор Медведчук (фракція ОПЗЖ) не з'явився на засідання Київського апеляційного суду в цій справі.
"17 березня представник відповідача, Віктора Медведчука, надіслав лист із заявою, в якій говорилося про те, що відповідач не зможе з'явитися в суді, аргументуючи відсутність зайнятістю відповідача в день проведення засідання, 19 березня. Сторона відповідача просить перенести засідання на інший день", - сказав суддя.
Представники позивачів відхилили прохання відповідача про перенесення засідання.
"Оскільки сторони були завчасно попереджені про дату засідання, а відповідач не надав документальних підтверджень про причини відсутності, немає підстав переносити засідання", - підкреслили адвокати Кіпіані та видавництва "Віват".
Суд схвалив пропозицію позивачів про проведення засідання 19 березня без участі відповідача.
Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.
Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".
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животворящему...
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Так були вони ці прокляті кремлівські виродки агентами КГБ.
Були прокляті Іуди, і нікуди не загули тепер вони агенти ФСБ.
Дні занадто куці та малі,
Ще не всі чорти живуть на небі,
Ходить їх до біса на землі.
Бачиш, з ними щогодини б'юся,
Чуєш - битви споконвічний грюк!
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?
(з В. Симоненка)
Куди політичний вітер подув, туди й рішення.
Невже ти народився, чоловіче,
щоб зазирати в келію мою?
Невже твоє життя тебе не кличе?
Чи ти спізнав життєву путь свою
на цій безрадісній сумній роботі,
де все людською мукою взялось?
Ти все стоїш в моїй тяжкій скорботі,
твоїм нещастям серце пойнялось
моє недужне. Ти ж - за мене вдвоє
нещасніший. Я - сам. А ти - лиш тінь.
Я є добро, а ти - труха і тлінь,
а спільне в нас - що в'язні ми обоє
дверей обабоки. Ти - там, я - тут.
Нас порізнили мури, як статут.
"В то же время оставили в силе одно исковое требование. Оно касается фразы о предположении, что "Медведчук был предоставлен и поддерживался органами госбезопасности непосредственно до процесса Василия Стуса" т.е. там где его прямо КГБэшником называют.
В тандеме с судейками мудачук сыграл шикарно. Сначала замахнулись а всю книгу, отвлекли внимание, а потом справедливость таки восторжествовала, негатив отвели, но кое-то оставили. Это кое что и было основным требованием истца я так думаю. Потому он и на заседание не пришел. Смысла не было. Развели красиво. Книга выйдет но правки будут удовлетворены.