Після завершення канікул учні 5-11 класів у Києві навчатимуться дистанційно до 9 квітня, - Кличко

Київські школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі після закінчення весняних канікул.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко сьогодні під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ви знаєте, для школярів 5-11 класів ми розпочали канікули на два дні раніше. А молодша школа піде на них від завтра. Після завершення канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі - до 9 квітня. Крім молодших класів", - сказав Кличко.

За його словами, департамент освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА) вже розробив план навчання і продовжить транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ".

Дитячі садки в Києві працюватимуть, повідомив Кличко. За його словами, наповненість у них сьогодні - більш ніж 50%.

Водночас у всіх закладах мають посилити протиепідемічні заходи і дезінфекцію. У приміщеннях гуртожитків закладів професійної та вищої освіти також мають посилити санітарний режим і контроль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, - Кличко. ВIДЕО