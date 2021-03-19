Після завершення канікул учні 5-11 класів у Києві навчатимуться дистанційно до 9 квітня, - Кличко
Київські школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі після закінчення весняних канікул.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко сьогодні під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Як ви знаєте, для школярів 5-11 класів ми розпочали канікули на два дні раніше. А молодша школа піде на них від завтра. Після завершення канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі - до 9 квітня. Крім молодших класів", - сказав Кличко.
За його словами, департамент освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА) вже розробив план навчання і продовжить транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ".
Дитячі садки в Києві працюватимуть, повідомив Кличко. За його словами, наповненість у них сьогодні - більш ніж 50%.
Водночас у всіх закладах мають посилити протиепідемічні заходи і дезінфекцію. У приміщеннях гуртожитків закладів професійної та вищої освіти також мають посилити санітарний режим і контроль.
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