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Новини Коронавірус і карантин
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Після завершення канікул учні 5-11 класів у Києві навчатимуться дистанційно до 9 квітня, - Кличко

Після завершення канікул учні 5-11 класів у Києві навчатимуться дистанційно до 9 квітня, - Кличко

Київські школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі після закінчення весняних канікул.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко сьогодні під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ви знаєте, для школярів 5-11 класів ми розпочали канікули на два дні раніше. А молодша школа піде на них від завтра. Після завершення канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі - до 9 квітня. Крім молодших класів", - сказав Кличко.

За його словами, департамент освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА) вже розробив план навчання і продовжить транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ".

Дитячі садки в Києві працюватимуть, повідомив Кличко. За його словами, наповненість у них сьогодні - більш ніж 50%.

Водночас у всіх закладах мають посилити протиепідемічні заходи і дезінфекцію. У приміщеннях гуртожитків закладів професійної та вищої освіти також мають посилити санітарний режим і контроль.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19445) Кличко Віталій (3509) школа (2206) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Інтєрєсно дєффкі пляшут. Думаю со слєдующєго гадка учьобу нафіг ваабщє атмєніть. Єкономія афігєнная па кругу будя і фсьо будє норма. Аткроєм баксьорскіє курси павсюду афігєнно. Хараша штука і ума нєнадо много ошєнь.
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19.03.2021 13:58 Відповісти
Постійно помічаю дітей без масок в громадському транспорті. Здорові лоби, роблю зауваження: шкиряться та кажуть, що їм нічого не буде за це. Давно треба було відправити учнів на дистанційне. Сусідам дитина принесла ковід - обидва тепер в лікарні, він на кисні! Довчились... Всі сусіде вже давно так навчаються.
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19.03.2021 17:17 Відповісти
 
 