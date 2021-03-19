Засудженого за хабар до двох років в'язниці експрокурора ГПУ Матюшка оголошено в розшук, - агент НАБУ Шевченко

Експрокурора Генеральної прокуратури України Олександра Матюшка, який пропонував членам Конкурсної комісії $10 тис. за позитивне вирішення питання про працевлаштування на посаду керівника або заступника керівника підрозділу детективів національного антикорупційного бюро України і отримав два роки тюремного ув'язнення, оголошено в розшук.

Про це повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор ГПУ Матюшко, якого Вищий антикорупційний суд засудив до 2 років ув'язнення за хабар для НАБУ, не знайшов нічого кращого, аніж податися в біга", - розповів Шевченко.

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Він опублікував скриншот сторінки з бази розшуку МВС.





Як відомо, Вищий антикорупційний суд призначив Матюшку два роки позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Пізніше 11 січня апеляційна палата ВАКС залишила цей вирок без змін. На час оголошення вироку стосовно засудженого Матюшка діяв запобіжний захід у вигляді 33 тисяч гривень застави. Наразі місце перебування його не встановлено, а тому він у розшуку.

Нагадаємо, 17 лютого 2016 року детективи НАБУ спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали Матюшка. За версією слідства, експрокурор ГПУ хотів за 10 тисяч доларів підкупити члена конкурсної комісії в НАБУ за ухвалення позитивного рішення щодо працевлаштування його на керівну посаду в бюро.

У квітні 2016 року справу скерували до суду. Проте за понад 3 роки Голосіївський районний суд міста Києва так і не ухвалив вирок у справі. Пізніше провадження передали до Вищого антикорупційного суду, де його почали розглядати спочатку.