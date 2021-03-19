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Засудженого за хабар до двох років в'язниці експрокурора ГПУ Матюшка оголошено в розшук, - агент НАБУ Шевченко

Засудженого за хабар до двох років в'язниці експрокурора ГПУ Матюшка оголошено в розшук, - агент НАБУ Шевченко

Експрокурора Генеральної прокуратури України Олександра Матюшка, який пропонував членам Конкурсної комісії $10 тис. за позитивне вирішення питання про працевлаштування на посаду керівника або заступника керівника підрозділу детективів національного антикорупційного бюро України і отримав два роки тюремного ув'язнення, оголошено в розшук.

Про це повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Прокурор ГПУ Матюшко, якого Вищий антикорупційний суд засудив до 2 років ув'язнення за хабар для НАБУ, не знайшов нічого кращого, аніж податися в біга", - розповів Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша справа НАБУ закінчилася вироком - прокурор Матюшко отримав два роки в'язниці

Він опублікував скриншот сторінки з бази розшуку МВС.

Засудженого за хабар до двох років вязниці експрокурора ГПУ Матюшка оголошено в розшук, - агент НАБУ Шевченко 01
Засудженого за хабар до двох років вязниці експрокурора ГПУ Матюшка оголошено в розшук, - агент НАБУ Шевченко 02

Як відомо, Вищий антикорупційний суд призначив Матюшку два роки позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Пізніше 11 січня апеляційна палата ВАКС залишила цей вирок без змін. На час оголошення вироку стосовно засудженого Матюшка діяв запобіжний захід у вигляді 33 тисяч гривень застави. Наразі місце перебування його не встановлено, а тому він у розшуку.

Нагадаємо, 17 лютого 2016 року детективи НАБУ спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали Матюшка. За версією слідства, експрокурор ГПУ хотів за 10 тисяч доларів підкупити члена конкурсної комісії в НАБУ за ухвалення позитивного рішення щодо працевлаштування його на керівну посаду в бюро.

У квітні 2016 року справу скерували до суду. Проте за понад 3 роки Голосіївський районний суд міста Києва так і не ухвалив вирок у справі. Пізніше провадження передали до Вищого антикорупційного суду, де його почали розглядати спочатку.

Автор: 

НАБУ (5068) розшук (651) Шевченко Євген (139) Матюшко (8)


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Топ коментарі
+2
я только не понял че так мало? за курицу больше дают.. судья по ходу дебил, вместо 2 добавят еще и за побег, а вообще чиновнику нужно давать наказание в 100 крат больше чем обычному гражданину за одно и тоже деяние... вот тогда и коррупции не будет 100% а так 2 года на поселении, как на курорте сидят ублюдки!
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19.03.2021 13:53
+1
Жадність фраєра згубила. Треба було давати мінімум 100к!
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19.03.2021 14:11
+1
а он что на приговоре не присутствовал? или он уже был в бегах а вы его заочно приговорили чтобы в отчете по борьбе с коррупцией галку поставить? мля , ну що вы украинцам мозги пудрите? вы же его сами предупредили и дали время убежать! у вас же там корпоративная коррупционная солидарность!!!!! лицемеры и фарисеи! разогнать вас судейских всех надо к е б е ням вы же неисправимы!
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19.03.2021 14:54
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я только не понял че так мало? за курицу больше дают.. судья по ходу дебил, вместо 2 добавят еще и за побег, а вообще чиновнику нужно давать наказание в 100 крат больше чем обычному гражданину за одно и тоже деяние... вот тогда и коррупции не будет 100% а так 2 года на поселении, как на курорте сидят ублюдки!
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19.03.2021 13:53 Відповісти
В Ростове корни пускает.
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19.03.2021 13:55 Відповісти
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19.03.2021 13:55 Відповісти
Леонтьев - светофор
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19.03.2021 14:05 Відповісти
Жадність фраєра згубила. Треба було давати мінімум 100к!
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19.03.2021 14:11 Відповісти
зрозуміло чому дав дьору, не хоче ганьбитися адже серед суддів і прокурорів нашої країни абсолютно неприйнятно сідати за грати, навіть на тиждень. прізвисько бідолахи таврується пожиттьєво і весь рід до сьомого коліна нещадно висміюється а для висерів закриваються всі "дороги". горе у людини, тьху якої людини - кончаного виродка.
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19.03.2021 14:14 Відповісти
"Сейчас местонахождение его не установлено" (С)

А под кроватью смотрели?
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19.03.2021 14:26 Відповісти
а он что на приговоре не присутствовал? или он уже был в бегах а вы его заочно приговорили чтобы в отчете по борьбе с коррупцией галку поставить? мля , ну що вы украинцам мозги пудрите? вы же его сами предупредили и дали время убежать! у вас же там корпоративная коррупционная солидарность!!!!! лицемеры и фарисеи! разогнать вас судейских всех надо к е б е ням вы же неисправимы!
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19.03.2021 14:54 Відповісти
Так з матюшкою треба і всіх отих суддів саджати, шо три роки мутузили справу
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19.03.2021 19:25 Відповісти
А кто его розыскивает?
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19.03.2021 20:44 Відповісти
 
 