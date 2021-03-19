Виступаємо проти корупції в оборонній сфері, потрібно не "порєшать", а "збудувати нове", - "Київська міська спілка ветеранів АТО"

Ветерани АТО закликають головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і міністра оборони Андрія Тарана думати не про корупцію, а про переозброєння армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Київська громада ветеранів АТО.

"Найбільші застереження викликають дії Генерального штабу, про які ми вже багато писали, говорили і навіть виходили на вулицю під гаслом "НІ КАПІТУЛЯЦІЇ" та оборонні закупівлі, у яких вже традиційна корупція наклалася на саботаж, внаслідок чого переозброєння армії майже зупинилося – і це під час активізації російських окупаційних військ!" - підкреслили в спільноті.

Ветерани зазначають, що ситуація, коли Росія активізує своїх найманців на Донбасі, коли російські військові вертольоти заходять у повітряний простір України, а "міністр оборони Таран і головнокомандувач Хомчак в цей час б'ються за корупційні потоки, неприпустима".

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"Ветерани України проти корупції у обороні. Ветерани проти саботажу окремих діячів Міністерства оборони та Генерального штабу. Ветерани ЗА сильну армію, готову захищати українську землю від військ агресора! Якщо Таран і Хомчак з нами незгодні, то нехай ідуть у відставку, а їхнє місце мають посісти професіонали, що думатимуть не про корупцію, а про розвиток. Не про розкрадання, а про переозброєння. Не про "порєшать", а про "збудувати нове". Про Україну, а не про себе!" - підсумували в спільноті.