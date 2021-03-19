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Новини
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Виступаємо проти корупції в оборонній сфері, потрібно не "порєшать", а "збудувати нове", - "Київська міська спілка ветеранів АТО"

Виступаємо проти корупції в оборонній сфері, потрібно не

Ветерани АТО закликають головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і міністра оборони Андрія Тарана думати не про корупцію, а про переозброєння армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє Київська громада ветеранів АТО.

"Найбільші застереження викликають дії Генерального штабу, про які ми вже багато писали, говорили і навіть виходили на вулицю під гаслом "НІ КАПІТУЛЯЦІЇ" та оборонні закупівлі, у яких вже традиційна корупція наклалася на саботаж, внаслідок чого переозброєння армії майже зупинилося – і це під час активізації російських окупаційних військ!" - підкреслили в спільноті.

Ветерани зазначають, що ситуація, коли Росія активізує своїх найманців на Донбасі, коли російські військові вертольоти заходять у повітряний простір України, а "міністр оборони Таран і головнокомандувач Хомчак в цей час б'ються за корупційні потоки, неприпустима".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після проведення аудиту припинено фінансування системи управління армією "Дзвін", - Міноборони

"Ветерани України проти корупції у обороні. Ветерани проти саботажу окремих діячів Міністерства оборони та Генерального штабу. Ветерани ЗА сильну армію, готову захищати українську землю від військ агресора! Якщо Таран і Хомчак з нами незгодні, то нехай ідуть у відставку, а їхнє місце мають посісти професіонали, що думатимуть не про корупцію, а про розвиток. Не про розкрадання, а про переозброєння. Не про "порєшать", а про "збудувати нове". Про Україну, а не про себе!" - підсумували в спільноті.

Автор: 

ветерани (1068) Генштаб ЗС (6549) Міноборони (7345) ЗСУ (7531) Хомчак Руслан (246) Таран Андрій (267)


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Іде ти в Зєйблухи знайдеш чесних посадовців? Одні, єдині РИГИ...
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19.03.2021 14:05 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1372871746462773255 40 мин

Кипиани выиграл суд у Медведчука.
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19.03.2021 14:05 Відповісти
- Товарищ прапорщик! Остановите коррупцию.
- Коррупция стой! Раз-два!
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19.03.2021 14:07 Відповісти
Есть, есть кому не порешать а построить новое! Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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19.03.2021 14:08 Відповісти
за 7 лет не выпустили ни одного автомата, ни одного патрона
армией руководят не те люди
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19.03.2021 15:03 Відповісти
 
 