Литва підтримує збереження санкцій проти "Північного потоку-2" і часто виступає адвокатом інтересів України, - Разумков

Україна і Литва єдині в думці щодо збереження й розширення санкцій у зв'язку з будівництвом "Північного потоку-2".

Про це сьогодні на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Він підкреслив, що безпека для України - це не лише слова.

"Триває війна на сході нашої держави, тимчасово окуповані території Донбасу, анексований та окупований Крим. Сьогодні ми отримали звістку про те, що, на жаль, загинув наш військовослужбовець", – сказав спікер.

Він зазначив, що протягом останніх тижнів і місяців погіршилася ситуація на сході України і порушується перемир'я.

Крім цього, Разумков наголосив, що безпека охоплює економічну й енергетичну складову.

Читайте також: Президент Литви Науседа просить владу України не купувати електроенергію у Білорусі: Це загроза і для Литви, і для України

"Мені дуже приємно констатувати, що ми маємо спільний погляд на "Північний потік-2". На жаль, ми не можемо його розцінювати як економічний проєкт... Українська держава завжди була і залишається надійним та відповідальним транзитером газу. Але держава-постачальник використовує це не як бізнес або економічну співпрацю, а як механізм тиску на Україну", - заявив Разумков.

За його словами, якщо буде добудовано газопровід "Північний потік-2", то він нестиме загрозу не лише для України, але й для європейських держав, оскільки буде використовуватися для політичного тиску.

"Я мав можливість поспілкуватися з цього приводу з колегами з Литви та Польщі. І ми дотримуємося єдиної позиції з цього питання. Для нас і для вас важливим є збереження тих санкцій, які запроваджено щодо "Північного потоку-2", а може й їхнє розширення. Тому що це єдиний дієвий механізм стосовно постачальника", – наголосив Разумков.

Спікер Ради також підняв питання щодо порушення прав і свобод людини в Криму.

"Ситуація, на жаль, зберігається перманентною протягом уже багатьох років, а іноді навіть і погіршується. Порушуються не лише закони і Конституція України, – тому що Крим це частина саме нашої держави, як кому б не хотілося. Порушуються всі можливі норми міжнародного права", – сказав він.

Разумков висловив сподівання на підтримку Литви, зокрема в питанні доступу до Криму Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, які мають забезпечити дотримання прав людини.

Читайте також: Україна і Литва координуватимуть дії в питанні досягнення енергетичної незалежності, - Науседа

"Фактично Росія сьогодні перетворює український Крим на свою мілітаризовану базу і використовує виключно для таких інтересів, це загроза не лише для нашої держави, а й для Причорноморського регіону, багатьох держав Східної та Центральної Європи", – сказав спікер.

Він також наголосив на важливості того, щоб Україна і Литва залишалися надійними партнерами не тільки в двосторонньому форматі і форматі "Балтік+", а й на різних міжнародних майданчиках, а саме в ПАРЄ, ПА НАТО, ПА ОБСЄ.

"Литва виступає не тільки партнером, але дуже часто й адвокатом інтересів нашої держави", - зазначив Разумков.

Окремо Разумков зауважив про співпрацю в межах ООН та наголосив, що Україна цінує підтримку Литви в питаннях безпеки. Він також висловив подяку за допомогу в лікуванні та реабілітації українських військовослужбовців.

Своєю чергою президент Науседа висловив підтримку Україні та підкреслив, що двосторонні відносини двох держав мають великий потенціал.