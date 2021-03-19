Литва підтримує збереження санкцій проти "Північного потоку-2" і часто виступає адвокатом інтересів України, - Разумков
Україна і Литва єдині в думці щодо збереження й розширення санкцій у зв'язку з будівництвом "Північного потоку-2".
Про це сьогодні на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою заявив спікер ВР Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
Він підкреслив, що безпека для України - це не лише слова.
"Триває війна на сході нашої держави, тимчасово окуповані території Донбасу, анексований та окупований Крим. Сьогодні ми отримали звістку про те, що, на жаль, загинув наш військовослужбовець", – сказав спікер.
Він зазначив, що протягом останніх тижнів і місяців погіршилася ситуація на сході України і порушується перемир'я.
Крім цього, Разумков наголосив, що безпека охоплює економічну й енергетичну складову.
"Мені дуже приємно констатувати, що ми маємо спільний погляд на "Північний потік-2". На жаль, ми не можемо його розцінювати як економічний проєкт... Українська держава завжди була і залишається надійним та відповідальним транзитером газу. Але держава-постачальник використовує це не як бізнес або економічну співпрацю, а як механізм тиску на Україну", - заявив Разумков.
За його словами, якщо буде добудовано газопровід "Північний потік-2", то він нестиме загрозу не лише для України, але й для європейських держав, оскільки буде використовуватися для політичного тиску.
"Я мав можливість поспілкуватися з цього приводу з колегами з Литви та Польщі. І ми дотримуємося єдиної позиції з цього питання. Для нас і для вас важливим є збереження тих санкцій, які запроваджено щодо "Північного потоку-2", а може й їхнє розширення. Тому що це єдиний дієвий механізм стосовно постачальника", – наголосив Разумков.
Спікер Ради також підняв питання щодо порушення прав і свобод людини в Криму.
"Ситуація, на жаль, зберігається перманентною протягом уже багатьох років, а іноді навіть і погіршується. Порушуються не лише закони і Конституція України, – тому що Крим це частина саме нашої держави, як кому б не хотілося. Порушуються всі можливі норми міжнародного права", – сказав він.
Разумков висловив сподівання на підтримку Литви, зокрема в питанні доступу до Криму Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, які мають забезпечити дотримання прав людини.
"Фактично Росія сьогодні перетворює український Крим на свою мілітаризовану базу і використовує виключно для таких інтересів, це загроза не лише для нашої держави, а й для Причорноморського регіону, багатьох держав Східної та Центральної Європи", – сказав спікер.
Він також наголосив на важливості того, щоб Україна і Литва залишалися надійними партнерами не тільки в двосторонньому форматі і форматі "Балтік+", а й на різних міжнародних майданчиках, а саме в ПАРЄ, ПА НАТО, ПА ОБСЄ.
"Литва виступає не тільки партнером, але дуже часто й адвокатом інтересів нашої держави", - зазначив Разумков.
Окремо Разумков зауважив про співпрацю в межах ООН та наголосив, що Україна цінує підтримку Литви в питаннях безпеки. Він також висловив подяку за допомогу в лікуванні та реабілітації українських військовослужбовців.
Своєю чергою президент Науседа висловив підтримку Україні та підкреслив, що двосторонні відносини двох держав мають великий потенціал.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль