Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни
Чорноморський флот РФ вивів на бойове чергування всі шість підводних човнів. Це сталося напередодні масштабних навчань НАТО в Чорному морі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Жодного підводного човна в базі немає", - заявив в окупованому Севастополі командувач Чорноморського флоту, віцеадмірал Ігор Осипов.
"Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав. Усі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі," - сказав старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан I рангу Анатолій Варочкін.
Вихід всіх підводних човнів ЧФ Росії на бойове чергування стався напередодні навчань НАТО в Чорному морі.
"Морський щит 21" організовані ВМС Румунії і пройдуть з 19 по 29 березня. Генштаб ВМС Румунії повідомив, що в навчаннях візьмуть участь 18 бойових кораблів і 10 літаків з восьми країн альянсу, включно зі США.
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Подводная лооооодка уходит под лёд...
Позавчера в Черное море вошел испанский ракетный фрегат ESPS Méndez Núñez (F-104), а с 12 марта здесь также находится Вторая постоянная морская группа кораблей НАТО SNMG2 из семи кораблей - двух фрегатов, корвета, двух патрульных кораблей и кораблей обеспечения. Официальный старт учений «Sea Shield 2021» будет объявлен 20 марта в порту Констанцы и завершатся они 29 марта. Всего в них принимают участие 18 военных кораблей и 10 самолетов семи стран НАТО. «Крейсер, эсминец, фрегаты, корветы и тральщики, ракетоносцы, патрульное судно и морские буксиры объединят свои силы для выполнения запланированных морских этапов учений. Борьба с воздушными угрозами будет обеспечиваться истребителями F-16 «Fighting Falcon» и «Eurofighter Typhoon» из Испании и дальними разведывательными самолетами США и Турции»,На берегу развернуты системы контроля воздушной и морской обстановки, батареи противокорабельных ракетных комплексов и ПВО. Как сообщили в штабе.учений «Sea Shield 2021», будут отработаны «все этапы военно-морской операции в ответ на геополитический кризис в регионе».
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