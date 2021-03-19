Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни

Чорноморський флот РФ вивів на бойове чергування всі шість підводних човнів. Це сталося напередодні масштабних навчань НАТО в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Жодного підводного човна в базі немає", - заявив в окупованому Севастополі командувач Чорноморського флоту, віцеадмірал Ігор Осипов.

"Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав. Усі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі," - сказав старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан I рангу Анатолій Варочкін.

Також читайте: На тлі зростаючих розбіжностей Москви із західними країнами до складу ВМФ РФ прийняли підводний крейсер, названий ім'ям київського князя Володимира

Вихід всіх підводних човнів ЧФ Росії на бойове чергування стався напередодні навчань НАТО в Чорному морі.

"Морський щит 21" організовані ВМС Румунії і пройдуть з 19 по 29 березня. Генштаб ВМС Румунії повідомив, що в навчаннях візьмуть участь 18 бойових кораблів і 10 літаків з восьми країн альянсу, включно зі США.