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Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни

Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни

Чорноморський флот РФ вивів на бойове чергування всі шість підводних човнів. Це сталося напередодні масштабних навчань НАТО в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Всі підводні човни Чорноморського флоту виконують поставлені завдання за межами місць базування. Жодного підводного човна в базі немає", - заявив в окупованому Севастополі командувач Чорноморського флоту, віцеадмірал Ігор Осипов.

"Це безпрецедентний випадок, якого немає ні на флотах Російської Федерації, ні на флотах іноземних держав. Усі шість сучасних підводних човнів виконують різні завдання в морі," - сказав старший офіцер бригади підводних човнів ЧФ капітан I рангу Анатолій Варочкін.

Також читайте: На тлі зростаючих розбіжностей Москви із західними країнами до складу ВМФ РФ прийняли підводний крейсер, названий ім'ям київського князя Володимира

Вихід всіх підводних човнів ЧФ Росії на бойове чергування стався напередодні навчань НАТО в Чорному морі.

"Морський щит 21" організовані ВМС Румунії і пройдуть з 19 по 29 березня. Генштаб ВМС Румунії повідомив, що в навчаннях візьмуть участь 18 бойових кораблів і 10 літаків з восьми країн альянсу, включно зі США.

Автор: 

НАТО (6438) підводний човен (86) росія (65098) військові навчання (2775) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+32
Кбздон и хор Александрова с нетерпением ждут моряков этих подлодок на свой подводный гала-концерт!!!
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19.03.2021 14:30
+16
вот и чудненько пусть НАТО потренируется топить "варшавянки"
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19.03.2021 14:27
+15
Скрепно.Царя ж обозвали - надо воивать
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19.03.2021 14:30
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Ты придурок снова, нет такой класификации как чёрная дыра, хиба шо в космосе или у тебя в попе.
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19.03.2021 22:02 Відповісти
така була одна, єдина й неповторна (тобто в серію не пішла)

Многоцелевая дизельная подводная лодка "Алроса" была заложена на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в мае 1988 года. Лодка изначально строилась по проекту 877В "Палтус", но имела характерную конструктивную особенность - на ней вместо гребного винта установили водометный движитель. Из-за этого субмарина стала самой тихой среди отечественных подлодок типа "Варшавянка", которые за бесшумность в НАТО называют "чёрная дыра".
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19.03.2021 22:23 Відповісти
водомёт ставили и на аплки , ниче уникального , уникальным был титановый Комсомолец.В Киеве есть целый институт по гидроакустике, имею знакомого инженера который там всю жизнь отмаслал пытаясь склонировать, допилить то шо кгб у амеров украло в темпе петилеток на совковый подводный флот, при том шо когда выходила корявая копия у амеров на лодках уже следующее поколение стояло, и так бег по кругу до развала совка.
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19.03.2021 22:40 Відповісти
в совкової воєнки унікальна була здатність - переводити все на стружку... титанову
найкорисніше, що лишив по собі цей монстер - титанові сапки й лопати на дачах-городах у працівників ВПК
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19.03.2021 22:47 Відповісти
Я не знаю чи его со дна подняли.
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19.03.2021 23:04 Відповісти
Да-да. Именно поэтому к ней пошло кацапское спасательное судно.
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19.03.2021 22:45 Відповісти
https://picua.org/images/2019/10/06/67bdb13499ba4cf27d477d07190d0119.gif Они вместе шли еще с Балтики. А теперь тот буксир - у берегов Сирии
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19.03.2021 22:54 Відповісти
Конечно. Сирия ж находится в Северном ледовитом океане, а не там где утопли кацапы.
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20.03.2021 01:16 Відповісти
пом'янемо, шо ж

Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 9808
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19.03.2021 21:59 Відповісти
дерев'яні напрямні вала вигоріли..?

...По данным проектировщиков, эти лодки благодаря низкому уровню шумности способны обеспечить гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противника с большой дистанции с помощью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ПКР - противокорабельных крылатых ракет.
Главный вал вращается по деревянным направляющим, сделанным из дерева https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82 бакаут (воно ж - залізне гуаякове, заборонене до міжнародної торгівлі через загрозу знищення). Естественная смазка, выделяемая древесиной бакаута, позволяет, при использовании данной технологии, обеспечить срок службы главного вала в течение 20 лет.
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19.03.2021 22:06 Відповісти
ось квітки бакаутового дерева

Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 781
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19.03.2021 22:07 Відповісти
А шо в лодке шумит только гребной вал?
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19.03.2021 22:46 Відповісти
ну, ще вода з каками у фановій магістралі...
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19.03.2021 22:48 Відповісти
Ну как раз амеры на Сивулфе во время тестов гидрофонов её зашибись как слышали шо даже часть датчиков из прожекта убрали за ненадобностью.
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19.03.2021 23:01 Відповісти
Мон. Останній тест на вшивість. Ваші дії в гальюні з фановою продувкою? Як спеціаліст ви повинні це знати тому що... Що???
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20.03.2021 00:12 Відповісти
Прощайте красоооотки, прощай небосвод!
Подводная лооооодка уходит под лёд...
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19.03.2021 19:44 Відповісти
Для атомных ракетоносцев - это обычная практика
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19.03.2021 21:35 Відповісти
Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 4341
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19.03.2021 20:37 Відповісти
Сегодня в Черное море для участия в учениях «Sea Shield 2021» вошел американский ракетный крейсер типа Тикондерога USS Monterеy CG61. Длина корабля 173 метра, ширина 16,6, осадка 9,7 метра. 4 газотурбинных двигателя суммарной мощностью 80 тысяч лошадиных сил обеспечивают скорость до 32 узлов. Экипаж около 400 человек. Ракетное вооружение одного залпа вертикальных пусковых установок- 122 крылатые ракеты «Томагавк», а также ракеты SM-1 и «Гарпун». Авиационное вооружение - два вертолета SH-60 Sea Hawk.
Позавчера в Черное море вошел испанский ракетный фрегат ESPS Méndez Núñez (F-104), а с 12 марта здесь также находится Вторая постоянная морская группа кораблей НАТО SNMG2 из семи кораблей - двух фрегатов, корвета, двух патрульных кораблей и кораблей обеспечения. Официальный старт учений «Sea Shield 2021» будет объявлен 20 марта в порту Констанцы и завершатся они 29 марта. Всего в них принимают участие 18 военных кораблей и 10 самолетов семи стран НАТО. «Крейсер, эсминец, фрегаты, корветы и тральщики, ракетоносцы, патрульное судно и морские буксиры объединят свои силы для выполнения запланированных морских этапов учений. Борьба с воздушными угрозами будет обеспечиваться истребителями F-16 «Fighting Falcon» и «Eurofighter Typhoon» из Испании и дальними разведывательными самолетами США и Турции»,На берегу развернуты системы контроля воздушной и морской обстановки, батареи противокорабельных ракетных комплексов и ПВО. Как сообщили в штабе.учений «Sea Shield 2021», будут отработаны «все этапы военно-морской операции в ответ на геополитический кризис в регионе».
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19.03.2021 20:40 Відповісти
*Из за острова на стрежень, на простор морской волны, выплывают расписные вовки путина човны....*. Слова из старинной песни расейских подводников.
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19.03.2021 21:01 Відповісти
Поняли ***, вышли 6 лодок в море и в доке никого не осталось, беспрецедентна ***, анало говнет .Россияне это уникальные дауны, беспрецедентные .
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19.03.2021 21:17 Відповісти
И шо не так? Подлодки в доке и не должны стоять. Это же не Запорожье
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19.03.2021 21:30 Відповісти
Запорожье это город, там подлодок нет.
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19.03.2021 21:32 Відповісти
Я про ту. что 15 лет стояла приваренной на пирсе Севастополя
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19.03.2021 21:34 Відповісти
Ну так если к пирсу приварили значит нужно было.
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19.03.2021 21:39 Відповісти
Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 2280 Ну да.. Боялись что утонет. после 15 лет кап. ремонта
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19.03.2021 22:55 Відповісти
В бригаді 6 ПЧ. І всі вийшли в море. Фантастика. Таке буває лише в екстримальних, чи в бойових випадках. Можливо, бригада відпрацьовує задачу Л-3. Але ця задача відпрацьовується лише в другій половині року. Не думаю, що комбриг вигнав усі ПЧ відрацьвувати задачу Л-1. Таке на практиці бувало з однією, максимум двома одиницями, але щоб з усім складом бригади, такого я на своєму досвіді не знаю і не чув ніколи.

Цікаво, моня, ви хоч щось зрозуміли про що я тут кваліфіковано говорив.
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19.03.2021 22:46 Відповісти
Моня, в доках стоять тільки ті кораблі, які проходять ремонт. Кораблі, які не проходять ремонт стоять біля причалів, пірсів, на рейдах, в точках роззасереджень, на якорях, у дрейфі, іноді - на бочках. От краще мовчи. Мовчанння буває кращим показником розуму. Це - твій варіант.
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19.03.2021 23:26 Відповісти
Старый маразматик, ты сам с собой говоришь?
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19.03.2021 23:37 Відповісти
Моня, я з тобою не розмовляю, я тебе змиваю в гальюн. І ти це дуже добре розумієш.)) Спокійної ночі у фановій системі. А потім... за борт.
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20.03.2021 00:54 Відповісти
Напередодні навчань НАТО Чорноморський флот РФ вивів у море всі підводні човни - Цензор.НЕТ 660
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19.03.2021 22:09 Відповісти
Вообще-то на ЧФ 7 подлодок. Алроса сейчас проходит модернизацию под Калибры и Цирконы
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20.03.2021 06:06 Відповісти
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