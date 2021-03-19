Зеленський призначив стипендії чемпіонам світу із самбо Руднєву, Шевченко та їхнім тренерам, - указ
Президент Володимир Зеленський призначив стипендії Президента видатним українським спортсменам та їхнім тренерам з неолімпійських видів спорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Згідно з документом, стипендії в розмірі дев'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб були призначені чемпіонові світу 2020 року з боротьби самбо Владиславу Руднєву та чемпіонці світу 2020 року з боротьби самбо Анастасії Шевченко.
Їхнім тренерам – Олександру Бакшеньову та Вадиму Рогачу - призначені президентські стипендії у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
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Шипшина важко віддає плоди.
Вона людей хапає за рукава.
Вона кричить: - Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.
Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
І просто осінь щоб була красива.