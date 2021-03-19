Зеленський призначив стипендії чемпіонам світу із самбо Руднєву, Шевченко та їхнім тренерам, - указ

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії Президента видатним українським спортсменам та їхнім тренерам з неолімпійських видів спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з документом, стипендії в розмірі дев'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб були призначені чемпіонові світу 2020 року з боротьби самбо Владиславу Руднєву та чемпіонці світу 2020 року з боротьби самбо Анастасії Шевченко.

Їхнім тренерам – Олександру Бакшеньову та Вадиму Рогачу - призначені президентські стипендії у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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