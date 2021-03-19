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Зеленський призначив стипендії чемпіонам світу із самбо Руднєву, Шевченко та їхнім тренерам, - указ

Зеленський призначив стипендії чемпіонам світу із самбо Руднєву, Шевченко та їхнім тренерам, - указ

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії Президента видатним українським спортсменам та їхнім тренерам з неолімпійських видів спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Згідно з документом, стипендії в розмірі дев'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб були призначені чемпіонові світу 2020 року з боротьби самбо Владиславу Руднєву та чемпіонці світу 2020 року з боротьби самбо Анастасії Шевченко.

Їхнім тренерам – Олександру Бакшеньову та Вадиму Рогачу - призначені президентські стипендії у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів міністра Федорова до складу РНБО, - указ

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) спорт (1618) стипендії (179) наказ (445)


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Очень важное решение для всея Украины и мирового спорта....а главное - неотложное!
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19.03.2021 14:35 Відповісти
После "стипендии" папашке зельца, конечно.
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19.03.2021 14:59 Відповісти
а че самбо? че не айкидо, шахматы?а мы знаем.. ФСБ продвигает так называемый "русский мир"- через православную церковь, козачьи организации и ..внимание.. секции САМБО.!!! зеленский ЧЕРТ спалился окончательно..((
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19.03.2021 14:48 Відповісти
чё дураку подсунули, то и подмахнул
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19.03.2021 15:16 Відповісти
Тебе типа на тренировке по самбо русский мир преподают?
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19.03.2021 20:20 Відповісти
Сьгодні Поетесі 91 рік...Вітаємо пані Ліну Костенко...
Зеленський призначив стипендії чемпіонам світу із самбо Руднєву, Шевченко та їхнім тренерам, - указ - Цензор.НЕТ 3390

Шипшина важко віддає плоди.
Вона людей хапає за рукава.
Вона кричить: - Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.

Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
І просто осінь щоб була красива.
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19.03.2021 14:58 Відповісти
 
 