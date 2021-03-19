Рада врегулювала роботу колекторів: створять публічний реєстр, Нацбанк здійснюватиме нагляд за роботою компаній

Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер ухвалила в другому читанні законопроєкт №4241 про захист боржників під час урегулювання протермінованої заборгованості, що посилює вимоги до роботи колекторських компаній.

За нього проголосували 274 нардепи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з документом, буде створено публічний Реєстр колекторських компаній. Його вестиме Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися.

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Нацбанк здійснюватиме нагляд за колекторами і їхньою поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Банки й фінансові компанії, як каже закон, повинні будуть повідомляти клієнтів про залучення колекторів у разі простроченні платежів. Це має відбуватися ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів.

Кредитора хочуть зобов'язати публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

У документі також прописано перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлено обмеження максимальної частоти такої взаємодії.