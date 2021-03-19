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Рада врегулювала роботу колекторів: створять публічний реєстр, Нацбанк здійснюватиме нагляд за роботою компаній

Рада врегулювала роботу колекторів: створять публічний реєстр, Нацбанк здійснюватиме нагляд за роботою компаній

Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер ухвалила в другому читанні законопроєкт №4241 про захист боржників під час урегулювання протермінованої заборгованості, що посилює вимоги до роботи колекторських компаній.

За нього проголосували 274 нардепи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з документом, буде створено публічний Реєстр колекторських компаній. Його вестиме Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися.

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Нацбанк здійснюватиме нагляд за колекторами і їхньою поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Банки й фінансові компанії, як каже закон, повинні будуть повідомляти клієнтів про залучення колекторів у разі простроченні платежів. Це має відбуватися ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів.

Кредитора хочуть зобов'язати публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

У документі також прописано перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлено обмеження максимальної частоти такої взаємодії.

Автор: 

ВР (14967) колектор (110)


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Запахло весной и весельем...Дякуемо *** !!!
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19.03.2021 14:36 Відповісти
Согласно документу, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний с указанием фамилий, имён и домашних адресов каждого сотрудника коллекторских компаний.
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19.03.2021 14:39 Відповісти
Надзор в нас вже ніхто і ніколи не буде асуществлять.
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19.03.2021 14:44 Відповісти
 
 