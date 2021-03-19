Я би не вважав апріорі достовірною будь-яку інформацію Дубінського, - Корнієнко

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко рекомендує не довіряти інформації, поширюваній позафракційним народним депутатом Олександром Дубінським, раніше виключеним із лав "Слуги народу".

Про це Корнієнко сьогодні заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я б кожну інформацію пана Дубінського перевіряв би ретельно і не вважав би її апріорі достовірною з низки причин. Те, що подібна інформація підтримується в фейсбуці, в першу чергу певними експертами, налаштованими на певного політика, який був колись на високій державній посаді ... я думаю, що це теж свідчить про певну спрямованість інформаційних зливів", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше Дубінський заявив, що ОП причетний до оприлюднення "плівок Деркача".

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