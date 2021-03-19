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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19: країни-сусіди України, окрім Румунії, Білорусі та РФ, перебувають у "червоній" зоні

Пандемія COVID-19: країни-сусіди України, окрім Румунії, Білорусі та РФ, перебувають у

Країни-сусіди України, крім Румунії, Білорусі та РФ, перебувають у "червоній" зоні щодо ситуації з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в МОЗ України.

З найближчих сусідів України до "червоної" зони, зокрема, входять Угорщина (934,2 випадки захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення), Польща (542,1), Словаччина (532), Молдова (471,3),

До "зеленої" увійшли Румунія (303,1 випадків захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення), Білорусь (148,8) та РФ (91,1).

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (354,5). Загалом - 44 країни.

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Серед країн "червоної" зони також Чехія, Чорногорія, Швеція, Італія, Словенія, Ізраїль, Франція, Нідерланди та Австрія.

До переліку країн "зеленої" зони включені, зокрема, Бельгія, Греція, США, Швейцарія, Туреччина, Данія, Німеччина, Іспанія, Канада, Велика Британія, Грузія та Єгипет.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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эта патамушта ани калятся кацапская вакцинаю
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19.03.2021 14:43 Відповісти
Угорці непогано так вкололись.
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19.03.2021 14:54 Відповісти
Не больные а выявлные как ведьмы свтой инквизиции средневековья. В новой ковидной форме прежняя мракобесная суть нового учения коронобесов но уже в виде фарса а не трагедии. Еще немного и ковидпропусками будут торговать как индульгенциями. Старо как мир и так предсказуемое
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19.03.2021 15:22 Відповісти
Це тому що на рашці, Білорусі брешуть зі статистикою. Подивіться на Харків (рядом рашка) та ще з дирляндії лізе хвороба. Закрити КПП треба давно!
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19.03.2021 17:14 Відповісти
 
 