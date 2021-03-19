Пандемія COVID-19: країни-сусіди України, окрім Румунії, Білорусі та РФ, перебувають у "червоній" зоні

Країни-сусіди України, крім Румунії, Білорусі та РФ, перебувають у "червоній" зоні щодо ситуації з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в МОЗ України.

З найближчих сусідів України до "червоної" зони, зокрема, входять Угорщина (934,2 випадки захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення), Польща (542,1), Словаччина (532), Молдова (471,3),

До "зеленої" увійшли Румунія (303,1 випадків захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення), Білорусь (148,8) та РФ (91,1).

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів вище, ніж в Україні (354,5). Загалом - 44 країни.

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Серед країн "червоної" зони також Чехія, Чорногорія, Швеція, Італія, Словенія, Ізраїль, Франція, Нідерланди та Австрія.

До переліку країн "зеленої" зони включені, зокрема, Бельгія, Греція, США, Швейцарія, Туреччина, Данія, Німеччина, Іспанія, Канада, Велика Британія, Грузія та Єгипет.